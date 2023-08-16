Что будет, если границу Беларусь-ЕС полностью закроют

Литва вслед за Польшей закрыла погранпереходы на границе с Беларусью: с 18 августа не будут работать "Шумскас - Лоша" и "Тверячюс - Видзы". Литовское правительство объясняет это решение угрозами, исходящими с территории РБ, в частности от вагнеровцев.

"С точки зрения количества людей или бизнеса эти переходы были не особенно популярны. Но они были важны для местного населения, которое и пострадает в первую очередь", - говорит экономист Дмитрий Крук, старший научный сотрудник независимого исследовательского центра BEROC. Теперь с Польшей у РБ работают всего два перехода, с Литвой - четыре, с Латвией - все те же два.

Но в этих странах обсуждают и полное перекрытие границы. Возможно ли это? Да, говорят опрошенные DW эксперты. По разным причинам, но в ЕС готовы на этот шаг. Экономические связи рвутся, политическое напряжение растет, и о проблемах потребителей и путешественников уже не вспоминают.

"Смотрят не только на Беларусь, но и на РФ"

Своим решением Литва отреагировала на угрозу, которую видит в вагнеровцах и в ситуации с мигрантами на границе, цель - погасить эскалацию, считает Дмитрий Крук. "Литовцы пытаются задействовать инструменты, чтобы ситуация не ухудшалась, - говорит эксперт. - Хорошо, если на этом закончится". Страны ЕС оценивают действия не только РБ, но и России. "Лукашенко и белорусская сторона здесь, скорее, марионетки. События зависят от того, есть ли установка россиян на интенсификацию проблем на границе. Если страны ЕС увидят, что россияне идут на эскалацию, в том числе и руками белорусов, то закроют границу", - считает Крук.

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Выборы в Польше также могут сыграть свою роль. "Если говорить про Варшаву, я не буду удивлен, если такое решение будет принято", - говорит политолог Кацпер Ванчик, член аналитической группы “Беларусь-Украина-Регион" Варшавского университета. По его словам, находящаяся у власти в Польше партия "Право и справедливость" стала на позицию "мы защищаем Европу". А парламентские выборы - уже осенью. "На мой взгляд, это плохой вариант и плохое решение. Это будет не изоляция белорусского режима, а изоляция белорусов", - считает Кацпер Ванчик.

Границу закроют только общим решением нескольких стран. "Маловероятно, что такое решение будет принято в ближайшее время, если только Россия и ее сателлит, режим Лукашенко, не продолжат нагнетать обстановку в сфере безопасности и угрожать Литве, Польше и/или Латвии, - считает литовский военный эксперт, экс-глава военной разведки страны, полковник запаса Гинтарас Багдонас. - В любом случае, я считаю, что в условиях продолжающейся войны отношения с враждебным тоталитарным государством Россией и ее сателлитом Беларусью должны быть максимально ограничены".

Китай будет против закрытия границы?

После военных аспектов и проблем безопасности вспоминают и об экономике. Когда-то Беларусь гордилась званием надежной транзитной страны. Сейчас все эти определения под вопросом, отмечают эксперты, у Беларуси и ЕС - все меньше взаимных интересов. "Основная часть белорусского экспорта сейчас идет через российский порт Усть-Луга морем или на восток по суше. Плюс рынки ЕС закрылись по главным товарным позициям Беларуси", - напоминает Кацпер Ванчик.

Но есть важный момент: закрытие границы Беларусь-ЕС затронет движение товаров из третьих стран, в том числе Китая. "Основной поток товаров из Китая идет морским путем, но тот, что переправляют в ЕС по железной дороге, проходит через переход "Козловичи - Кукурыки", - говорит польский эксперт.

С этим согласен экономист Дмитрий Крук. По его мнению, это тоже может быть частью стратегии по деэскалации ситуации: "Для Китая это не самый важный путь, там пару процентов проходит. Но внимание он обратит. Если цель - остановить эскалацию, то затрагиваться должно все". Еще один момент - в том, что за товары идут из ЕС. "Почти все цифры в Беларуси засекречены, но мы видим, что растет импорт в страну. Есть гипотеза, что формально он идет в РБ, а на самом деле - в РФ. Если из-за действий вагнеровцев пострадают эти потоки, получится, что Россия сама себя по рукам бьет", - предполагает экономист.

В любом случае, запреты и санкции уже сказались на торговле. "Особых изменений по сравнению с сегодняшней ситуацией не будет. Думаю, польские транспортники будут лоббировать, чтобы не закрывали железнодорожный переход. Но Беларусь стала символом угрозы. Наверное, эти голоса (против закрытия границы. - Ред.) будут, но они не будут сильными. Политика может победить экономику", - считает польский эксперт.

Эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников считает, что для Лукашенко закрытие границ невыгодно, но выбора у него мало: "Он оказался в ситуации, где играют две команды - а он в роли мячика. Он пытается не загнать себя в угол, оставить пространство для выживания", - прокомментировал Григорий Нижников для DW.

Белорусский потребитель заплатит, европейский - не заметит

Возможное закрытие границ с ЕС ударит по экономике Беларуси, вопрос - насколько сильно, единодушны эксперты. Объемы торговли уменьшились в разы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, но товаров едет по-прежнему много, это заметно даже при взгляде на границу, где стоят ряды фур. "В конечном итоге заплатит потребитель. Да, можно адаптироваться - возить через Турцию, Армению. Но остановка логистической цепочки ведет к дефициту и росту цен. Не как в конце 80-х, с пустыми полками - товары заменят турецкими, китайскими. Но это означает более низкое качество и подросшие цены. Европейские товары будут по космической стоимости", - говорит Дмитрий Крук.

"В общем масштабе ЕС закрытия границы особенно не почувствует. Это затронет трансграничные бизнесы, приграничные регионы стран. Для тех, кто занимается грузоперевозками, это может означать крушение бизнеса. Но значительная часть товаров, которые до февраля 2022 года шли наземным транспортом, уже перенаправлена. Беларусь больше не имеет того логистического значения, как раньше", - резюмирует белорусский экономист.

По мнению польского эксперта, решение закрыть границы может принести политические выгоды сейчас, но плохо сказаться в будущем. "Российское общество поддерживает войну или безразлично к ней... Но белорусское общество - другое. А Варшава приравнивает белорусское общество к российскому, делает то, чего Путин с Лукашенко и хотят. На мой взгляд, это неправильное решение, и мы как Польша заплатим за это высокую цену", - считает Кацпер Ванчик.

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