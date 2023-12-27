В Беларуси завершается эпоха президентства Лукашенко?

2023 год стал для белорусского правителя неожиданно хорошим, но каким будет 2024-й? Мнение историка Александра Фридмана.

Лукашенко после слухов о своей болезни в мае 2023 года Фото: Belarus' Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance

22 декабря Палата представителей Национального собрания приняла поправки в закон "О Президенте Республики Беларусь", которые, среди прочего, регулируют статус бывшего главы государства. Экс-президенту и членам его семьи гарантируется неприкосновенность, а сам он становится делегатом Всебелорусского народного собрания и может, при желании, стать пожизненным сенатором.

Поправки в закон стали поводом для дискуссий о грядущих перестановках на вершине пирамиды власти в случае решения Александра Лукашенко покинуть президентский пост и перебраться в кресло главы ВНС. Эпоха "президента Лукашенко" действительно подходит к концу?

Хороший год для Лукашенко

В конце декабря московский "Левада-Центр" опубликовал результаты опроса "Главные политические и культурные события и герои года". В номинации "Человек 2023-го года" убедительную победу одержал действующий президент России Владимир Путин (53%), а вот второе место досталось Александру Лукашенко (9%).

Опрос отражает возросший политический вес Лукашенко в России и станет для автократа еще одним приятным воспоминанием о турбулентном 2023 годе - неожиданно весьма успешном для "бессменного президента" Беларуси.

Первые месяцы 2023 года не предвещали Лукашенко ничего хорошего. В феврале Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и аналогичный ордер на арест Лукашенко казался лишь вопросом ближайшего времени. В том же месяце произошла атака беспилотников на российский военный самолет А-50 на военном аэродроме в Мачулищах под Минском, в которой многие наблюдатели увидели предвестник будущего украинского контрнаступления. В мае состояние здоровья Лукашенко заметно ухудшилось, а среди противников режима даже распространились слухи о скорой смерти правителя.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: Vladimir Smirnov/TASS/dpa/picture alliance

Лукашенко, однако, довольно быстро восстановился и вернулся к исполнению своих обязанностей, а дальнейшие события развивались по благоприятному для него сценарию. Наступление ВСУ, на которое уповали демократические силы и которого откровенно побаивались белорусские власти, не привело к коренному изменению хода войны. Минск продолжает поддерживать Москву в ее "специальной военной операции", но белорусские войска не задействованы на фронте, а боевые действия на территорию Беларуси не перекинулись.

Экономический обвал, который предрекали отдельные эксперты, не произошел, а состояние экономики остается в целом стабильным и даже улучшается - благодаря масштабной российской поддержке.

Номенклатура демонстрирует лояльность

Во время июньского вагнеровского мятежа Кремль использовал "младшего брата" Лукашенко в качестве миротворца и переговорщика с Евгением Пригожиным. Последовавшая за мятежом передислокация подразделений ЧВК "Вагнер" в Беларусь, а также размещение российского тактического ядерного оружия на территории страны и временами обостряющийся миграционный кризис на границах Беларуси и ЕС усилили внимание Запада к режиму Лукашенко.

В Вашингтоне и европейских столицах, очевидно, не испытывают иллюзий по поводу самостоятельности и договороспособности официального Минска, но тем не менее не желают подстегивать белорусские власти к более активному сотрудничеству с Кремлем. В итоге новые серьезные экономические санкции против Беларуси в 2023 году так и не были приняты, а Международный уголовный суд медлит с ордером на арест Лукашенко - и это при том, что белорусские власти не скрывают своего участия в вывозе украинских детей, послужившем основанием для уголовного преследования Путина.

Главные вызовы для режима Лукашенко имели в 2023 году внешнюю природу, а вот ситуация внутри страны оставалась стабильной. Номенклатура демонстрировала лояльность правителю, маховик репрессий продолжал раскачиваться, а общественно-политическая жизнь окончательно приобрела стерильный характер. Количество политических заключенных за год не уменьшилось, а слегла увеличилось и приближается к 1500 человек. Шансы на их освобождение выглядят призрачно. Западные страны, на поддержку которых рассчитывают демократические силы, хотя и жестко критикуют белорусские власти за нарушение прав человека, но реальными рычагами влияния на официальный Минск не обладают.

Семидесятилетие Лукашенко и тридцатилетие режима

В конце ноября Александр Лукашенко покинул Беларусь на две недели и успел при этом поучаствовать в конференции ООН по изменению климата в Дубаи, совершить краткий государственный визит в Китай, отправиться в африканский вояж, посетив Экваториальную Гвинею и Кению, а также отдохнуть в ОАЭ.

Для правителя, который регулярно распространяется о заговорах западных спецслужб, опасается за свою жизнь и власть и редко покидает Беларусь на продолжительный срок, поездка носила необычный характер. Она показывает, что Лукашенко убежден в стабильности своего положения, а свое отсутствие использовал и для проверки системы власти, которая из замкнутой на первом лице персоналистской диктатуры постепенно превращается в "коллективную модель" с национальным лидером в качестве высшей контролирующей инстанции.

Система успешно выдержала стресс-тест и это дает Лукашенко основание с определенным оптимизмом смотреть в будущее.

Следующий 2024 год станет для него особым. В июле правитель может отпраздновать свое тридцатилетие нахождения у власти, а в августе ему исполнится 70 лет. Эти два события ставят перед Лукашенко принципиальный вопрос о политическом будущем - самый, пожалуй, тяжелый вопрос его карьеры: покинуть президентский пост, переместившись в ВНС, или и дальше "тянуть лямку"?

Александр Фридман Фото: Privat

В пользу первого варианта говорят почтенный возраст, все более заметные проблемы со здоровьем, огромный период нахождения у власти и обновленная система государственного управления, дающая главе ВНС возможность сохранить полный контроль над политическими процессами в стране. С другой стороны, Лукашенко отличает неуемная жажда власти, а история постсоветских стран показывает, что наиболее эффективной моделью транзита власти в авторитарных режимах является ее передача по наследству от отца к сыну.

Такой вариант в Беларуси сейчас не просматривается, а другие варианты таят в себе определенные риски. Лукашенко является к тому же заложником внешних обстоятельств. На границах Беларуси продолжается война, а в России у власти остается реваншист Владимир Путин, расширяющий свое влияние на Беларуси и не скрывающий своих империалистических поползновений.

В следующем году Александру Лукашенко придется поставить запятую в предложении "Уйти с президентского поста нельзя остаться". Свое решение Лукашенко еще не принял, но возможность ухода уже рассматривает.

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

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