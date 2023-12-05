Пекин теряет интерес? Зачем Лукашенко срочно летал в Китай

Лукашенко прервал визит в ОАЭ ради уже второй в этом году поездки в Китай, где встретился с Си Цзиньпином, вручил подарки и сходил в вуз. Зачем? DW собрала мнения экспертов.

Александр Лукашенко второй раз за 2023 год побывал в Китае - чаще он ездит только в Россию. Визит выглядел спонтанным: Лукашенко вылетел из Объединенных Арабских Эмиратов, где с 29 ноября принимал участие в саммите по климату, провел 3 и 4 декабря в Пекине - и, судя по сообщениям о перемещениях самолета, вернулся в ОАЭ. Интересно, что 4 декабря стало известно о скором визите Владимира Путина в ОАЭ. В КНР у Лукашенко была встреча с Си Цзиньпином, посещение Пекинского университета, где весной на практике был его сын Николай, и даже игра в хоккей. Но зачем на самом деле Лукашенко спонтанно летал в Китай?

"Си согласился на встречу, Лукашенко все бросил и полетел"

Бросается в глаза несколько деталей. Полет Лукашенко из ОАЭ в Китай и обратно выглядит как спонтанное действие. "Визит внезапный, белорусские власти не прятали это обстоятельство, да и сам Лукашенко благодарил Си Цзиньпина за оперативность", - уточняет белорусский политолог Валерий Карбалевич.

По его мнению,модель отношений Китая с Беларусью рушится:РБ была интересна и важна как логистический хаб, через который еще в 2019 году шло 80-90% китайского транзита в ЕС, а в индустриальном парке "Великий камень" китайские компании должны были производить продукцию для Европы. "Но для этого отношения с ЕС должны быть хорошими. А в реальности транзит китайских грузов сократился более, чем наполовину. Беларусь потеряла транзитный статус, который был основой белорусско-китайской дружбы", - считает Карбалевич.

С такой оценкой согласна политолог и эксперт по международным отношениям Роза Турарбекова: "То, что Лукашенко не был приглашен на саммит "Один пояс - один путь" в октябре этого года, вызвало вопрос, что не так в отношениях Минска и Пекина. Думаю, Пекин недоволен ситуацией на границе. Возможно, Лукашенко обещал ее улучшить, но в августе стал вопрос полной изоляции. То есть, когда он весной совершал визит в Пекин (28 февраля - 2 марта. - Ред.) все было нормально, потом ситуация ухудшилась и приглашение на форум в Пекин он не получил".

Лукашенко и Си на встрече в Пекине в 2023 году Фото: Zhai Jianlan/XinHua/picture alliance

Эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко просил личной встречи с главой КНР. И получил согласие на нее, когда был в ОАЭ. "Си неожиданно дал согласие, и Лукашенко все бросил и полетел. Правда, я с трудом представляю, как сегодня эти проблемы можно решить", - уточняет Валерий Карбалевич.

"О том, что визит незапланированный, свидетельствует и реакция китайской официальной прессы. Я открыла сегодня (5 декабря. - Ред.) агентство "Синьхуа", там одна строчка о визите и две фотографии. Китайские медиа не получили материала, чтобы осветить это должным образом", - приводит пример Роза Турарбекова.

Китай дал Лукашенко второй шанс

Итоги визита Роза Турарбекова называет скорее положительными для Лукашенко: "Думаю, ему дают второй шанс стабилизировать и исправить ситуацию, выполнить условия, которые прозвучали, скорее всего, еще весной 2023 года. Думаю, они простые - обеспечить безопасное транзитное сообщение через Беларусь. Выровнять отношения с ЕС, чтобы не было угроз для китайского транзита, экспорта и так далее. Скорее всего, он это пообещал. Но посмотрим на результат".

Могут ли требования Китая подвигнуть Лукашенко на улучшение отношений с ЕС, сложно сказать: "Все может быть, но насколько западные партнеры готовы на такой разговор. Отсюда вопрос, какой уровень безопасности необходим Пекину, чтобы убедиться, что Лукашенко выполняет свои обязательства? Не могу ответить. Наверное, для Пекина важно, чтобы грузы через Беларусь шли бесперебойно, не было транспортной изоляции или ее угрозы. Во-вторых, чтобы в Минске представительства стран ЕС повышались до уровня послов".

Почему же Лукашенко так заинтересован в Китае? "Он хочет диверсифицировать экономику. Ему нужен Китай, он ищет противовес России, чтобы доказать, в том числе, своему окружению, что у Беларуси все еще есть внешняя политика", - считает Роза Турарбекова.

Беларусь для Китая не приоритет

"Безусловно, "Великий камень" рассматривали для развития производства, поставок в ЕС, а страну - как логистический хаб. Сейчас эти перспективы ушли, ценность Беларуси для КНР с точки зрения логистики потеряна, - говорит экономист, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Екатерина Лузгина. - И все же нельзя сказать, что все остановилось. В "Великий камень" были приняты новые резиденты. Белорусские чиновники пытаются вывести экономику из кризиса, и усилия дают свои плоды, особенно с теми странами, которые могут сотрудничать с государствами, которые находятся под санкциями. В том числе это Китай".

Страны ЕС, граничащие с Беларусью, закрыли часть погранпереходов. Обсуждали и полную транспортную изоляцию Фото: Ales Petrowitsch/DW

В плане внешней торговли Китай сейчас является для Беларуси второй страной по уровню товарооборота. "За январь-август 2023 года общий внешний товарооборот РБ - больше 54 млрд долларов, при этом товарооборот с Китаем - 5,8 млрд, около 12-13%. Не могу сказать, что это много для второй по значимости страны, - объясняет экономист Екатерина Лузгина. - Раньше противовес России составляли ЕС и Украина, и это была другая ситуация".

Интерес со стороны Беларуси, конечно, больше, соглашается экономист. Китай без Беларуси спокойно проживет. "Но все же заинтересованность осталась. Тот же калий, он будет нужен и в следующем году. Товары вроде сухого молока, - уточняет Екатерина Лузгина. - Да и в Беларуси пусть небольшой, по китайским меркам, но рынок есть. Например, и Россия, и Беларусь переходят на китайские автомобили. Если смотреть на товарооборот, то растет импорт в Беларусь машин и оборудования, и можно предположить, что значительная часть поставляется из Китая".

И все же Беларусь сейчас сильнее всего зависит от РФ, напоминает экономист. По ее словам, Китай - важный партнер, но белорусская экономика сращивается с российской, поэтому власти будут, прежде всего, учитывать интересы РФ, если говорить о политических решениях, таких как налаживание отношений с Западом.

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