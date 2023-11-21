Почему Беларусь лидирует в Европе по числу заключенных

За решеткой в РБ - более 30 тысяч человек. Последние пять лет этот показатель практически не меняется, хотя власти заявляют о снижении преступности в стране.

По данным организации Wisevoter , Беларусь занимает первое место в Европе по числу заключенных на душу населения. Этот показатель составляет в РБ 345 заключенных на 100 тысяч населения. А вот какая ситуация у соседей: Россия - 329, Польша - 188, Литва - 139, Латвия - 130, Украина - 129. В целом по миру список возглавляют США с показателем 664.

Большинство политзаключенных в РБ получают реальные сроки

Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко обращает внимание, что Беларусь последний раз открыто публиковала данные о заключенных лишь в 2018 году. Даже отчитываясь перед ООН, белорусские представители скрывают статистику. Поэтому аналитическая информация получена из отдельных выступлений чиновников, на основании свидетельств бывших заключенных, их защитников, сотрудников пенитенциарной системы, а также при анализе зарегистрированных преступлений и приговоров. По мнению белорусских правозащитников, с 2018-го число заключенных в РБ существенно не менялось - более 30 тысяч.

Заявления силовиков противоречивы: с одной стороны, они утверждают, что преступность в Беларуси снижается. За последние пять лет стало меньше убийств, нанесения тяжких телесных повреждений, грабежей и хулиганств. С другой стороны, по данным Генпрокуратуры, за последние три года зарегистрировано более 16 тысяч преступлений "экстремистского характера", которые до выборов-2020 были единичными. В КГБ и СК не скрывают, что теперь такие дела - в приоритете. При этом, согласно подсчетам правозащитников, по "политическим" делам более 60% фигурантов приговорены в РБ либо к лишению, либо к ограничению свободы.

У силовиков в Беларуси есть "план по преступности"

Павел Сапелко отмечает, что "плановость" всегда была характерна для белорусских силовиков. Так, были периоды борьбы с коррупцией, когда количество преступлений такой направленность резко увеличивалось. То же можно сказать о борьбе с распространением наркотиков. Показательно выглядит статистика МВД о количестве наркопреступлений: 2019 год - 4 505, 2020 - 3 620, 2021 - 4 643, 2022 - 4 486. Проседание в 2020-м, по мнению правозащитников, объясняется тем, что тогда всех силовиков бросили на поиски "экстремистов".

Так политическая воля превалирует над реальной криминогенной ситуацией, говорит эксперт: "Сегодня статья 369 УК - об оскорблении представителей власти - в лидерах по преследованию несогласных с режимом. До 2020 года практически не было таких уголовных дел, если и доходило до суда, то как административное правонарушение".

То же можно сказать и о преследовании по "народной" 342-й статье - за протесты (наказание - до 3 лет лишения свободы). Еще в 2020-м в большинстве случаев задержанным давали "сутки", с 2021 года начались уголовные процессы, в некоторых случаях уже по более тяжкой статье - участие в массовых беспорядках (ст. 293 УК, до 8 лет заключения).

Такие подходы власть использует не только для преследования политзаключенных, отмечает президент Белорусской ассоциации адвокатов прав человека Мария Колесова-Гудилина. По ее словам, в последнее время силовики активно задерживают представителей бизнеса. Им предлагают признать вину, заплатить ущерб в кратном размере и закрывают уголовное дело. "Поэтому количество заключенных не соответствует реальной криминогенной ситуации, - считает собеседница. - Все зависит от желания власти".

Почему суды в РБ не назначают альтернативное наказание

Колесова-Гудилина подчеркивает, что судебная система в Беларуси изначально нацелена на изоляцию осужденного, а не его эффективное исправление. "Именно поэтому зачастую ранее несудимый человек, который совершил менее тяжкое преступление, может получить реальное лишение свободы, - говорит собеседница. - Что в итоге? Цели наказания не достигаются, остается высоким рецидив". Так, по белорусской статистике, каждый третий осужденный снова совершает преступление.

Зачастую суды не учитывают такие смягчающие обстоятельства как наличие детей или тяжелые заболевания осужденных. "Решающим является признание вины, - продолжает Колесова-Гудилина. - А в приговоре судьи указывают, что цели уголовной ответственности будут достигнуты при назначении наказания в виде лишения свободы. И точка, никаких разъяснений, почему невозможно альтернативное наказание".

Павел Сапелко объясняет это еще советским подходом: "Судьи рассуждают просто: всегда так делали, и будем дальше делать".

Пенитенциарную систему в Беларуси "нужно кормить"

Мария Колесова-Гудилина отмечает, что в Беларуси сформирована масштабная пенитенциарная система, где функционирует более 20 учреждений для заключенных. "Эту систему нужно кормить, соответственно, заполнять тюрьмы и колонии, - говорит собеседница. - Зачастую исправительные учреждения находятся в небольших городах, и это хлебное место для местных жителей".

Иногда колонии перепрофилируют - на их месте создают лечебно-трудовые профилактории. Так, вскоре на месте ИК-5 в Ивацевичах появится ЛТП.

Показательный пример - колония в Новополоцке, из которой сделали ЛТП, а через три года снова вернули колонию. "В любом случае перечисленные учреждения подчиняются МВД, а их сотрудники сохраняют свои рабочие места", - подытоживает Колесова-Гудилина.

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