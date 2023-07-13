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Беларусь вступает в ШОС. Чем Китай может помочь Лукашенко?

Дарья Бернштейн
51 мин. назад

Власти Беларуси надеются, что, став полноправным членом ШОС, Минск расширит экспорт в страны-участницы организации и получит дополнительные гарантии безопасности. Так ли это - у DW.

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Александр Лукашенко подписал закон о присоединении Беларуси к 22 международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Закон, принятый в процессе получения статуса государства-члена этой организации, в четверг, 13 июля, был размещен на Национальном правовом интернет-портале.

Пока путь на Запад Минску закрыт, белорусские власти пытаются приоткрыть двери на Восток, констатируют опрошенные DW эксперты. И хотя вступление в ШОС выглядит как дипломатическая победа РБ, по их оценкам, Лукашенко не стоит расчитывать на предоставление экономической помощи в рамках организации и закупки оружия по льготной цене у ее участников.

Лукашенко добился признания

Шанхайская организация сотрудничества была основана 15 июня 2001 года лидерами Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистан и Узбекистана. Ее предтечей являлась "Шанхайская пятерка", созданная после подписания соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении ВС в районе границ.

Павел Мацукевич
Павел МацукевичФото: Privat

Вскоре деятельность ШОС получила и экономическое измерение, сейчас в организацию помимо государств-учредителей входят еще и Индия, Иран и Пакистан. Ожидается, что в начале 2024 года Беларусь, у которой пока статус наблюдателя, станет ее полноправным членом.

Старший научный сотрудник Центра новых идей Павел Мацукевич в этой связи отмечает, что Шанхайская организация сотрудничества - удобная площадка для Александра Лукашенко, где все государства признают его легитимность, пока на Западе его не считают избранным президентом.

"На полях ШОС Лукашенко чувствует себя равным среди мировых лидеров, поскольку членами организации являются четыре государства, обладающие ядерным оружием, - указал собеседник в комментарии DW. - Признание на таком уровне - это попытка показать, что Беларусь все еще суверенное государство, и Лукашенко по-прежнему пытается сохранить многовекторность. Балансировать между Россией и Западом он больше не может, поэтому пытается обрести новую опору - прежде всего, в лице КНР".

Роза Турарбекова
Роза ТурарбековаФото: Privat

Политолог Роза Турарбекова напоминает, что восточный вектор - не новый в политике Минска, и пока не видит большого прорыва в этом направлении: "С идеологической точки зрения это выглядит как победа режима - признание Лукашенко на международном уровне. Но пока основные потери из-за (западных. - Ред.) санкций компенсируются на российском рынке". Между тем доля в белорусском экспорте товаров, которые отправляются в Китай, растет: 4,7% было в 2022 году, годом ранее - 2,2%. Но результат взаимной торговли не в пользу Минска - отрицательное сальдо в 2022-м было около 1,5 млрд долларов.

Сможет ли Беларусь прорваться на новые рынки?

Вступая в ШОС, белорусские власти, помимо политических целей, очевидно, ожидают роста своего экспорта в другие страны Азии, входящие в эту организацию. Уже сейчас 70% белорусского товарооборота приходится на государства-члены ШОС. А лидируют среди торговых партнеров Минска Россия и Китай.

"У ШОС большой экономический потенциал, одна из заявленных целей организации - создание зоны свободной торговли, - продолжает Мацукевич. - Страны, входящие в организацию, могут купить все, что производит Беларусь. В приоритете - калийные удобрения, сельхозпродукция. Вступление в ШОС может решить и логистические проблемы, например, доступ через Иран к торговле со странами Африки".

При этом Шанхайская организация сотрудничества не предоставляет экономической помощи, напоминает Турарбекова. Недавно президент Казахстана раскритиковал ШОС, посетовав, что за 20 лет существования ей не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта. В организации, добавляет политолог, нет механизмов финансового сопровождения проектной деятельности, своего инвестиционного фонда.

"ШОС следует рассматривать как площадку, куда Лукашенко сможет приехать, чтобы обсудить свои интересы. Это гораздо проще, чем организовать личный визит в Китай или Индию, - поясняет Турарбекова в беседе с DW. - Само по себе членство не обеспечит Беларуси ни кредитов, ни роста экспорта. По каждой позиции нужно будет договариваться отдельно с каждой страной".

Получит ли Лукашенко оружие от Китая?

Шанхайская организация сотрудничества не является и военным альянсом, хотя представители ее стран-участниц регулярно участвуют в совместных антитеррористических учениях. С 2024 года к ним присоединится и Беларусь.

Военные из государств, входящих в ШОС, на контреррористических учениях в России, август 2018 года
Военные из государств, входящих в ШОС, на контреррористических учениях в России, август 2018 годаФото: Donat Sorokin/TASS/picture alliance/dpa

"Что касается поставок вооружений, то члены ШОС, по мнению Розы Турарбековой, будут руководствоваться своими бизнес-интересами: "Бесплатно никто не поможет Беларуси. Даже ОДКБ, как мы видим по Армении, не спешит на помощь. В военной области Лукашенко по-прежнему может расчитывать только на Россию". Однако Минск, по оценкам наблюдателей, способен использовать опыт Китая в сфере информационной безопасности, создания так называемых "умных городов" и цифрового контроля над гражданами.

"Китай уже является основным поставщиком оборудования и технологий для Беларуси после введения санкций, - подчеркивает Павел Мацукевич. - Сотрудничество в этом направлении будет продолжено. Полагаю, режим не откажется перенять опыт в том, как следить за гражданами".

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