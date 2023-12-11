Боррель объявил о 30 млн евро помощи демсилам Беларуси

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратился в открытом письме к лидеру белорусской демократической оппозиции Светлане Тихановской в преддверии ее встречи с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе. Документ опубликован на сайте пресс-службы Борреля в воскресенье, 10 декабря. "Я надеюсь, что официальные власти Беларуси будут (в конечном итоге) избраны демократическим путем и будут полностью представлять белорусский народ", - говорится в письме.

Верховный представитель также гарантировал, что до тех пор Евросоюз будет продолжать вводить санкции против действующего режима в Беларуси и его сторонников. "И чтобы подчеркнуть это, я объявлю сегодня о дополнительной финансовой поддержке в размере 30 млн евро белорусского гражданского общества и демократических сил, и вместе с нашим сегодняшним объявлением мы достигнем цифры в 140 млн евро с 2020 года", - заявил Боррель. По его словам, ЕС "не забывает Беларусь и ее народ", несмотря на множество мировых проблем, в том числе войны в Украине и секторе Газа.

"На самом деле, мы работаем в тесном контакте и очень хорошо осведомлены о все более сложной ситуации в стране (Беларуси - Ред.). И я уверен, что министрам будет очень интересно услышать от вас, уважаемая Светлана, вашу оценку ситуации. Это хороший повод решительно осудить продолжающиеся репрессии режима Лукашенко против собственного населения, а также осудить его поддержку войны Путина против Украины", - сообщил Верховный представитель ЕС. Он подчеркнул, что ЕС и международное сообщество должны еще раз повторить призыв к режиму - прекратить репрессии, освободить политзаключенных и назначить свободные демократические выборы.

Оппозиция Беларуси требовала проведения новых выборов

Массовые протесты в Беларуси начались после выборов в августе 2020 года, победителем которых объявил себя Лукашенко, занимавший пост президента страны с 1994 года. Согласно официально объявленным результатам, кандидат Светлана Тихановская набрала чуть более 10 процентов голосов избирателей, заняв второе место. По мнению ее сторонников и ряда аналитиков, результаты голосования были фальсифицированы. Акции протеста продолжались более полугода. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белорусские силовики жестоко подавили выступления. За все время протестов были задержаны, по данным правозащитников, более 25 тысяч человек, многие из которых получили травмы при задержании, были подвергнуты пыткам и издевательствам. Несколько человек погибли. Несколько тысяч оказались в тюрьмах по различным обвинениям, связанным с протестами, и находятся в них до сих пор. В связи с жестоким подавлением протестов и фальсификациями на выборах страны ЕС и США ввели санкции против белорусских чиновников и ряда предприятий.

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