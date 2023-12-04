Латушко: Против Минска нужны такие же санкции, как против РФ

Глава Национального антикризисного управления Павел Латушко рассказал DW о конфискации его дома, о шансах привлечь Лукашенко к суду, будущих выборах в Беларуси и ошибках санкционной политики ЕС.

В Берлине 4 декабря прошло заключительное заседание 21-го Минского форума, который с 1997 года проводит Германо-белорусское общество (DBG). Среди приехавших в немецкую столицу представителей белорусских демсил был и глава Национального антикризисного управления Павел Латушко. После выступления на заседании форума в академии Фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung) он ответил на вопросы DW о шансах привлечь Александра Лукашенко к суду за соучастие в похищении украинских детей, об экспроприации дома самого Латушко, о санкционной политике ЕС и предстоящих в Беларуси парламентских выборах.

DW: Господин Латушко, вы занимаетесь, среди прочего, темой похищения детей на оккупированных Россией территориях Украины и их вывоза в Беларусь. Но пока без особого успеха. Что мешает?

Павел Латушко: Я бы не сказал, что успеха нет. Что считать успехом? Привлечение к ответственности виновных или возвращение украинских детей? Этим занимаются многие страны и институты, чтобы помочь Украине. Нам удалось собрать огромный объем доказательств, которые подтверждают совершение режимом Лукашенко, лично Лукашенко и его сообщниками военных преступлений. Эти доказательства двумя частями мы передали в соответствие со статьей 15-го Римского статута в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС).

- Но ордера на арест по-прежнему нет…

Павел Латушко Фото: DW

- Вторая часть была передана 7 ноября. Невозможно ожидать, что процессуальные решения, решения прокурора последуют на следующий день после передачи доказательств. Идет накопление материалов, уточнение всех переданных нами сведений. Появился также очень важный доклад американской Йельской школы общественного здравоохранения, который дополняет ее февральский отчет и дает анализ совершения подобных преступлений Путиным и Львовой-Беловой, а также другими организациями на территории России. (В докладе подробно описывается участие Беларуси в систематическом вывозе Россией детей из Украины. - Ред.) То есть, к нашей работе теперь присоединилась очень серьезная структура.

- Ваша конечная цель - посадить Лукашенко?

- Наша первая цель - остановить совершение таких преступлений. Вторая цель - помочь Украине вернуть украинских детей домой. Третья - привлечь к ответственности Лукашенко и его сообщников.

- Когда, по вашему мнению, может быть выписан ордер на его арест?

- Прокурор Международного уголовного суда - это независимый институт. Мы надеемся, что наши материалы будут сначала проанализированы в предварительной палате расследований суда, а после этого судьи будут принимать решение. Но еще раз подчеркну: это самостоятельное решение независимого органа. И мы не хотели бы оказывать на него хоть какое бы то ни было давление. Но, по оценке наших юристов, юристов Народного антикризисного управления, которые подкреплены мнениями многих международных правовых экспертов, мы собрали достаточное количество доказательств, чтобы соответствующие подозрения в совершении военных преступлений были предъявлены Лукашенко.

- Минские власти проводят в Беларуси аресты квартир, принадлежащих противникам режима Лукашенко, в частности, членов Координационного совета. Ваша недвижимость тоже арестована?

- Это касается не только членов Координационного совета, но и Объединенного переходного кабинета, их родственников. Все они подверглись атакам в последнюю неделю. Проводятся допросы. Такие действия проводятся в отношении офиса Светланы Тихановской, в отношении нашей команды - Народного антикризисного управления. В последние дни было восемь случаев, когда приходили в дома, в квартиры к нашим родственникам. Режим хочет демотивировать нас, режим хочет препятствовать нашей избирательной кампании, которую мы планируем для выборов в Координационный совет в следующем году.

- Вы лично как пострадали?

- Произошел взлом моего дома. Спецслужбы разыграли спектакль. Вооруженные люди в масках взломали дверь, зашли домой, наложили арест на имущество. А ведь можно было просто пойти и взять ключи. Ключи находятся в департаменте охраны того же министерства внутренних дел. Раньше дом находился под охраной, ключи я не забрал. Но им нужно было разыграть целый спектакль. Речь идет о конфискации. Власти даже не скрывают своего намерения конфисковать имущество в доход государства. Плюс возбуждены новые уголовные дела. Лукашенковская прокуратура говорит о том, что по шести статьям Уголовного кодекса возбуждены новые уголовные дела.

- В экспертном сообществе прозвучала идея о том, что режим Лукашенко мог бы отпустить политзаключенных, если демсилы признают свое поражение и сложат, что называется, оружие. Вы бы пошли на это?

- Никогда не слышал таких заявлений со стороны режима. Первый раз слышу от вас.

- А если такое предложение будет? Как вы отнесетесь к такой сделке?

- Я не верю, что режим сделает такое заявление. Лукашенко не освободит всех. Он понимает, что настоящие лидеры, мощные политические фигуры находятся в тюрьмах. И для него освобождение таких лидеров означало бы повышение угрозы его режиму. Но это не означает, что мы не должны добиваться освобождения политических заключенных. Мы считаем, что те инструменты давления, которые могли быть применены - с учетом масштаба репрессий, которые применяет режим - не достигли должного уровня по причине отсутствия достаточной воли у наших партнеров.

Нужно искать новые инструменты давления. Они есть, например, в руках Франции. Возможно, Германия могла бы также стать нашим партнером. Это, например, допуск режимных спортсменов Лукашенко на Олимпийские игры только при условии освобождения политических заключенных. А также допуск на Игры свободных белорусских спортсменов, которые подверглись репрессиям и были вынуждены покинуть Беларусь. Вот реальный инструмент решений. Нужна только политическая воля.

- Выступая в Берлине, вы весьма критически оценили политику санкций в отношении режима Лукашенко. Что именно вас не устраивает?

- Мы, к сожалению, столкнулись с непониманием, с нежеланием понять или желанием просто закрыть уши на то, что мы в ходе всех международных встреч говорим с марта 2022 года - на уровне Светланы Тихановской, на уровне Объединенного переходного кабинета, мы подготовили огромное количество аналитики, документов, предложений, официальных писем. И ни разу не получили ответа. Уполномоченный по вопросам санкций Европейского Союза вообще не находит времени встретиться и обсудить эти вопросы. Но ведь Беларусь и Россия построили Союзное государство. Союзное государство - это единое экономическое пространство, это единый Таможенный союз. И если одни санкции вводятся в отношении России, а другие - в отношении режима Лукашенко, то режим Лукашенко становится большой санкционной дырой в санкциях в отношении России.

Вот сейчас рассматривается 12-й пакет. Речь идет о российских алмазах. А Лукашенко на прошлой неделе посещает алмазное предприятие в Гомеле. То есть, уже готова схема обхода санкций, которые будут введены против России. Мы кричим об этом, мы говорим об этом, мы пишем, но никто не реагирует.

- В феврале будущего года в Беларуси должны состояться парламентские выборы. Вы призываете Евросоюз заранее объявить их недействительными. Боитесь проиграть? Даже виртуально?

- Как можно говорить о выборах в Беларуси, когда в Беларуси - тысяча политических заключенных, когда нет вообще независимых СМИ, когда все оппозиционные партии ликвидированы, когда ликвидированы 1400 неправительственных организаций, когда вообще ничего невозможно сказать против существующей власти. О каких выборах может идти речь? Лукашенко и выборы - это два несовместимых слова, два несовместимых понятия. Это не выборы, а единый день назначения депутатов.

- Анатолий Лебедько, представитель объединенного кабинета, предлагает провести виртуальную кампанию с призывом голосовать на тех выборах против всех. В чем смысл такой тактики?

- Мы не предлагаем бойкот. Пусть белорусы сами решают, что они могут сделать. Мы понимаем, что режим будет заставлять идти на выборы. И нет даже миллионной доли процента, что их итоги не будут сфальсифицированы. Речь идет об интернет-кампании. То есть, если уж тебя заставили прийти на избирательный участок, то поставь галочку против всех. По крайней мере председатель избирательной комиссии или КГБ получит реальный срез общества. Но смысла приходить на избирательный участок никакого нет.

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