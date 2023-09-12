Минский форум в Вильнюсе: как удержать внимание к Беларуси?

Белорусская идентичность в XXI веке и пути удержания международного внимания к Беларуси стали главными темами на 21-ом Минском форуме, который с 1997 года организовывает Германо-белорусское общество (DBG). Как и в предыдущие два года, представители науки, культуры, политики, экономики и гражданского общества Беларуси, Германии и других стран не смогли встретиться в Минске - из-за уголовного преследования по политическим мотивам, которому подвергаются оппоненты властей дома, форум проводится за рубежом (по очереди в Вильнюсе, Варшаве, Брюсселе и Берлине).

В этом году его участники работали в новом формате двух параллельных воркшопов, после которых встречались на завершающей дискуссии и делились результатами. DW - с главными итогами Минского форума.

Вопросы идентичности: создать кулинарное шоу и присвоить "Дажынкi"

Первыми итоги своей работы представили те, кто занимался вопросом объединения белорусов на основе их идентичности. Руководитель отдела внешних связей офиса Светланы Тихановской Даниил Гаркавый рассказал, что их рабочая группа обнаружила пять проблем, связанных с идентичностью белорусов: отсутствие возможности практиковать белорусский язык, отсутствие достаточного количества неполитических контактов, ощущение себя жертвами обстоятельств и ситуации, вопросы самоуважения и достоинства, а также недостаточное владение информацией о белорусских достижениях.

Даниил Гаркавый Фото: Alexandra Boguslawskaja/DW

В качестве решения этих проблем группа предложила создать белорусское кулинарное шоу. "Такой "Смак" по-белорусски - медиапроект, чтобы готовить белорусскую еду и обсуждать истории успехов белорусов. Важно, что это неполитическая тематика, в шоу не нужно обсуждать то, что вызывает много усталости у белорусов. Как итог, у нас увеличится количество белорусскоязычного контента", - рассказал Гаркавый.

Основательница фемгруппы Координационного совета оппозиции Юлия Мицкевич сообщила, что ее группа работала над вопросом национального строительства и выживания белорусов в самом широком смысле этого слова. В качестве его решения Мицкевич предложила три идеи. Во-первых, присвоить себе "Дажынкi" (ежегодно организуемый властями РБ праздник по поводу окончания уборки урожая. - Ред.) и организовывать подобные белорусские фестивали по всему миру.

Юлия Мицкевич Фото: Alexandra Boguslawskaja/DW

Во-вторых, создавать больше белорусскоязычного контента, в особенности образовательного, для детей. И в-третьих, создать структуру, которая занималась бы аккумулированием запросов и потребностей социально уязвимых групп белорусов, которые впоследствии в своей работе могли бы использовать общественные организации и политики.

У демсил нет общего посыла о Беларуси на международной арене

Результаты работы группы, которая анализировала способы удержания внимание к Беларуси на международной арене, представила координатор народного посольства Беларуси в Шотландии Ирина Маклин. По ее словам, группа сосредоточилось на двух вопросах: что такое Беларусь в международной повестке и почему мировое сообщество должно волновать Беларусь. При этом Маклин оговорилась, что на заседании группы имели место очень жаркие дискуссии и их участники не пришли к общему выводу.

"Мы не смогли договориться, есть ли две Беларуси - демократическая и режим, а также о том, это хорошо или плохо, что есть две разные повестки. Мы считаем, что нельзя допустить, чтобы Беларусь была режимом разделена на две части, нужно сохранить целостное восприятие Беларуси", - отметила Маклин. И добавила, что необходимо постоянно озвучивать две главные цели белорусов: избавление от режима Лукашенко и освобождение политзаключенных: "Все организации, которые представляют Беларусь в мире, должны продвигать эти два месседжа".

"Нужно провести ребрендинг Беларуси на международной арене"

Обсуждая результаты работы двух воркшопов на заключительной панельной дискуссии, советник Светланы Тихановской Александра Добровольский посетовал, что ему иногда кажется, что белорусы не думают о себе как об успешных людях: "Мы не исключительная нация в эмиграции, но мы довольно успешные по сравнению с другими народами, которые массово оказались в эмиграции из-за диктатуры. Я считаю, надо перестать думать про себя как о жертвах. Белорусам надо напомнить про самоуважение, достоинство и надежду, хотя, кажется, она сейчас утрачена".

Важная часть дискуссии касалась способов представления Беларуси на международной арене. Участники форума сошлись во мнении, что для этого нужно использовать все существующие платформы, даже птичий конгресс, на котором рассказывать об умирающих видах птиц в Беларуси. "Но также очень важно формировать свою повестку, свои платформы, надо быть белорусоцентричными", - убеждена Ирина Маклин.

В свою очередь, Алина Ковшик, представитель Объединенного переходного кабинета по национальному возрождению, считает, что нужно провести ребрендинг Беларуси: "Мне очень больно, что первое, что говорят о Беларуси, - это Лукашенко. Наша задача, чтобы Беларусь была без Лукашенко, нужно переосмыслить это в головах, избавиться от этой зависимости".

На вопрос DW, что делать с тем, что Александр Лукашенко остается главным ньюсмейкером из Беларуси для зарубежных СМИ, Александр Добровольский ответил, что, хотя у государства больше ресурсов, белорусское общество тоже может создавать собственные информповоды в разных сферах. Как пример он привел предстоящую премьеру Свободного театра в Лондоне, которую собирается посетить британский монарх.

Создавать повестку, признает Маклин, сложнее, чем к ней присоединятся. Но, указывает она, когда в Шотландии провели футбольный матч, в котором участвовал (бывший политзаключенный. - Ред.) Александр Ивулин, о нем написала Times. "Мы также провели в Эдинбурге мероприятие с "Киберпартизанами" (группа анонимных хакер-активистов из Беларуси. - Ред.). Создавать повестку надо самим, это такой брендменеджмент, он позволяет нам существовать на международной арене, а не только комментировать события от Лукашенко", - подвела итог Ирина Маклин.

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