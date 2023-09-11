На границах Беларуси с ЕС очереди и обязательная дезинфекция

Многие белорусы надеялись, что с завершением летнего сезона очереди на погранпереходах между РБ и странами ЕС станут короче и пересечение границы будет не таким обременительным. Надежды оказались тщетными.

Очереди на пограничных переходах между Беларусью и странами Евросоюза остаются длинными: на некоторых КПП ожидание при прохождении пограничного контроля растягивается на сутки. Кроме того, с наступлением осени появилось и нововведение: весь транспорт, пересекающий границу Беларуси, подлежит дезинфекции. Пока эта услуга безвозмездная, но уже с 16 сентября водителям придется за нее платить.

Что изменилось после закрытия переходов на границе с Литвой?

Как свидетельствуют очевидцы, закрытие с 18 августа двух пунктов пропуска на белорусско-литовской границе сильно повлияло на обстановку. Очереди на оставшихся погранпереходах заметно выросли, несмотря на завершение летнего сезона.

Погранпереход "Шумскас" теперь закрыт Фото: Petras Malukas/AFP

"Мы с мужем так рассчитали, что не будем ездить в августе и дождемся осени, надеясь, что машин на границе будет меньше, - рассказывает жительница Гродно Елена (имена всех собеседников DW изменены). - Но этого не произошло: в начале сентября пришлось простоять больше 16 часов, чего на границе с Литвой у нас не было никогда, хотя ездим часто".

По версии Елены, очереди стали длиннее не только из-за закрытия литовских пунктов пропуска "Шумскас" и "Твярячюс". Она обратила внимание, что через в Литву в Евросоюз въезжают машины с молдавскими и российскими номерами.

"Для граждан Молдовы действует безвиз, но попасть в ЕС через белорусско-польскую границу они не могут: так решили в Варшаве еще во время пандемии COVID-19, - отмечает Елена. - Так что единственный вариант - ехать через Литву. С такой же проблемой сталкиваются и россияне: в Бресте поляки их не впускают, приходится делать крюк в сторону Литвы".

Еще один водитель, Александр, который также живет в Гродно, не исключает, что нынешний ажиотаж связан с тем, что с 1 октября 2023 года в Беларуси урежут лимиты беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. "Если сейчас можно ввезти без уплаты пошлин товары на 1000 евро общим весом до 31 килограмма, то с 1 октября нормы снизятся до 500 евро и 25 килограммов, - говорит Александр. - Понятно, что разница существенная и многие белорусы торопятся успеть приобрести в Европе, например, бытовую технику, которая стоит дешевле, чем на родине".

Продажа места в очереди заинтересовала налоговые службы

Ситуация с очередями на белорусско-польской границе для водителей легкового транспорта еще более удручающая. Напрямую попасть в соседнюю страну граждане Беларуси сейчас могут только через пункт пропуска между Брестом и Тересполем. В последнее время здесь редко бывает очередь, в которой меньше сотни машин.

В очереди на КПП редко бывает меньше ста машин Фото: DW

Жительница Бреста Светлана старается бывать в Польше по своим делам хотя бы раз в неделю, но признается, что получается это не всегда. "Очень много времени занимает прохождение границы. Причем невозможно предугадать, сколько именно часов проведешь в ожидании. Иной раз процесс занимает 3-4 часа, но может растянуться и более чем на сутки", - делится брестчанка.

По ее словам, из-за такой неопределенности на границе стало меньше тех, кто ранее ежедневными поездками зарабатывал на контрабанде сигарет. Но в целом на потоке машин это не сказалось. "Едут люди, которые готовы закупиться основательно, а поскольку действующий погранпереход с Польшей теперь только один, то едут со всех регионов Беларуси", - отмечает Светлана.

Нынешняя обстановка на границе вернула интерес к казалось бы забытой услуге - продаже места в очереди. Организаторы этого "бизнеса" ищут клиентов в тематических группах в социальных сетях и мессенджерах. Но такой вид деятельности привлек внимание налоговых служб.

В министерстве по налогам и сборам Беларуси рассказали историю жителя Брестского района. За свое место в очереди он хотел получить 100 белорусских рублей (примерно 37 евро), но не знал, что "покупателями" оказались налоговики. В итоге молодому человеку предъявили к уплате единый налог в размере 3400 рублей (около 1250 евро) и предупредили, что в будущем штраф может составить еще более солидную сумму.

В пунктах пропуска теряют время и рейсовые автобусы

Считается, что автобусы, выполняющие международные рейсы, проходят границу намного быстрее, чем владельцы автомобилей. Но сейчас это правило действует не всегда.

Водитель рейсового автобуса из Бреста Владимир рассказал, что регулярно ездит в Варшаву и Бяла-Подляску. По его словам, уже давно прошли те времена, когда автобус, пересекающий границу, прибывает в конечный пункт назначения по расписанию.

Рейсовые автобусы тоже простаивают на границе Фото: DW

"Если считать прохождение границы от въезда на территорию пункта пропуска "Брест" и выезда после шлагбаума в Тересполе на польской стороне, то на это уходит в среднем 16 часов", - рассказывает собеседник DW. Дальше еще почти четыре часа занимает путь до Варшавы. Владимир признается, что у него нет внятного объяснения, почему приходится так долго стоять на границе. "Наши власти говорят, что это все из-за поляков, но когда попадаешь на их сторону, то видишь: они работают нормально, хотя контроль действительно усилили, - отмечает брестский водитель. - Стали тщательнее проверять не столько багаж, сколько визы у пассажиров: расспрашивают о целях поездки и месте работы, если виза выдана с целью трудостройства".

Владимир недоумевает: с белорусской территории автобусы и машины в сторону Польши теперь запускают по какой-то труднообъяснимой схеме. "После пограничного контроля транспорт накапливают у моста через реку Буг, а затем разрешают выезд небольшими партиями, - говорит водитель автобуса. - Зачем это делается? Белорусские пограничники не объясняют, но мы якобы должны делать вывод, что медленно работают поляки и виноваты в очередях они".

В еще худшей ситуации оказываются туристические автобусы, у которых нет приоритетного права на прохождение границы. В итоге пассажиры в этих автобусах могут иногда провести в пунктах пропуска целые сутки.

За дезинфекцию на погранпереходах придется платить

У тех, кто отправляется за границу на машине или автобусе, теперь появилась еще одна тема для обсуждений. С 1 сентября на белорусских погранпереходах заработали устройства для проведения дезинфекции транспортных средств.

Идея проводить такую дезинфекцию на въезде в Беларусь появилась пару лет назад, а весной 2022 года Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Из документа следует, что контракт на обязательную дезинфекцию государство заключило с компанией "БелГлобалГарант", принадлежащей бизнесмену Сергею Тетерину.

Скоро за дезинфекцию придется платить Фото: DW

Сергей Тетерин считается человеком из очень близкого окружения Лукашенко, он часто сопровождает белорусского правителя во время поездок за границу. Что касается фирмы "БелГлобалГарант", то она занимается строительством, торговлей продуктами питания и импортом крепких алкогольных напитков в Беларусь.

Судя по всему, теперь у компании приближенного к Александру Лукашенко бизнесмена появится еще один надежный источник дохода. Уже с 16 сентября обязательная дезинфекция автотранспорта на белорусской границе станет платной. Стоимость услуги пока официально не объявлена, но во время эксперимента, признанного успешным, с каждого легкового автомобиля взимали 2 белорусских рубля, с автобуса - 12, а с грузовика - 25 рублей.

Введение обязательной дезинфекции белорусские власти обосновывали в том числе угрозой распространения коронавируса. Однако с 1 сентября 2023 года Минздрав Беларуси отменил рекомендации, которые были приняты в период пандемии COVID-19. Поэтому водители считают услугу по дезинфекции транспортных средств просто очередным побором при пересечении границы.

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