Где и в каком качестве признают Тихановскую и демсилы РБ?

Демсилы Беларуси открыли свой офис при Совете Европы в Страсбурге. Что означает этот шаг и насколько широко в мире признают Светлану Тихановскую и ее команду - у DW.

Вместо посланцев Александра Лукашенко - офис демсил. 10 октября стало известно, что белорусские демократические силы получили отдельный офис в здании Совета Европы в Страсбурге. Довольно символично, что раньше его занимал представитель официального Минска. "Кроме символизма и практической пользы мы также говорим о том, что постепенно забираем территорию для работы лукашенковского режима", - заявил в интервью DW представитель по международным делам Объединенного переходного кабинета Валерий Ковалевский.

Однако Страсбург - не единственное место, где демсилы Беларусь пытаются заменить собой посланцев Лукашенко. Миссии демсил также есть в Брюсселе и Киеве, а в Эстонии и Праге работают представители Светланы Тихановской. Означает ли открытие таких структур за границей свидетельством признания демсил и в каком качестве западные страны признают Светлану Тихановскую - у DW.

Кто из западных стран считает Тихановскую президентом?

Сразу после президентских выборов в августе 2020 года Светлана Тихановская уклонялась от того, чтобы называть себя президентом РБ, хотя многие ждали от нее такого шага. Вместо этого использовались термины "лидер оппозиции" или "лидер демократической Беларус". Впервые о себе как об "избранном президенте" Тихановская заявила в ноябре 2022 года в статье для журнала Politico, что, по оценкам наблюдателей, скорее было политическим ходом для привлечения внимания западной публики, чем реальной заявкой на этот статус.

Запад не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси Фото: Belarusian Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance

Несмотря на то, что западные страны едины в своем непризнании легитимности Александра Лукашенко как президента Беларуси, это автоматически не означает, что они признают в таком качестве Светлану Тихановскую. Из иностранных государств президентом РБ ее считают, пожалуй, только в Литве - в сентябре 2020 года литовский Сейм принял резолюцию, в которой признал Тихановскую избранным президентом, а созданный ей Координационный совет - законным представителем белорусского народа.

На уровне Евросоюза, как и в США, Светлану Тихановскую президентом никогда не называли - во время недавнего выступления в Европарламенте ее представляли как "лидера белорусской демократической оппозиции".

Тихановская добивается признания не для себя, а для общества в целом

Как объяснил DW Валерий Ковалевский, ни США, ни ЕС не признали результаты последних президентских выборов в Беларуси, а значит, никто из их участников, по логике западных стран, не может считаться победителем кампании. "Однако мы видим фактическое признание - к Светлане относятся как к избранному президенту, ее принимают на высоком уровне во многих госструктурах разных стран, в особенности в парламентах, у которых больше свободы", - говорит Ковалевский.

Вместе с тем, по его словам, в своей деятельности Тихановская не руководствуется задачей добиться для себя лично признания президентом: "Она стремиться к тому, чтобы демсилы и гражданское общества признавались международным сообщества как представители интересов белорусского народа".

Офисы за границей - признак институционализации диалога с демсилами

Открытие миссии при Совете Европы в Страсбурге Ковалевский называет важным шагом в процессе институционализации отношений других стран с демсилами. Помимо офиса при СЕ миссия демократической Беларуси во главе с экс-послом Владимиром Астапенко уже работает в Брюсселе, в Киеве такую же структуру возглавляет Геннадий Манько, который до этого координировал связи офиса Тихановской с белорусскими добровольцами в Украине. Также у Светланы Тихановской есть свои представители в Чехии и Эстонии.

Светлана Тихановская выступает в Европарламенте в Страсбурге, ноябрь 2021 года Фото: Julien Warnand/REUTERS

"Наличие офисов за границей позволяет держать уровень контактов выше, чем если бы их не было", - отмечает политический аналитик Артем Шрайбман. По его словам, это выделяет белорусские демсилы из остальных таких движений по всему миру, ведь мало у кого есть настолько институционализированные связи. Шрайбман добавляет, что наблюдается и встречное движение, ведь некоторые западные страны - Польша, Эстония и США - по факту имеют аккредитованных дипломатов при офисе Тихановской.

Особенно успешным аналитик находит тот факт, что сейчас США и ЕС выстраивают отношения напрямую с демсилами, а не с властями в Минске. Так, с Евросоюзом уже действует консультативная группа "Беларусь - Евросоюз", в которой РБ теперь представляют демсилы, а США недавно объявили о начале стратегического диалога с демсилами. "И в Брюсселе, и в Вашингтоне есть понимание, что диалог надо ставить в институциональные рамки. Это достижение демсил", - полагает Шрайбман.

Вместе с тем наличие таких представительств за границей формально не говорит о международном признании офиса Тихановской как законного правительства Беларуси или правительства в изгнании. "Никто не отзывал признание у Беларуси. Очевидно, что объем признания у официального Минска выше. Но мы видим зачатки, элементы квазипризнания. Во всяком случае офис сейчас воспринимают как нечто большее, чем просто НГО", - уточняет Шрайбман.

Важны не офисы демсил, а приоритетность Беларуси как вопроса

Говоря о дальнейшем расширении географии представительства белорусских демсил за границей, Валерий Ковалевский отмечает, что здесь многое зависит от финансового обеспечения: "В отличие от Киева или Таллинна, Вашингтон - это совсем другой уровень расходов. Нужны серьезные вложения, которые к тому же должны быть стабильными, ведь у нас должна быть обеспеченность на годы вперед, чтобы работа была непрерывной".

Артем Шрайбман Фото: privat

Артем Шрайбман также не видит серьезных препятствий к увеличению присутствия демсил в разных странах, кроме, собственно, наличия финансовых и людских ресурсов: "Субъектность официального Минска в глазах мира падает, и это является прямой причиной роста субъектности демсил. Чем больше стран прекращают коммуникацию с Минском, тем больше они склонны иметь дело с демсилами".

При этом аналитик указывает, что не стоит придавать большое значение формально открытым офисам: "Куда важнее приоритетность Беларуси как вопроса, и на данный момент она падает".

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