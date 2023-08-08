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В Европарламенте выразили солидарность с демсилами Беларуси

Александра Иванова
1 ч. назад

В третью годовщину фальсифицированных выборов президента Беларуси евродепутаты обещали не ослаблять давление на Александра Лукашенко.

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Задержания в Беларуси во время протестов после выборов президента в 2020 году
Задержания в Беларуси во время протестов после выборов президента в 2020 годуФото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

Делегация Европарламента по связям с Беларусью, а также представители инициативы "Восточное партнерство и Россия" в среду, 9 августа, обнародовали в Брюсселе совместное заявление в связи с международным Днем солидарности с Беларусью.

Как указывается в документе, 9 августа 2023 года является третьей годовщиной массивных фальсификаций результатов президентских выборов в Беларуси 2020 года. По оценке авторов, сейчас "Беларусь переживает самые мрачные времена с момента обретения независимости от Советского Союза в 1991 году".

"В своих корыстных политических целях самопровозглашенный президент Лукашенко допускает безудержное, пагубное поглощение Беларуси Россией, примером чего является соучастие его режима в агрессивной войне Москвы против Украины и чудовищных преступлениях, таких, как насильственная депортация и индоктринация украинских детей, а также в объявленное президентом Путиным размещение на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия или продолжающаяся переброска наемников "Группы Вагнера" к границам ЕС и НАТО", - перечисляют представители Европарламента.

О политзаключенных в Беларуси

Они напоминают о судьбах ряда правозащитников и оппозиционных политиков, подвергшихся преследованию в Беларуси. "Внутри страны ситуация с правами человека стала катастрофической и продолжает ухудшаться, о чем свидетельствует провокационное решение о включении в так называемый "список террористов" КГБ ("Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности". - Ред.) видных общественных активистов и лидеров демократических сил, в том числе истинной победительницы президентских выборов 2020 года Светланы Тихановской, - констатируется в заявлении. - Яркой иллюстрацией этой тяжелой ситуации является тот факт, что не менее четырех лауреатов премии Сахарова - Алесь Беляцкий (также лауреат Нобелевской премии мира), Мария Колесникова, Николай Статкевич и Сергей Тихановский - сейчас находятся в заключении, а информация об их судьбе и судьбе многих других политзаключенных практически отсутствует". Упоминается в этой связи и судьба общественной активистки из Бреста Полины Шарендо-Парасюк, признанной правозащитной организацией "Весна" политзаключенной.

Призыв к соблюдению санкций в отношении Лукашенко

Евродепутаты выражают соболезнования всем семьям, потерявшим близких "в результате репрессий, проводимых нелегитимным режимом (правителя Беларуси Александра Лукашенко. - Ред.)" и призывают международное сообщество "сохранять твердость в дальнейшем расширении и тщательном соблюдении санкций против режима Лукашенко".

"Мы будем столько, сколько потребуется, проявлять солидарность со всеми, кто борется за жизнь в свободной, суверенной и демократической Беларуси, где бы они ни находились, и приложим все усилия, чтобы должностные лица режима, совершившие грубые нарушения прав человека или причастные к ним, были привлечены к ответственности", - обещают авторы заявления.

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