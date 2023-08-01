Мнение: солидарность белорусов никуда не исчезла

Акция белорусов в Берлине, октябрь 2020 Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В белорусы собрали 574 тысячи евро на марафоне "Нам не ўсё адно!" в поддержку политзаключенных, который стартовал в субботу, 29 июля, и закончился в полночь в воскресенье. Деньги получат 13 благотворительных организаций, правозащитных инициатив и фондов солидарности. Очевидно, что это была индульгенция, - пишет в специальной колонке для DW Саша Романова. Обсудить ее мнение и поделиться своим можно под соответствующим постом в телеграм-канале "DW Беларусь" .

Мы, вынужденные белорусы зарубежья, знаем, как сделать родину свободной и счастливой. Программа минимум: провести честные выборы и освободить политических заключенных. За это знание нас насильно выбросили из страны, объявив преступниками. Но мы не особенно унываем - когда мозги и опыт есть, то счастье приложится, где бы ты ни находился. Единственное: до одури грустно понимать, что ты ничем не можешь помочь почти 1500 пленникам режима.

Эдуард Бабарико ближайшие 8 лет потратит на быт в тюремной камере за то, что его отец рискнул выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Беларуси. Умные талантливые ребята мотают срок за всех нас вместо того, чтобы открывать новые бизнесы, писать книги, песни или делать медиа. Это вгоняет в депрессию и отчаяние. Помните, как спасшиеся на "Титанике" в шлюпках наблюдали прекрасный лайнер мечты, который шел ко дну, и просили о прощении грехов? Тем же сегодня заняты белорусы. Можно кричать, что Тихановская не растопила айсберг, а Стрижак (основательфонда BYSOL - Ред.) не предоставил нужное количество шлюпок. А можно купить отпущение грехов за символические 23.34 евро - сумма самого популярного доната на марафоне символизировала статью административного кодекса РБ о нарушении порядка проведения массовых мероприятий, за которую белорусы массово сидели 15 суток в 2020 году.

Марафон "Нам не ўсё адно!" дал возможность притушить отчаяние, стал для всех нас на воле волшебной таблеточкой от депрессии. В этом если не главная его суть (главная все же - семьи политзаключенных, которые получат помощь), то тоже очень значимая.

13 смелых волонтерских организаций

Волонтеры 13 организаций, которые участвовали в марафоне, от BySol и "Страны для жизни" до анархистов с "Палітвязынкай" - святые люди. Они дали белорусам возможность купить индульгенции. При этом сам процесс сбора донатов был организован идеально, снимаю шляпу - всего два щелчка Apple Pay, и ты уже не лицемер, который строит свою жизнь в сытой Европе, пока 1500 самых смелых томятся в тюрьмах, а солидарный белорус, который не забыл улыбку Маши Колесниковой и сотни бело-красно-белых флагов под Стелой 16 августа 2020 года.

Прекрасно, когда иллюзия воскрешает солидарность, и ты видишь растущие суммы в бегущих строчках сбора в прямом эфире. 13 организациям помощи политзаключенным надо поставить памятник за то, что они возьмут наши 574 тысячи евро и распределят их среди родственников политзаключенных и тех, кто недавно вышел из тюрем. У них есть воля продолжать заниматься помощью спустя три года непрекращающихся репрессий в Беларуси, а это дорогого стоит.

Приведу пример. Три года без малого я участвую в адресных сборах фонда BYSOL, которые с космической скоростью набирают нужные суммы. За восемь часов был закрыт сбор в 15 тысяч евро для семьи основателя Symbal.by Павла Белоуса, осужденного на 13 лет. На сложную операцию столбцовского активиста Виталия Тысева, которого в 2020 избили силовики, собрали 43 тысячи евро за два подхода, потому что клиники отказывались оперировать, и сумма росла - в итоге Виталий сегодня готовится к операции в Германии.



Таких примеров десятки, если не сотни. Солидарность белорусов никуда не делась, она была и до марафона, будет и после. Да, в медиа истории политзаключенных собирают мало просмотров: чужая боль со страниц не рождает ничего, кроме безысходности, зато, когда появляется возможность помочь, белорусов не удержать. Пусть всего лишь деньгами. Что и доказал марафон "Нам не ўсё адно!".

Саша Романова Фото: privat

Почему белорусы круты вопреки социологам

Радует, что исследовательские институты, социологи и медиа закопали сами себя. Якобы растущая поддержка Лукашенко и Путина внутри страны, угасающий интерес к повестке независимых изданий, стремящиеся к нулю рейтинги лидеров демократических сил, о которой рапортовали социологи, - все это меркнет перед фактом 574 тысячи евро, которые за собрали за выходные белорусы потому, что их попросили другие белорусы. При этом одна часть донаторов явно говорила на белорускай мове, другая — на языке колонизаторов, часть поддерживает Тихановскую, а другая часть - Позняка. Часть зарабатывает больше 100 тысяч евро в год, а часть не добирает и десятки. И можно ныть и жаловаться на судьбу дальше. Что деньги якобы разворуют и потратят не туда. Что непонятен процесс контроля, и невозможно спросить самих политзаключенных, получили ли они помощь. Что донатили всего 11,5 тысяч человек, тогда как из Беларуси выехало около 300 тысяч. Обесценивать всегда легче, чем создавать. Критика - путь наименьшего сопротивления.

Рубрика "Беларусь. Перспективы" дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DW Фото: DW

Есть важный момент, о котором не принято говорить. Практически любой белорус способен заработать в любой стране мира больше, чем он соберет донатов или грантов от структур Евросоюза на поддержку гражданского общества своей многострадальной родины. Для этих структур Беларусь, мягко говоря, не в приоритете. Путин полтора года ведет войну против Украины, весь мир видит военные зверства и огромное количество смертей. На этом фоне непрекращающегося кошмара белорусы, увы, могут помочь только сами себе, как бы банально это ни звучало.

Марафон "Нам не ўсё адно!" доказал в очередной раз, что мы многое можем, когда берем инициативу в свои руки.

Автор: Саша Романова, белорусский журналист, писатель, директор двух независимых медиа kyky.org и the-village.me

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