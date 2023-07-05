Сына Виктора Бабарико в Минске приговорили к 8 годам колонии

Эдуарда Бабарико признали виновным по нескольким обвинениям - от разжигания вражды до уклонения от уплаты налогов. Своей вины он не признал.

Минский областной суд в среду, 5 июля, приговорил сына бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико Эдуарда к 8 годам колонии, сообщает правозащитный центр "Весна". Он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, организации массовых беспорядков и разжигании вражды. Прокурор запрашивал ему 10 лет - на два года больше, чем окончательный приговор.

Эдуарда Бабарико задержали вместе с отцом 18 июня 2020 года - с тех пор он находился в СИЗО. До задержания он возглавлял предвыборный штаб Виктора Бабарико. Своей вины Эдуард не признал. "Я не совершал ни одного из преступлений, в которых меня обвиняют. Следствием не было найдено ни одного доказательства моей вины", - заявил он в суде.

Сторона защиты пыталась вызвать в суд в качестве свидетеля отца обвиняемого - Виктора Бабарико, о состоянии здоровья которого нет никаких известий более 60 дней. Суд удовлетворил это ходатайство, но неизвестно, выступил ли отец по делу сына.

"Эдика посадили, потому что его отец осмелился выдвинуть свою кандидатуру. Лукашенко жестокий, мстительный - и это понятно уже давно. Да, это месть, это очень показательное наказание. Мне кажется, это самое больное наказание для родителей, когда за их поступки - надо заметить, в которых не было ничего плохого, - отвечают их дети", - сказала в интервью Би-би-си девушка Бабарико Александра Зверева.

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