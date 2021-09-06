"Верните нашу Машу!" Ода Марии Колесниковой

Суд в Минске приговорил Марию Колесникову к 11 годам тюрьмы. Это, считает Саша Романова, свидетельствует о трусости режима Лукашенко, который якобы с "женщинами не воюет".
Мария Колесникова и ее фирменные улыбка и сердечко, 19 августа 2020 года
Специальнодля рубрики DW "Беларусь. Перспективы" Саша Романова написала комментарийо Марии Колесниковой. Обсудить ее мнение и поделиться своим видением ситуации можно здесь - под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь"
Изначально Колесникову втянул во всю историю Виктор Бабарико. Маша была арт-директором ОК16. Его банк выкупил этот культурный хаб в 2017 году, чтобы сделать креативное пространство - и она великолепно справлялась с задачей, хотя у профессиональной флейтистки из Германии ранее не было опыта управления такими структурами.
Мария Колесникова перестала бояться
Они с Бабарико сошлись на одной идее - можно сделать Беларусь страной, где высшей ценностью является жизнь человека и уважение к человеку. И коль старый режим не мешает возвращению на родину художников парижской школы, концертам классической музыки и смелым постановкам "ТеАрт", то существует большой шанс, что он, уставший, тихо отползет в сторону на выборах 2020 года.
Мария Колесникова во время протестов в августе 2020 года
Они (да и мы с нашими независимыми медиа) долгие годы пробовали режим Лукашенко на прочность, а он откровенно лажал. Казалось, пришло время эффективного менеджмента, и дело за малым - за народной поддержкой. "Вам как лучшим маркетологам в этом городе нужно "продать товар", то есть меня, шести миллионам белорусов. Как вы это будете делать?", - спрашивал Виктор Бабарико у своего штаба в начале июня 2020, и тут же сыпались идеи.
В инициативной группе по сбору подписей были уже рекордные 10 тысяч человек. Тогда же к штабу примкнули неравнодушные, в том числе я. Мы работали над большим турне Виктора Бабарико по городам Беларуси. Он выступал на площадях и отвозил в местные исполкомы подписи - хорошо помню Бобруйск, потому что ездила туда с ним сама.
18 июня 2020 года, после задержания Виктора и его сына Эдуарда, который руководил штабом Бабарико, эту роль на себя взяла Мария Колесникова. Думаю, ей нужно было набраться смелости, чтобы решиться: роль руководителя штаба - "расстрельная".
Юрист Максим Знак тоже был очень аккуратен: согласился вести стримы на канале Бабарико с объяснением юридических тонкостей, по сути без политики и агитации.
Осторожность не помогла. Маша и Максим оказались в суде в одной клетке и были приговорены к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Мне врезался в память один момент после самого первого стрима Колесниковой. Сидим в переговорке, и я почему-то разбираю ошибки этого стрима, где Маша с непривычки выглядела скованно.
Я говорю ей, мол, не надо бояться, ты очень крутая и яркая. Сейчас мне стыдно за тот разговор. Потому что Маша действительно перестала бояться и за следующие полтора месяца превратилась в национального героя, а я сбежала вместе с семьей и командой за границу и решила не возвращаться, когда ко мне домой пришли с обыском. Маша смогла пойти до конца, я - нет. Думаю, большинство белорусов точно так же чувствуют эту вину перед Машей.
Долбить, долбить, долбить эту власть!
В начале июля 2020 года штаб жил надеждой на то, что Виктора Бабарико зарегистрируют "из тюрьмы", что было бы сильным ходом для Лукашенко. Да и пропаганда могла бы вовсю использовать риторику в духе "поглядите, за какого уголовника голосуете".
Но Лукашенко в июле был слаб. Он не просчитывал риски, он только допускал ошибки. Из-за присущей правительству общей мизогинии была зарегистрирована Светлана Тихановская, и 16 июля случилось историческое событие - штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало заявили об объединении. Мария, Светлана и Вероника поехали по городам Беларуси.
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В разгар тура мой бизнес-партнер Саша Василевич, ныне политзаключенный, говорил про Машу Колесникову (почему-то эта его фраза дословно врезалась в память): "Ты просто не представляешь себе уровень самоорганизации, на который способны классические музыканты". Маша с легкостью выдерживала по два-три выступления перед публикой в день, буквально жила в машине со Светланой и Вероникой - и все это время улыбалась, обнималась, складывала пальцы сердечком и поддерживала всех окружающих.
Мне до сих пор кажется, что чем хуже - тем больше Маша улыбается, это способ самосохранения у нее такой. Вы только посмотрите видео из клетки в зале суда! Чем больше боли и несправедливости, тем громче звучит Машина фраза: "Белорусы, вы невероятные". Аж дрожь по телу от того, что будто слышишь ее голос.
С легкой руки Марии Колесниковой в стикерпаки страны вошла теперь уж крылатая фраза: "Долбить, долбить, долбить эту власть". Под долбить понимались законные действия вроде бумажных апелляций, ходатайств, жалоб и поручительств - те крохи законности, которые у белорусов еще не успели отобрать летом 2020 года.
Потому что кто-то должен улыбаться и светить
Последний раз я видела Машу в столовой "Ежедневник" на улице Хоружей, которая находилась в здании штаба Бабарико. Сфальсифицированные выборы были позади, в Беларуси уже случилась кровавая баня, мы были шокированы уровнем насилия.
Саша Романова
Дело было накануне митинга 16 августа, рабочие стучали касками, а с БТ увольнялись ведущие. Я подошла к Маше и предложила очень тупую идею - пойти в воскресенье всей толпой в "американку" КГБ освобождать Виктора и его сына. Маша возразила: штабу нельзя объявлять о подобных планах публично, потому что это гарантирует арест и уголовное обвинение в "захвате власти". Она могла только без предупреждения появляться на митингах и быть их символом. Что в итоге не уберегло ее от ареста и обвинений в "захвате власти".
Тогда, в "Ежедневнике" у нее был такой яркий, уверенный в себе взгляд - наверное, так могла смотреть белорусская революционерка Вера Хоружая, на улице имени которой мы сидели. Я обняла Машу, и больше ее не видела.
Ее запихнули в грузовик с надписью "связь" возле Национального музея 8 сентября 2020 года. В этот день я летела из Испании в Варшаву и в перерывах между рейсами пыталась читать новости про Машу. Было много непонятного: государственные СМИ несли несусветную чушь о том, что Машу выбросили из машины свои же, то есть Кравцов и Родненков - эти два хорошо знакомых мне хипстера-активиста, которые муху из машины бы не выгнали, не тот типаж.
И только по приезде Ивана и Антона в Киев на пресс-конференции мы узнали: Маша порвала свой паспорт перед лукашенковскими силовиками, чтобы ее не смогли выдворить из страны. Маша переиграла систему, демонстративно не подчинилась, сделала то, чего хотела она, а не ее мучители.
Стоит ли этот поступок года в застенках? Однозначно - да. Если раньше у белорусов и были проблемы с национальными героями (ну не восхищаться же 200 лет только Калиновским), то сейчас у нас есть Колесникова. Для тех, кто постарше - Статкевич и Северинец. Ну а мы поставим на пьедестал несломленную Машу с неизменным сердечком из ладоней. Потому что кто-то должен улыбаться и светить так ярко, чтобы всем окружающим было светло.
Автор: Саша Романова, белорусская журналистка, писательница, директор двух независимых медиа Kyky.org и The-village.me
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.
Что о Марии Колесниковой говорят в Германии (04.08.2021)
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 600 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой, в июне 2020-го по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов. 6 июля 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак (на фото) и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей задержаны в сентябре 2020-го по делу о публичных призывах к действиям в ущерб нацбезопасности. Илью Салея в апреле отпустили под залог. Максим Знак стал фигурантом уголовного дела о захвате власти. Его судят вместе с Марией Колесниковой с 4 августа в закрытом режиме.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский хотел баллотироваться на пост президента РБ, но до старта избирательной кампании был задержан, после чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за нее, но в мае 2020-го был задержан. В июне 2021-го начался судебный процесс в закрытом режиме.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Около 30 фигурантов "дела Тихановского" уже осуждены. Вместе с Тихановским на скамье подсудимых - оппозиционный политик Николай Статкевич, оператор "Страны для жизни" Артем Саков, модератор соцсетей Дмитрий Попов, блогеры Владимир Цыганович и Игорь Лосик.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне 2020-го. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем - в "подготовке к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
Другим блогерам уже вынесли приговоры. Сергей Петрухин (на фото) и Александр Кабанов ("Народный репортер") получили 3 года колонии. Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом") - 4,5 и 5,5 лет. Владимир Неронский ("Слуцк для жизни") - 3 года, Дмитрий Козлов ("Серый кот") - 5 лет, Денис Гутин ("Водители-97") - 2,5 года. С июня идет суд над Николаем Дедком. По стражей остается Эдуард Пальчис.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Правозащитники под прицелом властей
Преследованиям со стороны белорусских властей подверглись и правозащитники. Под стражей находятся сотрудники правозащитного центра "Весна", ключая его главу Алеся Беляцкого (на фото) и заместителя Валентина Стефановича. Известного правозащитника Леонида Судаленко обвиняют в финансировании деятельности, нарушающей общественный порядок. Он оплачивал штрафы людям, задержанным за участие в протестах.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сотрудники независимых медиа
Медиаменеджера Андрея Александрова (на фото) задержали по подозрению в финансировании протестов. Он оплачивал штрафы протестующих. Сейчас под стражей более 20 представителей медиа, включая портал Tut.by и издание "Наша Нива". 8 месяцев в CИЗО провели сотрудники "Пресс-клуба". 19 августа 2021 года четверо из них вышли на свободу, двое остаются под стражей.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерина Борисевич (портал Tut.by) провела 6 месяцев в заключении. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и получили по два года лишения свободы. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты из студенческой среды
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. А 12 фигурантов "дела студентов", включая предавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову и выпускницу медуниверситета Алана Гебремариам (на фото), обвинили в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и лишили свободы на срок от 2 до 2,5 лет.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.