Как прошел марафон солидарности с политзаключенными в РБ

Более 574 тысяч евро собрали для белорусских политзаключенных во время марафона солидарности "Нам не все равно!". О том, как это было, - у DW.

Онлайн-марафон солидарности с белорусскими политзаключенными "Нам не все равно!" впервые прошел 29 июля. В нем участвовали более 20 СМИ и правозащитных организаций. Инициативу поддержали политики, блогеры, музыканты, спортсмены, зарубежные дипломаты, бывшие политзаключенные и родственники тех, кто сейчас находится в местах заключения. За 12 часов марафона собрано 355 тысяч евро. Сбор продолжился и после завершения трансляции, до полуночи 30 июля. Общая сумма - более 574 тысяч евро.

По данным правозащитного центра "Весна", число политзаключенных в Беларуси составляет 1475 человек. Организаторы платформы рolitzek.me считают таковыми 1735 человек.

Тихановская призывала собрать 500 тысяч евро

В начале марафона лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов собрать в помощь политзаключенным хотя бы полмиллиона евро. По ее словам, около 500 тысяч человек выехали из РБ после 2020 года, и эта сумма наберется, если каждый пожертвует хотя бы евро.

Политик также рассказала, что уже с марта у нее нет связи с мужем, политзаключенным Сергеем Тихановским. Она призналась, что не сразу его узнала на видео из СИЗО. Оно было опубликовано пропагандистами 5 июля - после того, как Светлана Тихановская заявила, что получила анонимку о смерти мужа. "Мне пришлось пересмотреть (видео - Ред.) несколько раз, - вспоминает политик. - Как он изменился, конечно, это было очень больно".

Полина Шарендо-Панасюк до ареста Фото: Ales Petrowitsch

С марта нет писем и от политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк. Об этом в эфире марафона рассказал ее муж Андрей Шарендо, который сейчас один воспитывает двоих сыновей. Политзаключенная должна была выйти на свободу в августе, но на нее завели новое уголовное дело якобы за "злостное неповиновение требованиям администрации".

"Полину три недели назад вывезли из СИЗО-1 (в Минске - Ред.) и вроде бы должны были отправить в колонию в Заречье (женская колония в Гомельской области - Ред.), но каких-то данных, что она находится именно там, у нас нет", - поделился мужчина.

Шарендо также отметил, что материальная поддержка очень важна для семей политзаключенных. По его словам, одна продуктовая передача обходится в 2-2,5 тысячи рублей (720-890 евро), а вещевая - около 3 тысяч рублей (более 1070 евро).

Трое политзаключенных умерли в местах лишения свободы

Многие участники марафона говорили о политзаключенных, умерших в местах лишения свободы. Это активист Витольд Ашурок, блогер Николай Климович, художник Алесь Пушкин.

Художник Алесь Пушкин умер в реанимации больницы города Гродно Фото: privat

По словам правозащитницы центра "Весна" Натальи Сацункевич, белорусским заключенным не оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. Кроме того, на тех, кто находится в заключении по политически мотивированным обвинениям, "оказывается дополнительное психологическое, моральное и физическое давление": "Людей помещают много раз в ШИЗО, пытают голодом и холодом, отсутствием сна. Пенитенциарная система не гуманна, у нее нет задачи сохранить жизнь и здоровье человека".

"Там пытаются уничтожить личность всеми возможными способами: унижениями, какими-то издевательствами, создаются невыносимые моральные и физические условия", - рассказала бывшая политзаключенная, журналистка Дарья Чульцова.

Несмотря на информационную блокаду, в которой находится большинство белорусских политзаключенных, новости о проведении марафона, по сведениям польского телеканала "Белсат", все же дошли до мест лишения свободы. "Представляю, как девочки в женской колонии были рады", - прокомментировала Дарья Чульцова.

Позняк: "Режим Лукашенко политзаключенных не выпустит"

Участие в марафон приняли представители белорусского экспертного сообщества. Политический аналитик Артем Шрайбман считает, что трагедия в том, что вопрос белорусских политзаключенных сошел с повестки международного сообщества. В то же время он уверен, что оказание помощи политзаключенным может дать огромному количеству белорусов "смысл существования": "Вопрос политзаключенных как изнутри страны, так и снаружи может стать замещением смысла на время, когда открытая политическая и общественная активность невозможна".

В январе 2023-го Зенон Позняк приехал в Украину, выступил на марше в Киеве, побывал в Бахмуте Фото: Ahata Kviatkouskaja/Belsat

Марафон солидарности поддержал оппозиционный политик Зенон Позняк, который часто критикует новую белорусскую оппозицию. "Надо привлекать внимание международного сообщества, помогать всем организациям, которые хотят поддержать семьи политзаключенных, и надо понимать, что этот режим (Лукашенко - Ред.) политзаключенных не выпустит, пока он будет существовать", - заявил Позняк.

"Несмотря на наши, возможно, разные взгляды, позиции, мы на самом деле объединились, потому что тема политзаключенных важнее всего", - заявила соорганизатор марафона Наста Базар. Она также отметила, что и люди из Беларуси "находили способы донатить": они просили помочь тех, кто находится за пределами РБ. По словам Базар, это важно, потому что одна из целей марафона - стать мостом между теми, кто уехал, и теми, кто остался.

Как собирали деньги для политзаключенных?

По статистике, во время марафона жертвовали в основном от 5 до 50 евро, но таких донатов было больше 11 тысяч. В основной день марафона платеж приходил в среднем раз в четыре секунды, 30 июля - каждые 20-30 секунд. Самый крупный взнос составил 10 тысяч евро. Популярными были и донаты в 23 евро и 34 цента, несколько - в 2334 евро - как напоминание об административной статье 23.34, по которой протестующих отправляли на сутки.

Дневную выручку от продажи книг на счет марафона солидарности перечислило издательство "Янушкевіч".

Также белорусы организовывали аукционы, средства от которых направляли на счет марафона. За 1550 евро была продана картина белорусской художницы Ольги Якубовской "Хочу обнять весь мир!". Народное антикризисное управление выставило 5 лотов, среди которых был "золотой билет" в "Музей Вольной Беларуси", футбольный мяч с автографами футболистов "Динамо Киев", эфирное время на YouTube-канале руководителя НАУ Павла Латушко. На аукционе, судя по публикациям на странице Латушко в Instagram, удалось выручить более тысячи евро.

"Я не могу не сказать слова благодарности каждому, кто присоединился к этому марафону. Когда я видела, как быстро бегут донаты, то за каждым донатом я видела и чувствовала человека, его доброе и неравнодушное сердце, - заявила по итогам марафона Светлана Тихановская. - Солидарность и взаимная забота всегда будут нашей силой".

Распределение средств проконтролирует наблюдательный совет

Инициатор проекта, представительница по социальным вопросам Объединенного переходного кабинета и бывшая политзаключенная Ольга Горбунова рассказала, что собранные во время марафона деньги "в определенных пропорциях будут распределены между тринадцатью инициативами и благотворительными фондами".

Их получат, в частности, Dissedentby, INeedHelpBY, "Палiтвязынкi", "Анархический черный крест", BYSOL, "Страна для жизни" и другие. Те, в свою очередь, в течение двух месяцев должны будут целиком перенаправить средства политзаключенным и их близким. Отчетность будет проверять специально созданный наблюдательный совет, в который войдут представители СМИ, участвовавшие в организации марафона. Горбунова ожидает, что в ноябре "мы все уже будем знать, куда точно, на что" были потрачены деньги.

Смотрите также: