Кого в Бресте сравнивают с Жанной д'Арк и за что судят

Белорусскую активистку Полину Шарендо-Панасюк ее соратники называют "брестской Жанной д'Арк", которая уже давно вместе с мужем участвует в общественно-политической жизни, протестуя против действий властей. За свою активную позицию супруги часто подвергались гонениям: их задерживали, возбуждали административные и уголовные дела.
В 2019 году Полина Шарендо-Панасюк участвовала в избирательной кампании по выборам в белорусский парламент. В качестве кандидата в депутаты она получила возможность выступить по государственному телевидению с агитационной речью. Во время эфира Полина назвала Александра Лукашенко "диктатором", обвинив его в экономических и политических проблемах в стране. После этого обращения к избирателям Шарендо-Панасюк сняли с выборов.
Выступление Полины Шарендо-Панасюк, в котором она назвала Лукашенко диктатором
Но репрессии в отношении Полины и ее семьи связаны уже с президентскими выборами 2020 года. Вот уже более пяти месяцев активистка находится по стражей. Ее обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси, в том числе в "оскорблении президента", "оскорблении представителей власти", а также в угрозе применить насилие в отношении сотрудника милиции.
"Не суд, а политические репрессии"
7 июня 2021 года суд приступил к рассмотрению дела брестской активистки. Но на заседание смогли попасть далеко не все желающие. Кроме того, сотрудники милиции, дежурившие возле зала заседаний, не только запретили делать фото- и видеосьемку даже до начала процесса, но и потребовали от присутствовавших отключить мобильные телефоны.
Во время заседания сама Полина Шарендо-Панасюк вела себя эмоционально и неоднократно повторяла, что не признает происходящее судом. "Политические репрессии ничего общего с судом не имеют", - отметила активистка, заявив отвод всей судебной системе. Она также рассказала, что встает в зале суда только потому, что к ней могут применить насилие, как это происходит в следственном изоляторе. Адвокат обвиняемой ходатайствовал об изменении для нее меры пресечения под подписку о невыезде. Суд это ходатайство отклонил.
Во время суда над активисткой Полиной Шарендо-Панасюк
"Полина - настоящий боец, и я всегда знал, что ее не получится так легко сломать", - рассказывает о своей жене Андрей Шарендо. По его словам, в качестве наказания супругу не только помещали в карцер, но и отказывали в необходимых медикаментах.
Муж Полины считает, что существует реальная угроза не только ее здоровью, но и жизни. На прошлой неделе Андрею, который является фигурантом другого уголовного дела, в качестве меры пресечения избрали домашний арест, но разрешили присутствовать на судебном процессе по делу его жены.
За что и как задержали брестскую активистку
Шарендо-Панасюк была задержана 3 января 2021 года, в тот день, когда милиционеры пришли осматривать квартиру, где она была с младшим сыном. Ее муж в это время находился в изоляторе в ожидании очередного суда. Формальным поводом для обыска стал появившийся в интернете видеоролик, на котором, по мнению силовиков, Полина Шарендо-Панасюк оскорбила кого-то из милиционеров. Что конкретно происходило в квартире, первоначально было известно только со слов соседей, которые слышали, как кувалдой выбивались двери. Сама Полина не собиралась открывать незнакомым людям.
Полина Шарендо-Панасюк до ареста
В суде выяснилось, что в качестве потерпевших проходят сразу семь сотрудников милиции. Согласно показаниям силовиков, одному из них хозяйка квартиры плюнула в лицо, с другого милиционера пыталась сорвать маску, поцарапав при этом ему нос. В результате уголовное дело против брестской активистки завели не только за оскорбление Александра Лукашенко и сотрудников милиции, но и за угрозу применить насилие. Кроме того, из квартиры забрали всю технику, включая компьютер, которым пользовались дети, и даже дипломы супругов о высшем образовании.
Что угрожает детям
У Полины и Андрея - двое несовершеннолетних детей. После ареста супруги Андрею Шарендо звонили из органов опеки и намекнули, что намерены прийти с проверкой на предмет постановки на учет детей, "находящихся в социально опасном положении". Попытки сделать это предпринимались еще минувшей осенью, однако тогда около сотни жителей Бреста пришли на заседание комиссии, где собирались признать семью Шарендо-Панасюк "проблемной", но в итоге местные власти ограничились предупреждением.
До своего домашнего ареста Андрей Шарендо не скрывал, что многие знакомые советовали ему уехать с детьми за границу, однако отец семейства отверг вариант с выездом из Беларуси. "Бросить жену и покинуть страну сейчас - значит признать поражение, а мы будем здесь до победы, ради будущего наших детей", - говорил Андрей накануне суда.
Смотрите также:
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 400 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салея сейчас под домашним арестом.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней. Арест продлен до 25 марта.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже почти три месяцеа они находятся под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Андрей Алекcандров
Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
-
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.
Автор: Янина Мороз