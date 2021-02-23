Кого в Бресте сравнивают с Жанной д'Арк и за что судят

Белорусскую активистку Полину Шарендо-Панасюк ее соратники называют "брестской Жанной д'Арк", которая уже давно вместе с мужем участвует в общественно-политической жизни, протестуя против действий властей. За свою активную позицию супруги часто подвергались гонениям: их задерживали, возбуждали административные и уголовные дела.

В 2019 году Полина Шарендо-Панасюк участвовала в избирательной кампании по выборам в белорусский парламент. В качестве кандидата в депутаты она получила возможность выступить по государственному телевидению с агитационной речью. Во время эфира Полина назвала Александра Лукашенко "диктатором", обвинив его в экономических и политических проблемах в стране. После этого обращения к избирателям Шарендо-Панасюк сняли с выборов.

Выступление Полины Шарендо-Панасюк, в котором она назвала Лукашенко диктатором

Но репрессии в отношении Полины и ее семьи связаны уже с президентскими выборами 2020 года. Вот уже более пяти месяцев активистка находится по стражей. Ее обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси, в том числе в "оскорблении президента", "оскорблении представителей власти", а также в угрозе применить насилие в отношении сотрудника милиции.

"Не суд, а политические репрессии"

7 июня 2021 года суд приступил к рассмотрению дела брестской активистки. Но на заседание смогли попасть далеко не все желающие. Кроме того, сотрудники милиции, дежурившие возле зала заседаний, не только запретили делать фото- и видеосьемку даже до начала процесса, но и потребовали от присутствовавших отключить мобильные телефоны.

Во время заседания сама Полина Шарендо-Панасюк вела себя эмоционально и неоднократно повторяла, что не признает происходящее судом. "Политические репрессии ничего общего с судом не имеют", - отметила активистка, заявив отвод всей судебной системе. Она также рассказала, что встает в зале суда только потому, что к ней могут применить насилие, как это происходит в следственном изоляторе. Адвокат обвиняемой ходатайствовал об изменении для нее меры пресечения под подписку о невыезде. Суд это ходатайство отклонил.

Во время суда над активисткой Полиной Шарендо-Панасюк

"Полина - настоящий боец, и я всегда знал, что ее не получится так легко сломать", - рассказывает о своей жене Андрей Шарендо. По его словам, в качестве наказания супругу не только помещали в карцер, но и отказывали в необходимых медикаментах.

Муж Полины считает, что существует реальная угроза не только ее здоровью, но и жизни. На прошлой неделе Андрею, который является фигурантом другого уголовного дела, в качестве меры пресечения избрали домашний арест, но разрешили присутствовать на судебном процессе по делу его жены.

За что и как задержали брестскую активистку

Шарендо-Панасюк была задержана 3 января 2021 года, в тот день, когда милиционеры пришли осматривать квартиру, где она была с младшим сыном. Ее муж в это время находился в изоляторе в ожидании очередного суда. Формальным поводом для обыска стал появившийся в интернете видеоролик, на котором, по мнению силовиков, Полина Шарендо-Панасюк оскорбила кого-то из милиционеров. Что конкретно происходило в квартире, первоначально было известно только со слов соседей, которые слышали, как кувалдой выбивались двери. Сама Полина не собиралась открывать незнакомым людям.

Полина Шарендо-Панасюк до ареста

В суде выяснилось, что в качестве потерпевших проходят сразу семь сотрудников милиции. Согласно показаниям силовиков, одному из них хозяйка квартиры плюнула в лицо, с другого милиционера пыталась сорвать маску, поцарапав при этом ему нос. В результате уголовное дело против брестской активистки завели не только за оскорбление Александра Лукашенко и сотрудников милиции, но и за угрозу применить насилие. Кроме того, из квартиры забрали всю технику, включая компьютер, которым пользовались дети, и даже дипломы супругов о высшем образовании.

Что угрожает детям

У Полины и Андрея - двое несовершеннолетних детей. После ареста супруги Андрею Шарендо звонили из органов опеки и намекнули, что намерены прийти с проверкой на предмет постановки на учет детей, "находящихся в социально опасном положении". Попытки сделать это предпринимались еще минувшей осенью, однако тогда около сотни жителей Бреста пришли на заседание комиссии, где собирались признать семью Шарендо-Панасюк "проблемной", но в итоге местные власти ограничились предупреждением.

До своего домашнего ареста Андрей Шарендо не скрывал, что многие знакомые советовали ему уехать с детьми за границу, однако отец семейства отверг вариант с выездом из Беларуси. "Бросить жену и покинуть страну сейчас - значит признать поражение, а мы будем здесь до победы, ради будущего наших детей", - говорил Андрей накануне суда.

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