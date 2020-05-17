Как власти в Бресте оказывают давление на противников аккумуляторного завода

О том, что силовые структуры заинтересовались Дмитрием Бекалюком - одним из лидеров инициативной группы, выступавшей против строительства завода аккумуляторных батарей около Бреста, стало известно в конце марта текущего года. Причиной послужили частые поездки Бекалюка за границу по служебным делам.

Подозрения в фиктивных командировках

Прокуратура Брестской области решила провести проверку, не использовал ли активист формальный повод для зарубежных командировок, чтобы избежать карантина после возвращения в Беларусь. Необходимые пояснения Бекалюк давал во время своего визита в прокуратуру.

Дмитрий Бекалюк

Дело в том, что с 21 декабря 2020 года в Беларуси действует постановление правительства, которое фактически запрещает гражданам страны выезжать за границу через наземные пункты пропуска, если такие поездки не связаны со служебной деятельностью, учебой или по причине тяжелой болезни либо смерти близкого родственника. Принятие такого постановления власти объяснили необходимостью борьбы с распространением коронавируса.

В результате Дмитрия Бекалюка заподозрили в том, что он использует фиктивные командировки, а Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 380 Уголовного кодекса Беларуси ("Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков"). На основании этого дела на нынешней неделе был санкционирован обыск по месту жительства Бекалюка, хотя сам активист сейчас находится в больнице.

Давление из-за аккумуляторного завода

Дмитрий Бекалюк считает подозрения в подделке командировочных документов надуманными и не скрывает, что воспринимает действия силовиков как попытку давления. "Я посвятил три года борьбе с аккумуляторным заводом: теперь же меня хотят либо посадить, либо сделать жизнь невыносимой, чтобы сам уехал за границу", - отмечает активист.

Противники завода АКБ опасаются его влияния на здоровье

Бекалюк является одним из лидеров инициативной группы, которая с января 2018 года заявляла о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта по строительству аккумуляторного завода недалеко от Бреста.

Запуск предприятия изначально планировался в августе 2018 года, но потом неоднократно переносился. Более того, в 2019 году по распоряжению председателя Брестского облисполкома реализация проекта приостанавливалась до устранения имеющихся нарушений.

Противники строительства завода убеждены, что на такой шаг власти вынуждены были пойти в том числе для того, чтобы сбить протестные настроения в Бресте. Более двух лет - с марта 2018 года - каждое воскресенье жители города собирались на центральной площади, чтобы покормить голубей и тем самым молча высказать свое негативное отношение к этому проекту. За время таких протестов многих активистов, включая Бекалюка, задерживали и штрафовали.

Смена собственника и обещание референдума

Переломными в ситуации вокруг строительства завода АКБ около Бреста стали события 2020 года. В мае стало известно, что на предприятии сменился собственник, а среди совладельцев завода оказался Дмитрий Басков - ныне председатель Белорусской федерации хоккея и тренер хоккейной команды Александра Лукашенко.

Акции протеста проводились в форме кормления голубей

22 июня во время визита в Брест в рамках президентской кампании Лукашенко встретился с инициативной группой и пообещал провести первый в Беларуси местный референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода.

В числе участников той встречи был и Дмитрий Бекалюк, который согласился с предложением о проведении референдума и заявил, что в таком случае жители Бреста будут благодарны. "В этом можешь не сомневаться. Это прямые полномочия президента - организовать референдум в любой точке страны", - ответил активисту Лукашенко.

После этого визита кормления голубей фактически прекратились: силовики просто не позволяли людям находиться на площади, приглашая их на собрания для обсуждения подготовки к референдуму.

Запуск завода прошел без торжеств

Сами президентские выборы и обострение политической обстановки в Беларуси отодвинули тему проведения референдума на второй план, хотя активисты предпринимали попытки зарегистрировать инициативную группу для сбора подписей, чтобы инициировать плебисцит. Однако местные власти такую группу не зарегистрировали, а затем и вовсе заявили, что тема референдума уже не актуальна.

В результате весной нынешнего года было официально объявлено, что аккумуляторный завод около Бреста введен в эксплуатацию. При этом от торжественных церемоний по этому поводу было решено отказаться - из опасений негативной реакции жителей города и деревень, возле которых построено предприятие.

Теперь давление испытывают на себе и другие активисты, выступающие против завода, поскольку убеждены, что предприятие угрожает их здоровью из-за выбросов свинца. Если в отношении Дмитрия Бекалюка возбуждено уголовное дело, то его соратников - Константина Остапука, Дениса Малышенко и Олега Вялова - 21 мая вызвали на допрос в Следственный комитет. Что стало причиной допросов пока неизвестно.

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