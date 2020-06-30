Вместо референдума: в Бресте готовятся запустить аккумуляторный завод

Александр Лукашенко обещал, что судьбу предприятия, ставшего скандальным еще на стадии строительства, решат на местном референдуме. Почему завод готовят к работе без этой процедуры - у DW.
Во время заседания хозяйственного актива города Бреста недавно назначенный председатель местного облисполкома Юрий Шулейко рассказал журналистам 1 марта, что пусконаладочные работы на аккумуляторном заводе около Бреста вышли на завершающую стадию, а предприятие будет находиться "на жесточайшем экологическом контроле" властей.
Шулейко заявил об этом после того, как стало известно, что республиканский центр государственной экологической экспертизы выдал заключение о соответствии построенного завода требованиям экологической безопасности.
По словам председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Яна Венсковича, еще в апреле прошлого года предприятию выдали разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. "Мы отслеживали соблюдение нормативов допустимых выбросов: было проведено 146 отборов проб и измерений, а превышений выбросов ни по свинцу, ни по серной кислоте не выявили", - сообщил Ян Венскович.
Он добавил, что комитет природных ресурсов продолжает вести мониторинг во время пусконаладочных работ на аккумуляторном заводе до выхода предприятия на проектную мощность.
О точных сроках ввода этого завода в эксплуатацию брестские власти говорят очень осторожно. Первоначально предприятие по производству аккумуляторных батарей должно было начать работу еще в 2018 году, однако дата неоднократно менялась и сейчас неофициально называют март-апрель нынешнего года.
Причиной отсрочек стали протесты жителей Бреста и прилегающих деревень, которые настаивают: аккумуляторный завод строился с многочисленными нарушениями, несет угрозу здоровью людей и окружающей среде. Борьба против экологически опасного производства ведется на протяжении трех лет и до начала президентской кампании в Беларуси минувшим летом была одним из самых запоминающихся протестных движений в стране.
Жителям Бреста и активистам экологических организаций удалось добиться того, что местные власти приостановили строительство завода до устранения недостатков. Более того, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук признался, что "аккумуляторный завод - самый большой геморрой для города".
Еще одной важной особенностью протестов стал тот факт, что предприятие вынуждено было сменить хозяев. Среди новых владельцев оказался Дмитрий Басков - тренер хоккейной команды Александра Лукашенко и нынешний глава федерации хоккея Беларуси.
Сам Лукашенко тоже не обошел вниманием острую для Бреста тему. Посещая этот город во время избирательной кампании летом 2020 года, он заявил, что готов провести первый в Беларуси местный референдум, на котором решалась бы судьба завода.
"Мы приняли решение. Пусть решат жители. По аккумуляторному как решите, так и будет. Я вам это гарантирую и обещаю. Я займу нейтральную позицию, организую референдум", - сказал тогда Лукашенко, общаясь с активистами.
Однако обещание так и не было выполнено. На фоне массовых протестов после президентских выборов Александр Лукашенко этот вопрос больше не комментировал, а местные власти и администрация завода (ООО "Аккумуляторный Альянс") считают его неактуальным. По мнению директора предприятия Дмитрия Бутова, "для людей тема референдума не интересна: им интересно посмотреть завод и что там внутри, чтобы он был безопасным".
В итоге руководство Брестского облисполкома отменило собственное распоряжение о приостановке строительства завода, а "Аккумуляторный Альянс" получил необходимые документы для проведения пусконаладочных работ.
С таким ходом событий согласились не все. Как рассказал DW правозащитник Роман Кисляк, в Тельминском сельсовете (на его территории в пригороде Бреста и построен завод) сформирована инициативная группа по проведению местного референдума и поданы документы на ее регистрацию. Такая же инициативная группа создается и в Бресте.
"Все эти люди готовы продолжать борьбу, - уверяет Кисляк. - В прошлом году подготовку к референдуму пришлось отложить сначала из-за ситуации в стране после выборов, а потом после ухудшения ситуации с коронавирусом".
Активисты по-прежнему убеждены, что нахождение аккумуляторного завода на нынешней территории может привести к экологической катастрофе. "Мы не против самого производства, но не хотим, чтобы оно располагалось в таком месте, где рядом - больницы, санатории, пастбища, теплицы", - говорит брестчанка Нина.
Противники предприятия напоминают, что, согласно планам, которые были вынесены на общественное обсуждение, под Брестом должны были построить завод по производству 1 миллиона свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в год. Однако уже сейчас руководство ООО "Аккумуляторный Альянс" заявляет, что намерено выпускать в два раза больше.
Не забыли активисты и заверения представителей завода, что выбросы свинца составят не более 3 килограммов в год, хотя подобных показателей нет ни у одного аналогичного предприятия в мире. Однако местные власти перестали принимать доводы озабоченных граждан, убеждая их, что повышенного содержания вредных веществ в воздухе, почве и воде около аккумуляторного завода нет и не предвидится.
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