Брестчанин получил предупреждение прокуратуры за интервью DW о спорном заводе

Брестский правозащитник Роман Кисляк получил от прокуратуры Бреста официальное предупреждение "о недопустимости повторного нарушения законодательства" за то, что он рассказал медиокомпании Deutsche Welle о ситуации с аккумуляторным заводом в Бресте. Его интервью использовалось в видеосюжете, опубликованном 19 апреля в YouTube-канале DW Беларусь. "В нем (видеоролике. - Ред.) брестчанин Роман Кисляк распространял недостоверные сведения по вопросу строительства аккумуляторного завода в городе. Фактически в интервью сообщались неверные данные о работе государственных органов", - говорится на сайте Генеральной прокуратуры РБ. "Распространение подобной информации было направлено на нагнетание социальной напряженности, побуждение граждан к агрессии и противоправным действиям, в том числе проведению несанкционированных массовых мероприятий", - утверждается в сообщении.

Жители Бреста и окрестностей протестовали против завода

С 2018 года жители Бреста и прилегающих деревень протестовали против этого производства, так как считают, что завод строился с многочисленными нарушениями и несет угрозу здоровью людей и окружающей среде. Правитель Беларуси Александр Лукашенко еще до выборов 2020 года публично обещал, что готов провести местный референдум, на котором решится судьба завода. Но референдум так и не состоялся, многочисленные заявки на его проведение были отклонены, а завод ввели в эксплуатацию в марте этого года.

Правозащитник Роман Кисляк - один из тех, кто активно выступает против завода. По его словам, его подробно расспрашивали об интервью DW. "Получается, по их мнению, я не могу давать интервью на острые темы. Это ущемление моей свободы выражения мнения. В чатах и вообще в публичном пространстве я выступаю только за ненасильственные действия. Я никаких законов не нарушаю. Просто хочу жить, жить в чистом городе, жить и давать интервью свободно. Несколько простых человеческих желаний", - комментирует Кисляк DW. Брестчанин собирается обжаловать предупреждение прокуратуры.

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