День подарков от власти. Что отмечает Беларусь 7 ноября

Открытие БелАЭС Лукашенко приурочил к 7 ноября Фото: Maxim Guchek/BelTA/REUTERS

7 ноября отмечается 106-я годовщина Октябрьской революции, во многом изменившей ход как белорусской, так и мировой истории. В СССР день Великой Октябрьской социалистической революции стал одним из ключевых государственных праздников. После распада Советского Союза большинство бывших советских республик, однако, поспешило от него отказаться. В Украине процесс затянулся до 2000 года, когда День Октябрьской революции по указу президента Леонида Кучмы утратил статус государственного праздника. Четыре года спустя аналогичное решение было принято и в России, где 7 ноября с 1996-го по 2004 год отмечался День согласия и примирения. Не испытывая симпатии к большевикам и их лидеру Владимиру Ленину, президент Владимир Путин посчитал нужным заменить этот праздник на День народного единства 4 ноября.

А вот Беларусь, наряду с непризнанным Приднестровьем, пошла своим "особым путем": в 1995 году День Октябрьской революции вернулся в белорусский политический календарь в качестве государственного праздника. Чем объясняется этот белорусский феномен? И каковы перспективы этого праздника после завершения периода правления Александра Лукашенко?

Праздник Лукашенко

Александр Лукашенко пришел к власти в 1994 году на волне ностальгии по "хорошим советским временам", имевшей место в белорусском обществе той эпохи. Тревога, разочарование по поводу распада СССР и неуверенность в будущем были заметны у многих жителей Беларуси первой половины 1990-х, а молодой и энергичный популист Лукашенко, не скрывавший своей привязанности и симпатии к советскому прошлому, отражал их чаяния и желания.

Выстраивая авторитарную персоналистскую систему власти, Лукашенко сделал ставку на ритуалы и традиции эпохи застоя, на которую пришлись его юность и молодость. Во второй половине 1990-х белорусский президент еще рассчитывал на "прыжок в Кремль", грезил восстановлением СССР и воспринимал сам факт существования независимого белорусского государства как своего рода историческое недоразумение. В отличие от стран Балтии декоммунизация в Беларуси так и не произошла, а сама страна стала олицетворением принципа "назад в прошлое" и обрела сомнительную репутацию "советского заповедника". День Октябрьской революции полностью совпадал с этим образом.

Открытие новой станции метро в Минске в 2020 году тоже приурочили к 7 ноября Фото: Belta/TASS/dpa/picture alliance

На протяжении уже почти трех десятилетий у власти Александр Лукашенко с гордостью подчеркивает, что Беларусь не отказалась от завоеваний советского прошлого и сохранила верность "лучшими идеалам" советской эпохи. В качестве примера часто приводится и День Октябрьской революции, который вместе с Днем Победы 9 мая, Днем Независимости 3 июля, а теперь еще и Днем народного единства 17 сентября призван продемонстрировать преемственность Республики Беларусь и БССР.

Если в Украине "ленинопад" стал важнейшим символическим элементом декоммунизации после "Революции достоинства" 2013-14 годов, а в России с подачи Путина принято обвинять Ленина в развале империи, то белорусские власти оценивают лидера большевиков, с именем которого и связана Октябрьская революция, скорее положительно. Для самого Лукашенко Ленин отнюдь не является "коммунистическим тираном" или "могильщиком Царской империи". Он видит в нем создателя "великого государства СССР" и в определенном смысле пример для подражания.

Праздник без содержания

Александр Лукашенко, появившийся на свет в 1954 году, принадлежит к так называемому последнему советскому поколению. Американско-российский антрополог Алексей Юрчак относит к этому поколению людей, родившихся в период с середины 1950-х по начало 1970-х годов. Их социализация пришлась на эпоху застоя, а советский опыт оказал определяющее влияние на их последующую жизнь. Последнее советское поколение не было, однако, в большинстве своем поколением коммунистических идеалистов. Эти люди уже, как правило, не верили в построение светлого коммунистического будущего, но тем не менее впитали в себя ценности, принципы и мифы советской эпохи.

Александр Фридман Фото: Privat

В этом смысле Александр Лукашенко - очень характерный представитель этого поколения. Концепция Юрчака позволяет понять истинное отношение белорусского правителя к Дню Октябрьской революции. Он важен для него не как годовщина событий 1917 года, которые Лукашенко, скорее всего, никогда толком и не интересовали, а прежде всего как набор ассоциаций и ритуалов из его собственной молодости. Именно они и привлекают до сих пор советского человека Лукашенко, давно превратившегося из молодого президента в пожилого диктатора. Этим же и объясняется его весьма гибкое, даже прагматичное отношение к празднику, практически утратившему связь с большевистской революцией.

На смену последнему советскому поколению, знакомому с празднованием 7 ноября в СССР, в Беларуси постепенно приходят люди, сформировавшиеся в постсоветскую эпоху, имеющие скорее аморфные представления об Октябрьской революции и не испытывающие эмоционального отношения к этому историческому событию. Именно по этой причине Лукашенко в последние годы и стремится переформатировать праздник и наполнить его новым (по сути, однако, советским) содержанием. Белорусское 7 ноября превратилось в день "больших подарков", которые граждане по советской традиции получают от власти. Как и в советские времена, в Беларуси к 7 ноября открываются новые предприятия и завершаются серьезные инфраструктурные проекты. В 2020 году одним из таких "подарков" стало официальное открытие БелАЭС.

Праздник без будущего

В своем поздравлении народу Беларуси Лукашенко подчеркнул актуальность идеалов "Великого Октября" и пафосно назвал их "новой страницей в отечественной истории", послужившей импульсом "для развития национальной белорусской государственности".

Белорусский правитель уже почти три десятилетия пытается убедить белорусов в необходимости этого государственного праздника. И уже сам этот факт свидетельствует о шатком положении праздника, который хотя и пустил корни в независимой Беларуси, но воспринимается в первую очередь как дополнительный выходной день.

7 ноября в Беларуси - праздник с выхолощенным содержанием, личный праздник Лукашенко, лишенный – в отличие от триады "военных праздников" 9 мая, 3 июля и 17 сентября - серьезного идеологического содержания. Этот праздник уйдет, скорее всего, вместе с эпохой Лукашенко, и многие белорусы эту потерю даже не заметят.

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

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