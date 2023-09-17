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Новый праздник в Беларуси - праздник без будущего

Александр Фридман, белорусский ученый, колумнист DW
Александр Фридман
Колонка
17 сентября 2023 г.

Власти Беларуси пытаются укоренить в сознании жителей страны новый праздник. В РБ уже третий год отмечают День народного единства, но единства в народе это не прибавляет, считает Александр Фридман.

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Сотрудники белорусской милиции около металлических заграждений в Минске
Беларусь эпохи Александра Лукашенко, Минск, 2020 годФото: picture-alliance/TASS/V. Sharifulin

17 сентября будет отмечаться 84-я годовщина вступления войск Красной Армии на территорию Западной Беларуси, входившую с 1921 по 1939 год в состав Польши. Советская пропаганда называла вторжение "освободительным походом". Последовавшее за ним объединение исторических белорусских земель в составе СССР стало прямым следствием пакта Молотова-Риббентропа, произошло в контексте Второй мировой войны и сопровождалось репрессиями в Западной Беларуси.

Драматические события сентября 1939 года долгое время оставались вне поля зрения белорусских властей и приобрели политическое значение лишь в последнее время. В 2021 году Александр Лукашенко объявил 17 сентября Днем народного единства.

В этом году в преддверии 17 сентября в Беларуси проходит масштабная пропагандистская кампания, а глава администрации президента Игорь Сергеенко не скрывает, что власти делают все от них зависящее, чтобы День народного единства укоренился в общественном сознании и занял "такие же позиции, как 3 июля и 9 мая".

Зачем Лукашенко понадобился День народного единства? Удастся ли превратить его в народный праздник - особенно на фоне репрессий в Беларуси и войны России против Украины?

Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете
Александр ФридманФото: Privat

Триада военных праздников эпохи Лукашенко

Прототипом для белорусского Дня народного единства стал одноименный российский праздник, 4 ноября, приуроченный к изгнанию войск Речи Посполитой из Москвы в 1612 году и получивший официальный статус в 2005 году. Данное решение было вызвано как личными историческими пристрастиями Владимира Путина, так и его желанием избавиться от наследия Дня Октябрьской революции 7 ноября. Кроме того, начиная с конца 2000-х годов День народного единства используется в России для разжигания антизападных настроений.

Но в то время Александр Лукашенко - в отличие от своего российского коллеги - не видел надобности в Дне народного единства. День Октябрьской революции продолжает оставаться в Беларуси государственным праздником, а сам Лукашенко не скрывает своей симпатии к советскому прошлому и традициям.

Ситуация, однако, в корне изменилась после протестов 2020 года. Вместо диалога с противниками диктатуры режим Лукашенко взял курс на искоренение инакомыслия, преследование оппонентов и выдавливание их из страны, а также на "идеологическое перевоспитание" населения. День народного единства является важным элементом данного идеологического проекта. Выбор в пользу 17 сентября был обусловлен как ставкой на антизападные и, в первую очередь, антипольские нарративы, так и неосоветским характером режима и его зацикленностью на периоде Великой Отечественной войны.

Вместе с Днем Победы 9 мая и Днем Независимости 3 июля, который был перенесен еще в 1997 году со дня принятия декларации о государственном суверенитете 27 июля 1990 года на день освобождения Минска от нацистов в 1944 году, стал последним звеном в триаде военных праздников эпохи Лукашенко. Триада призвана продемонстрировать преемственность между БССР, объединившей в своем составе исторические белорусские земли и вышедшей победительницей из схватки с нацизмом, и сегодняшней Республикой Беларусь.

Станет ли 17 сентября новым 9 мая в Беларуси?

Исследования московского "Левада-центра" показывают, что путинский День народного единства, о котором в 2005 году знали лишь 8% россиян, знаком теперь почти 2/3 жителям страны РФ. Отмечают его, однако, менее 20% опрошенных, а среди молодежи он пользуется еще меньшей популярностью. Несмотря на кампанию по популяризации события 1612 года остаются для многих россиян далеким прошлым, к которому они - в отличие от своего президента - не испытывают особого интереса.

Стартовые позиции белорусского Дня народного согласия выглядели в 2021 году куда предпочтительнее. В рамках опроса британского исследовательского центра Chatham House в апреле 2021 года 18% горожан заявили о том, что знакомы с событиями сентября 1939 года. 61% опрошенных оценили их как "начало воссоединения земель Беларуси", а почти 40% полагали, что 17 сентября хорошо подходит на роль дня единства белорусов.

Можно предположить, что за прошедшие годы отношение к этому дню принципиально не ухудшилось, а его известность наверняка лишь увеличилась. И все-таки перспективы Дня народного единства представляются туманными, а его шансы занять место в сознании белорусов рядом с 3 июля, не говоря уже о 9 мая, выглядят призрачно.

Военные праздники в РБ - продукты и жертвы пропаганды

Если День Победы 9 мая перекочевал в независимую Беларусь из СССР, где приобрел действительно народный характер, то День Независимости 3 июля возник на заре эпохи Лукашенко и стал за прошедшие годы привычным праздником для большинства белорусов. Но назвать его народным праздником было бы явным преувеличением.

Что же касается Дня народного единства, то он ассоциируется в Беларуси с периодом насилия и репрессий. Кроме того, тема Второй мировой войны используется Кремлем в качестве важного пропагандистского и идеологического инструмента в войне против Украины. Российские нарративы распространены и в белорусской государственной пропаганде. Эти особенности откладывают отпечаток на восприятие нового праздника в РБ, а переосмысление истории войны представляется в будущем неминуемым.

День народного единства пришел в белорусский политический календарь вместе с Лукашенко. Вместе с ним он его, скорее всего, и покинет.

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

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