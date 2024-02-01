РФ проиграла бой за "Би-2": что это значит для Беларуси?

Все музыканты группы "Би-2" улетели из Таиланда в Израиль Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp Talli/IMAGO/Scanpix

24 января в Таиланде были арестованы семеро участников рок-группы "Би-2", которых местные власти обвинили в проведении концерта на острове Пхукет без необходимого разрешения на работу. Курьезная история могла закончиться денежным штрафом и быстрой депортацией музыкантов, но продлилась почти неделю и переросла в политическую драму со счастливым концом: участники коллектива не были высланы в Россию, где им с большой вероятностью угрожала бы опасность из-за их антивоенной позиции, и в итоге отправились в Израиль.

Зачем Кремль спровоцировал скандал вокруг "Би-2"? Как данный казус был воспринят в Беларуси и какие последствия он может иметь для белорусских политических активистов и общественных деятелей за границей?

Драма со счастливым концом

За почти 25 лет творческой деятельности в России и на постсоветском пространстве рок-группа "Би-2" приобрела культовый статус среди русскоязычной публики по всему миру. Участие в легендарном фильме "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова прославило коллектив и сделало его творчество одним из символов эпохи.

История "Би-2" началась в конце 1980-х в Советской Беларуси, а создатели группы, уроженец Бобруйска Александр Уман (Шура Би-2) и минчанин Егор Бортник (Лева Би-2) еще в 1991 году перебрались в Израиль, а затем в Австралию. В конце 1990-х они продолжили свою карьеру в России, где оставались до 2023 года.

Александр Фридман Фото: privat

Все эти годы группа "Би-2" активно участвовала в музыкальной жизни этой страны, оставаясь при этом по возможности вне политики. Они, как правило, не комментировали политические события и держались в стороне от пропагандистских проектов Кремля. После аннексии Крыма коллектив больше не выступал на полуострове, но тем не менее воздержался от публичной оценки действий российских властей в Украине. Наглядным подтверждением дистанцированного отношения артистов к России является тот факт, что гражданин Израиля и Австралии Уман и израильтянин Бортник так и не стали подданными этого государства и не перевезли свои семьи в России.

"Роман" "Би-2" с Россией окончательно завершился после широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Лидеры группы заявили о своей антивоенной позиции, столкнулись с оголтелой травлей со стороны "Z-сообщества", отменой концертов и другими препонами и в итоге покинули Россию. Лева Би-2 и вовсе позволил себе нелестные высказывания о Путине и "всей его умственно отсталой швали", а также подчеркнул, что в Россию больше возвращаться не собирается.

Реакция Кремля не заставила себя ждать: министерство юстиции РФ признало Бортника в мае 2023 года иностранным агентом. Прокремлевская пресса, в свою очередь, создала Леве Би-2 и Шуре Би-2 образ "неблагодарных иностранцев", многие годы "паразитировавших" на российской публике, а в трудную минуту предавших страну, приютившую их. После ареста музыкантов в Таиланде официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова объявила их творчество "антикультурой", а одиозный депутат Госдумы Андрей Луговой призвал к уголовному преследованию артистов в России. Такой сценарий действительно мог стать реальностью, если бы российским властям удалось добиться депортации музыкантов в Россию, где их часто обвиняют в финансировании ВСУ.

Намеренная эскалация конфликта вокруг "Би-2" в Таиланде объясняется не столько желанием Кремля наказать своих противников и банальной жаждой мести конкретным артистам, сколько желанием продемонстрировать свою собственную силу и влияние. В выборе жертвы, несомненно, сыграл свою роль и тот факт, что лидеры группы являются иностранцами, а еще двое участников коллектива, наряду с российским гражданством, имеют также и израильские паспорта. Связь "Би-2" с Израилем и еврейские корни музыкантов давно используются их критиками из "Z-сообщества" и провластных белорусских Telegram-каналов, открыто или намеками связывающими "русофобию" музыкантов с их происхождением.

Дело "Би-2" является еще и продолжением конфликта между Израилем и Россией, который обострился в контексте откровенно пропалестинской позиции Кремля. В таких условиях депортация участников группы с российско-израильским гражданством в Россию стала бы внушительным внешнеполитическим успехом для Москвы и одновременно чувствительным поражением для израильской стороны, не сумевшей отстоять права своих граждан, а также правозащитников, предостерегавших власти Таиланда от подобного шага.

У белорусской пропаганды личные претензии к "Би-2"

Злоключения музыкантов "Би-2" в Таиланде могут, на первый взгляд, показаться событием, которое для Беларуси серьезного значения не имеет, а если и заслуживает упоминания в белорусском контексте, то лишь в связи происхождением лидеров группы Бортника и Умана.

Лева Би-2 и Шура Би-2 действительно никогда не скрывали своих корней, а до 2020 года часто и охотно выступали с концертами на родине. И хотя большую часть своей жизни они провели вне Беларуси и гражданами этой страны не являются, но на родине они пользуются популярностью и там их порой даже называют "белорусскими музыкантами". В 2020 году лидеры "Би-2" поддержали протесты против фальсификации президентских выборов, а "Лева Би-2" заявил о своем негативном отношении к Александру Лукашенко. Именно гражданская позиция Егора Бортника привела к тому, что группа попала в немилость государственной пропаганды, объявившей "Би-2" "змагарским коллективом".

Значение дела "Би-2" для Беларуси кроется, однако, отнюдь не в происхождении музыкантов и их критическом отношении к Лукашенко. Для белорусских властей события в Таиланде интересны и как новый опыт борьбы с противниками режима за пределами страны.

Российский опыт для Лукашенко?

В эпоху Владимира Путина российские власти не стесняются в методах расправы над противниками за границей. В случае бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне (2006 год) и грузинского офицера Зелимхана Хангошвили в Берлине (2019 год) дело дошло до физического уничтожения, а бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль чудом выжил после отравления в 2018 году.

Белорусские власти к столь радикальным мерам пока не прибегали, а в случае погибшего в Киеве в августе 2021-го активиста Виталия Шишова версия о белорусском следе своего подтверждения так и не нашла. И тем не менее глава КГБ Беларуси Ивана Тертель неоднократно обещал добраться до врагов режима за границей, а сам Александр Лукашенко не производит впечатление лидера, у которого не хватит решимости санкционировать подобные операции. Принудительная посадка самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борту в мае 2021 года и истории участников протестов, которые заплатили длительными тюремными сроками за возвращение в Беларусь, говорят сами за себя. И хотя возможности и рычаги влияния белорусских властей ограничены, но за их спиной стоит российский союзник, на помощь и поддержку которого в Минске могут рассчитывать.

Российская операция по возврату музыкантов "Би-2" провалилась, но она должна послужить уроком для оппонентов Путина и Лукашенко: на месте артистов, о которых писала мировая пресса и за которых боролись Израиль и правозащитники, мог оказаться любой другой человек. Поражение в бою за "Би-2" вряд ли отрезвит российские и белорусские власти. "Злобный крокодил, получивший по зубам", как метко заметил российский политик Дмитрий Гудков, "стал еще более агрессивным".

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

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