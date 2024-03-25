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Идея БНР переживет эпоху Лукашенко

Александр Фридман, белорусский ученый, колумнист DW
Александр Фридман
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25 марта 2024 г.

Опыт БССР показывает, что успехом дискредитация БНР не завершится, считает историк Александр Фридман.

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Бело-красно-белый флаг в Кракове, Польша, май 2021 года
Бело-красно-белый флаг в польском Кракове, 29 марта 2021 годаФото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

С 2020 года режим Александра Лукашенко предпринимает значительные усилия для дискредитации Белорусской народной республики как "провального националистического проекта под бело-красно-белым флагом". Опыт БССР и постсоветской Беларуси однако показывает, что успехом это затея не завершится, считает историк Александр Фридман.

Игры с Днем воли завершились в 2020 году

25 марта отмечается 106-я годовщина провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (БНР). Для национально ориентированной белорусской общественности и оппонентов режима Лукашенко День воли давно превратился в ключевой политический праздник. До 2020 года в контексте Дня воли белорусская оппозиция традиционно организовывали митинги и шествия, носившие антиправительственный характер, которые часто заканчивались разгонами и арестами. Белорусские власти смотрели на этот день сквозь призму актуальной политики и видели в нем во второй половине 1990-х и в начале 2000-х в первую очередь праздник своих противников.

Ситуация изменилась во второй половине 2010-х, когда правящий режим под влиянием войны в Украине не на шутку испугался за свое будущее, стремился консолидировать белорусское общество вокруг "гаранта независимости" Лукашенко и попытался интегрировать БНР в свою концепцию белорусской государственности. Важным этапом стало масштабное празднование 100-й годовщины провозглашения БНР в 2018 году, которому власти не только не препятствовали, но  даже содействовали. 

Женщина держит фотографию первой присяги Лукашенко. Москва, сентябрь 2020 года.
Первая инаугурация Лукашенко прошла под бело-красно-белым флагомФото: picture alliance/dpa/TASS

Тактические игры с Днем воли завершились, однако, в 2020 году. После подавления протестов власти приступили к уничтожению гражданского общества и искоренению любых форм инакомыслия. Заимствуя российский опыт, режим сделал ставку на политику исторической памяти и навязывание официального - и "единственно правильного" - взгляда на историю Беларуси. Роль БНР при этом намеренно преуменьшается и характеризуется как "тупиковый путь" и "безуспешный проект", целью которого было оторвать Беларусь от "братской" России и сделать ее "колонией" Германии (Европы).

БНР не была "немецким проектом"

Такая интерпретация не отличается новизной и берет начало в сталинской пропаганде конца 1930-х годов. В 1920-е годы и в первой половине 1930-х тема БНР играла маргинальную роль в большевистской пропаганде в Беларуси, концентрировавшейся на борьбе с "панской Польшей". В 1938 году, в контексте резкого обострения отношений между Москвой и Берлином, интенсивной антифашистской кампании в СССР и двадцатой годовщины немецкой оккупации Беларуси и Украины в 1918 году, она пришлась, однако, ко двору. Немецкая оккупация была названа "одной из самых ужасных страниц в истории Беларуси", а кайзеровская Германия - как предшественница немецкого национал-социализма - обвинялась в стремлении поработить Беларусь. Деятели белорусского национального движения, стоявшие за созданием БНР, возникшей в период немецкой оккупации, были объявлены "белорусскими национал-фашистами" и "агентами Берлина".

Такие представления о событиях 1918 года отражают политическую конъюнктуру конца 1930-х и изобилуют откровенными искажениями и манипуляциями.

В действительности Германия сыграла противоречивую роль в истории БНР. Во время Первой мировой войны Берлин,  руководствуясь своими империалистическими интересами и желая ослабить Россию, стремился расширить свое влияние в западных регионах Царской империи и демонстрировал готовность к сотрудничеству с нациольными движениями. К белорусскому национальному движению немцы, однако,  относились скорее скептически и не верили в успех национально-государственного строительства в Беларуси. Именно этим и объясняется их индифферентное отношение к БНР в 1918 году, которая отнюдь не являлась "немецким проектом" и не была поддержана Германией.

Ущерб репутации БНР

Распад Российской империи и немецкая оккупация позволили белорусскому национальному движению создать БНР, которая в тогдашних политических условиях вынуждена была искать поддержку Берлина. Она так и не стала полноценным государством, но стала национальной идеей под бело-красным-белым флагом и своего рода национальным мифом. Именно факт существования БНР вынудил большевиков пойти на создание БССР, а государственным флагом Республики Беларусь в 1991 году стал именно бело-красно-белый флаг БНР.

Значительный ущерб репутации БНР и бело-красно-белого флага нанесла деятельность белорусских националистов во время нацистской оккупации Беларуси. Уповая на поддержку Берлина в деле создания независимого белорусского государства, они пошли на сотрудничество с оккупантами, стремились опереться на историческую традицию БНР и использовали в своей деятельности и пропаганде бело-красно-белый флаг.

Исмторик Александр Фридман
Александр ФридманФото: privat

Именно это позволило советской послевоенной пропаганде и ее нынешним наследникам в Беларуси создать негативный образ БНР как "белорусского националистического проекта под бело-красно-белым флагом", ориентированного на сотрудничество с иностранными оккупантами. Ключевым аспектом данного образа является намеренная манипуляция фактором Германии: кайзеровская Германия ставится на одну чашу весов с нацистской Германией, а ставший в 2020 году символом мирных протестов бело-красно-белый флаг объявляется "нацистским полотнищем". Белорусские демократические силы и их сторонники воспринимаются как наследники дела БНР и агенты "коллективного Запада".

Идея пережила советскую власть

В 2024 году, после трех лет интенсивной дискредитации БНР, государственная пропаганда подходит к очередному Дню воли довольно спокойно, а теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" и вовсе затмил собой все другие политические события. 

В 2024 году официальный Минск пока делает ставку не столько на борьбу с "вражескими нарративами", сколько на распространении своих собственных представлений об истории. Ставка при этом делается традиционно не на качество пропаганды, а на ее количество. 

Не исключено, что белорусские власти могут добиться определенного успеха в деле дискредитации БНР, но привлекательность ориентированного на Европу белорусского государства под бело-красно-белым флагом для многих белорусов, деятельность белорусской диаспоры за пределами страны и по-прежнему присутствующий доступ к альтернативной исторической информации в интернете играет против них.

Идея БНР пережила советскую власть. Она переживет и эпоху Лукашенко.

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

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