"Претензия на власть": в чем в Беларуси обвиняют Раду БНР

Генпрокуратура РБ заявила, что будет требовать у США, Канады, Великобритании принять меры по прекращению деятельности Рады на их территории.

Заговор с целью захвата власти, разжигание социальной вражды, дискредитации РБ - в начале октября белорусская Генпрокуратура возбудила уголовное дело по семи статьям УК в отношении "руководителей и членов Рады БНР". Также в ведомстве заявили, что по дипломатическим каналам нужно требовать у властей США, Канады, Великобритании принять меры по прекращению деятельности Рады БНР на их территории.

Рада БНР называет себя преемником правительства в изгнании Белорусской народной республики, провозглашенной в 1918 году. Сегодня в Раду входят 80 представителей белорусской эмиграции из 15 стран. Вот уже четверть века ее возглавляет Ивонка Сурвила из Канады.

Что об обвинениях Генпрокуратуры говорят в самой Раде, и как их комментируют белорусские историки?

В чем обвиняют Раду БНР?

Еще в июле 2023 года КГБ Беларуси признал Раду БНР "экстремистским формированием". В сентябре "экстремистскими материалами" назвали логотип (эмблема "Пагоня"), сайт и соцсети Рады БНР, а также соцсети первого зампредседателя Рады БНР Сергея Наумчика. Также "экстремистскими" стали орден Железного рыцаря, медаль Ордэна "Пагоні", "За баявыя заслугі" и медаль "К 100-летию БНР".

Теперь Генпрокуратура обвиняет "руководителей и членов Рады БНР" в заговоре с целью захвата власти, руководстве экстремистским формированием, разжигании социальной вражды, вовлечении в экстремистскую деятельность и действиях по реабилитации нацизма (группой лиц), подстрекательстве граждан РБ к участию в вооруженном конфликте в другом государстве и дискредитации РБ.

Генпрокурор РБ Андрей Швед заявил, что "вокруг Рады БНР под контролем спецслужб США и других западных государств последовательно формируется центр антигосударственной и подрывной деятельности против РБ с претензией на формирование параллельных государственных институтов, узурпацию государственной власти".

"Ничего принципиально нового"

В Раде БНР назвали уголовное преследование незаконным и заявили, что это никак не повлияет на ее деятельность, взаимодействие с демократическими силами Беларуси и поддержку белорусских добровольцев в Украине. Там отметили, что обвинения, в том числе об отрицании Радой БНР независимости белорусского государства, "носят заведомо лживый и абсурдный характер". Рада неоднократно осуждала "тоталитарные режимы, которые осуществляли преступления на территории Беларуси, в том числе и режим немецких национал-социалистов".

"Ничего принципиально нового в нынешней ситуации нет: еще в 1919 году, когда русские большевики захватили Минск, их первым постановлением было ликвидировать Раду БНР и арестовать ее членов. Это постановление формально так и не было отменено", - отметил в комментарии DW член Рады БНР Алесь Чайчиц. Он также напомнил о десятках репрессированных в советское время государственных деятелей Белорусской народной республики.

По словам Чайчица, Рада БНР – это не просто организация, а государственный институт. Собеседник считает, что деятельность Рады и само ее существование "как воплощение образа другой белорусской государственности - демократичной и независимой - раздражает авторитарный режим в Минске, напоминает ему и всем белорусам о его нелегитимности".

"В учебниках Лукашенко и пропагандистских СМИ о Раде БНР уже давно сообщается стандартный набор ложных клише, которые неоднократно опровергались и на которые уже давно никто не обращает внимания", - добавил Чайчиц.

Историк: "Уголовное дело вписывается в концепцию репрессий"

Белорусский историк Александр Пашкевич считает, что следует разделять отношение белорусских властей к Раде БРН и эмиграционным структурам и "БНР как к историческому сюжету".

Карикатура DW

"Даже, когда в 2018 году в Беларуси довольно широко отмечали столетие объявления БНР, это никоим образом не повлияло на отношение (властей – Ред.) к Раде БНР. Насколько я помню, никто со стороны властей не высказывал никакого доброго отношения", - говорит Пашкевич.

По его словам, если власти в свое время и пытались использовать в своих целях исторический аргумент БНР, то "без Ивонки Сурвилы и ее соратников".

Что касается уголовного дела против Рады БРН, то, по словам Пашкевича, в этом нет ничего сенсационного, ведь белорусские власти признают "экстремистскими" огромное количество различных организаций и инициатив как в Беларуси, так и за рубежом. "Сейчас до Рады БНР дошли руки, потому что и с историей борются в наше время активно. Вписывается в концепцию репрессий", - говорит Пашкевич.

По его оценке, Рада "сейчас развернула довольно активную деятельность", в том числе вручает свои награды, делает заявления в поддержку демократических перемен в Беларуси и политзаключенных, она продолжает быть на слуху и притягивает внимание властей.

В Беларуси меняется отношения к периоду БНР

Историк и политолог Валерий Карбалевич также не видит ничего удивительного в том, что против Рады БНР в Беларуси завели уголовное дело - преследуют все организации, которые являются оппонентами существующего режима.

Валерий Карбалевич Фото: DW / Evdokimova

В то же время, по словам Карбалевича, в Беларуси происходит изменение отношения к периоду БНР. Собеседник вспоминает, что примерно с 2014 по 2020 год, когда официальный Минск пытался дистанцироваться от России и нормализовать контакты с Западом, отношение к БНР было если не позитивное, то нейтральное: "Лукашенко говорил, что это были нормальные люди (о деятелях БНР - Ред.), просто ошибались относительно геополитической ориентации, мол, хотели с помощью Германии достичь независимости, апеллировали к кайзеру, это было ошибкой, но они хотели как лучше для Беларуси".

В 2018 году власти разрешили оппозиции отмечать столетие БНР в центре Минска, официальные структуры проводили круглые столы и ток-шоу на телевидении на эту тему.

"После 2020 года все поменялось, в том числе, политика исторической памяти, исторические нарративы. Рада БНР как исторический и политический институт также объявлена вражеской, ее пытаются связать с коллаборантами во время Второй мировой войны. Все это идет в контексте того политического курса, который сейчас проводит режим", - уверен Карбалевич.

Смотрите также: