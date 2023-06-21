Где в Берлине появились белорусские места после 2020 года

Берлинская бчб-стена, шумный бар в Кройцберге и странный, но атмосферный Haus der Statistik прямо в центре города - рассказываем о местах, которые связывают Берлин с белорусами и Беларусью.

Белорусы начали создавать "свои" места в Берлине еще в начале 19 века. Одним из первых был Антоний Радзивил - его салон стал культовым местом, где охотно собиралось высшее берлинское общество. Спустя почти 200 лет белорусы продолжают традицию предков. После событий 2020 года в столице Германии появилось несколько локаций, связывающих Берлин и Беларусь. Где их искать, и какие истории за ними стоят - у DW.

Этим материалом мы продолжаем проект "Белорусский Берлин" - о людях и местах, которые делали и делают один из самых мультикультурных городов мира и белорусским тоже.

Берлинская стена, подаренная белорусам

В июне 2020-го, еще до президентских выборов, белорусы Берлина стали проводить акции в поддержку белорусов, которые жили в Беларуси и выступали против насилия и беззакония. Локации у этих акций были топовые и заметные: у Бранденбургских ворот, на Александерплатц (Alexanderplatz) и Музейном острове (Museumsinsel), у Государственной оперы (Staatsoper) и Мемориальной церкви кайзера Вильгельма (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche).

Одна из них прошла на Потсдамской площади (Potsdamer Platz), где 100 лет назад появился первый в Европе светофор - горизонтальный, с кабинкой для регулировщика, управляющего движением сразу в пять сторон.

Во время Второй мировой войны Potsdamer Platz была полностью разрушена, а в 1961 году ее разделила бетонная Берлинская стена (Berliner Mauer). Некогда оживленная площадь превратилась в безмолвный пустырь.

Тысячи людей проходят мимо бчб-стены каждый день Фото: DW

После 1990 года жизнь вернулась сюда благодаря компании Sony. В конце прошлого века на площади возвели комплекс высотных зданий, который в шутку называют берлинским Манхэттеном. Его центром стал шатер Sony Centre, напоминающий священную для японцев гору Фудзияма.

Белорусов наверняка заинтересует не только это. Недалеко от входа в подземный вокзал стоит фрагмент Берлинской стены, который бросается в глаза бело-красно-белой расцветкой.

В августе 2020 года владелец фрагмента Франц Мартин Фляйшер подарил его белорусам - как символ того, что однажды "мур рухне" и в Беларуси.

13 августа 2020-го, в один из самых темных для белорусов дней того лета, его окрасили в цвета национального флага - бело-красно-белого. "Этим мы хотели привлечь внимание общественности к государственному насилию и беспределу, которое сейчас происходит в Беларуси", - написали тогда в аккаунте Razam белорусы Берлина, многие из которых тоже "не знали друг друга до этого лета".

На стене теперь сотни записей - не только о Беларуси и белорусах Фото: DW

С тех пор белорусский фрагмент бывшей Berliner Mauer стал одновременно стеной плача и надежды: на нем писали слова поддержки, выражали протест против происходящего в РБ, скорбили о смерти Романа Бондаренко. А незадолго до российского вторжения в Украину символ мира раскрасили в цвета украинского флага.

Сейчас он стоит на прежнем месте. Искать рядом с мемориалом Berliner Mauer на Potsdamer Platz 4, ближе к перекрестку, через дорогу от исторического светофора.

Дом статистики (Haus der Statistik)

В центре, рядом с Александерплатц, стоит Дом статистики. Его строительство закончилось в 1970 году. Выглядит он пустым и полузаброшенным. В советский период здесь находились центральное управление статистики ГДР, две гостиницы, магазин рыболовных принадлежностей и универсам "Наташа" с товарами из СССР.

В конце 2000-х здание хотели снести, но передумали. Теперь здесь идет ремонт, который продлится до 2024 года. Хотя не факт, что он окончится так быстро: стройки и реновации в Германии могут затягиваться. После сюда переедут некоторые городские управления Берлина, часть пространств займут НГО, социальные и культурные инициативы. Свой офис должен появиться и у объединения белорусов Razam.

Дом статистики сейчас реновируют Фото: DW

А пока они занимают небольшую площадку под открытым небом и контейнер у Дома статистики. Не изысканный салон Антония Радзивила, но нечто, что делает Берлин Берлином.

Здесь часто проходят концерты белорусских музыкантов, выставки белорусских художников, встречи с белорусскими писателями, дискуссии с белорусскими интеллектуалами. Тут выступали Shuma, "РСП", Palina, "Петля Пристрастия", Лявон Вольский, проходила выставка Александра Бельского, встреча с Альгердом Бахаревичем, презентация книги Александра Чернухо и многое другое. Время от времени тут просто собираются берлинские белорусы и белорусские берлинцы. Зимой - у костра, летом - под открытым небом.

Где искать? Мероприятия - в Instagram-аккаунте или на сайте Razam , само пространство - со стороны входа С в Haus der Statistik.

Церковь, в которой молятся за белорусских политзаключенных

Гефсиманская церковь (Gethsemanekirche) находится в берлинском Пренцлауэрберге (Prenzlauerberg). Сегодня это модный район, хотя еще 100 лет назад здесь было по-другому: в нем преимущественно селились люди с рабоче-крестьянским бэкграундом.

Гефсиамская церковь находится в районе Prenzlauerberg Фото: DW

В 1980-е годы Гефсиманская церковь, как и многие другие, стала центром, где собиралась оппозиция и активисты, выступавшие за мир и объединение Германии.

А сейчас каждый четверг здесь проходят молитвы за белорусских политзаключенных. Атмосфера на службах особая: на них приходят не только белорусы, но и немцы, которые помнят, что такое жизнь в ГДР и сопротивление диктатуре. На них звучат молитвы не только на немецком, но и на белорусском языке. И каждый раз рассказывают о том, что происходит и что болит белорусскому обществу.

Бар с белорусами и обаятельным немцем

"Квартира 62" похожа на типичный бар тусовочного Кройцберга: простой интерьер, пиво, расслабленная публика. Необычно то, что здесь работают, а также иногда выступают белорусы - дают небольшие концерты, как группа Kriwi, или играют музыку на виниле.

Каждый вечер - в буквальном смысле каждый - сюда приходит пожилой немец. Когда у него хорошее настроение, он заказывает два пива, когда не очень - всего одно. Сложно поверить, что этому мужчине с бородой и в кепке больше 80 лет. По его словам, именно столько, хотя паспорт он не показывал.

"Квартире 62" почти 15 лет, но именно белорусы сделали его особым. Если ничего белорусского в день своего визита в нем не будет, это все равно неплохой выбор кройцбергского бара.

Альтернативное посольство Беларуси

Теперь это место похоже на призрак, хотя еще недавно в нем кипело много жизни. В 2020-м напротив официального посольства Беларуси в Германии расположилось альтернативное.

Акция протеста у альтернативного посольства Беларуси Фото: Jeanna Krömer/DW

Это был припаркованный у дороги вагончик, на котором висел бчб-флаг и в котором можно было получить "паспорт" с "Пагоней" - документ действовал и действует до тех пор, пока его владелец "не поддерживает диктатуру в Беларуси".

Спустя два года разрешение на использование вагончика истекло, и его, согласно закону, увезли. Но память, как и фотографии, о нем остались.

Где искать? Прямо напротив официального посольства Беларуси. Рядом с ним находится Трептов-парк - масштабный советский мемориал в память о жертвах Второй мировой войны.

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