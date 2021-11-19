Ужасы национал-социализма в графических романах (фотогалерея)

Зверства в концлагерях были представлены еще в комиксе 1944 года. В нашей галерее - подборка графических романов, рассказывающих о жизни в Германии после прихода к власти национал-социалистов.
В ночь на 16 октября были приведены в исполнение первые смертные приговоры, вынесенные нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе в 1946 году. Последние казни состоялись 7 июня 1951 года в Ландсбергской тюрьме.
Нацисты заводили карточки учета на узников концлагерей. В Международный день памяти жертв Холокоста фотографии таких карточек можно увидеть на стене посольства Франции в центре Берлина.
В Instagram появился профиль Евы Хейман. 13-летняя девочка танцует, играет, смеется. Скоро в ее жизни произойдут страшные события.