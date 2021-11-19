Ужасы национал-социализма в графических романах (фотогалерея)

Ужасы национал-социализма в графических романах

Национал-социализм глазами ребенка

"Когда мне снятся кошмары, я рассказываю их маме и мне становится легче. Хочешь описать мне свои?" - спрашивает Эльза у своей бабушки Дуньи. Та прерывает многолетнее молчание и внучка узнает, что же ее родственнице-еврейке пришлось пережить во Франции в детстве. Автор Лоик Довиллье в своем графическом романе "Спрятавшийся ребенок" 2014 года призывает оставаться человечным и в мрачные времена.