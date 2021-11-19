 Ужасы национал-социализма в графических романах (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.11.2021

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Культура и стиль жизни

Ужасы национал-социализма в графических романах (фотогалерея)

Зверства в концлагерях были представлены еще в комиксе 1944 года. В нашей галерее - подборка графических романов, рассказывающих о жизни в Германии после прихода к власти национал-социалистов.

  • Иллюстрации из комикса Нацистский парад смерти - люди в вагонах для скота

    Ужасы национал-социализма в графических романах

    Комикс - часть кампании по борьбе с нацизмом

    Комикс "Нацистский парад смерти" 1944 года был частью кампании против нацистов, утверждает Кес Риббенс, профессор Института исследований войны, Холокоста и геноцида в Амстердаме. Уехавший в США из Австрии иллюстратор Август Мария Фрёлих показал людей в вагонах для скота, убийства в замаскированных под душевые газовых камерах и сжигание тел в печах. Рисунки основаны на свидетельствах очевидцев.

  • Человек в маске мыши у окна и вооруженный человек на вышке за колючей проволокой

    Ужасы национал-социализма в графических романах

    "Маус: Рассказ выжившего"

    Всемирно известный комикс американца Арта Шпигельмана был полностью опубликован в 1991 году. Евреи здесь представлены в образе мышей, а немцы - кошек. Автор рассказывает историю своего отца, пережившего Холокост, и не оставляет без внимания ни самоубийство матери, ни сложные отношения в семье. "Маус" является единственным комиксом, получившим Пулитцеровскую премию.

  • Обложка комикса Спрятавшийся ребенок - черноволосая девочка бежит по улице с сумкой

    Ужасы национал-социализма в графических романах

    Национал-социализм глазами ребенка

    "Когда мне снятся кошмары, я рассказываю их маме и мне становится легче. Хочешь описать мне свои?" - спрашивает Эльза у своей бабушки Дуньи. Та прерывает многолетнее молчание и внучка узнает, что же ее родственнице-еврейке пришлось пережить во Франции в детстве. Автор Лоик Довиллье в своем графическом романе "Спрятавшийся ребенок" 2014 года призывает оставаться человечным и в мрачные времена.

  • Обложка комикса Тетя Вусси - дома под дождем и прохожие с зонтами

    Ужасы национал-социализма в графических романах

    Между Германией и Мальоркой

    Черты автобиографии есть и в комиксе "Тетя Вусси" 2016 года. Автор Катрин Бахер навестила свою тетушку на Мальорке и узнала неизвестные истории семейного дерева. В 1933-м семья переехала на этот остров из Германии, но через три года была вынуждена покинуть Испанию с началом гражданской войны. Вернувшись в Германию, мама-еврейка и другие члены семьи столкнулись с дискриминацией и преследованиями.

  • Обложка комикса Валентин - абстрактная картина

    Ужасы национал-социализма в графических романах

    Бункер для подводных лодок нацистов

    В основу графического романа Йенса Генера, опубликованного в 2019 году, легли записи из дневника француза Реймона Портефе, который в качестве заключенного концлагеря был направлен на строительство защитного сооружения для субмарин под Бременом. В ходе возведения укрытия для подводных лодок под названием "Валентин" погибли более тысячи человек, занятых на принудительных работах.

  • Беата Кларсфельд бьет канцлера Германии Курта Георга Кизингера по щеке

    Ужасы национал-социализма в графических романах

    Супружеская пара охотится за нацистами

    Комикс 2020 года Паскаля Брессона и Сильвена Доранжа рассказывает историю Беаты Кларсфельд. В Париже она познакомилась с будущим мужем Сержем, отец которого был убит в Освенциме. Они стали искать нацистских преступников, избежавших наказания после Второй мировой. В 1968-м на съезде Христианско-демократического союза Кларсфельд дала пощечину канцлеру ФРГ Курту Георгу Кизингеру, назвав его нацистом.

    Автор: Сюзанне Кордс, Павел Мыльников


  • Иллюстрации из комикса Нацистский парад смерти - люди в вагонах для скота

    Ужасы национал-социализма в графических романах

    Комикс - часть кампании по борьбе с нацизмом

    Комикс "Нацистский парад смерти" 1944 года был частью кампании против нацистов, утверждает Кес Риббенс, профессор Института исследований войны, Холокоста и геноцида в Амстердаме. Уехавший в США из Австрии иллюстратор Август Мария Фрёлих показал людей в вагонах для скота, убийства в замаскированных под душевые газовых камерах и сжигание тел в печах. Рисунки основаны на свидетельствах очевидцев.

  • Человек в маске мыши у окна и вооруженный человек на вышке за колючей проволокой

    Ужасы национал-социализма в графических романах

    "Маус: Рассказ выжившего"

    Всемирно известный комикс американца Арта Шпигельмана был полностью опубликован в 1991 году. Евреи здесь представлены в образе мышей, а немцы - кошек. Автор рассказывает историю своего отца, пережившего Холокост, и не оставляет без внимания ни самоубийство матери, ни сложные отношения в семье. "Маус" является единственным комиксом, получившим Пулитцеровскую премию.

  • Обложка комикса Спрятавшийся ребенок - черноволосая девочка бежит по улице с сумкой

    Ужасы национал-социализма в графических романах

    Национал-социализм глазами ребенка

    "Когда мне снятся кошмары, я рассказываю их маме и мне становится легче. Хочешь описать мне свои?" - спрашивает Эльза у своей бабушки Дуньи. Та прерывает многолетнее молчание и внучка узнает, что же ее родственнице-еврейке пришлось пережить во Франции в детстве. Автор Лоик Довиллье в своем графическом романе "Спрятавшийся ребенок" 2014 года призывает оставаться человечным и в мрачные времена.

  • Обложка комикса Тетя Вусси - дома под дождем и прохожие с зонтами

    Ужасы национал-социализма в графических романах

    Между Германией и Мальоркой

    Черты автобиографии есть и в комиксе "Тетя Вусси" 2016 года. Автор Катрин Бахер навестила свою тетушку на Мальорке и узнала неизвестные истории семейного дерева. В 1933-м семья переехала на этот остров из Германии, но через три года была вынуждена покинуть Испанию с началом гражданской войны. Вернувшись в Германию, мама-еврейка и другие члены семьи столкнулись с дискриминацией и преследованиями.

  • Обложка комикса Валентин - абстрактная картина

    Ужасы национал-социализма в графических романах

    Бункер для подводных лодок нацистов

    В основу графического романа Йенса Генера, опубликованного в 2019 году, легли записи из дневника француза Реймона Портефе, который в качестве заключенного концлагеря был направлен на строительство защитного сооружения для субмарин под Бременом. В ходе возведения укрытия для подводных лодок под названием "Валентин" погибли более тысячи человек, занятых на принудительных работах.

  • Беата Кларсфельд бьет канцлера Германии Курта Георга Кизингера по щеке

    Ужасы национал-социализма в графических романах

    Супружеская пара охотится за нацистами

    Комикс 2020 года Паскаля Брессона и Сильвена Доранжа рассказывает историю Беаты Кларсфельд. В Париже она познакомилась с будущим мужем Сержем, отец которого был убит в Освенциме. Они стали искать нацистских преступников, избежавших наказания после Второй мировой. В 1968-м на съезде Христианско-демократического союза Кларсфельд дала пощечину канцлеру ФРГ Курту Георгу Кизингеру, назвав его нацистом.

    Автор: Сюзанне Кордс, Павел Мыльников


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