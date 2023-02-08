Немецкий депутат-правопопулист мог тайно посетить Беларусь

В ноябре Петр Быстрон совершил официальный визит в Литву. Издание Correctiv и телеканал LRT со ссылкой на данные литовских пограничников сообщают, что в это время он пересек и границу с Беларусью.

Депутат бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон (Petr Bystron) во время официальной поездки в Литву в ноябре прошлого года посетил Беларусь, сообщили в среду, 8 февраля, сеть журналистских расследований Correctiv и литовский телеканал LRT со ссылкой на источник в литовском пограничном ведомстве. О коротком визите в Беларусь Быстрон бундестагу не сообщил.

Согласно данным СМИ, 16 ноября Петр Быстрон пересек литовско-белорусскую границу в Мядининкае, а 19 ноября покинул Беларусь. На въезде в Литву его проверили литовские пограничники, которые зафиксировали также имя водителя депутата, сообщается далее. Пограничное ведомство Литвы отказалось предоставить официальную информацию о передвижениях немецкого политика.

Сам Быстрон не ответил на письменный запрос журналистов, а в личном разговоре не подтвердил и не опроверг сообщения о поездке в Беларусь, являющуюся ближайшей союзницей России. Вместе с тем Correctiv и LRT указывают на "несколько заявлений фракции АдГ", которые, по их оценке, подтверждают визит Быстрона в Беларусь. На официальный запрос журналистов фракция АдГ не ответила. Все остальные фракции бундестага сообщили, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину их члены не посещали ни РФ, ни Беларусь.

В парламентском комитете обсудят данные о поездке депутата

Петр Быстрон представляет свою фракцию в комитете бундестага по иностранным делам. Председатель комитета Михаэль Рот (Michael Roth) назвал предполагаемый инцидент "крайне обескураживающим событием". Возникают обоснованные подозрения, что Быстрон попытался скрыть поездку в Беларусь, заявил он журналистам Correctiv и LRT.

Рот также сообщил, что Быстрон в начале ноября подал председателю бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) извещение о разовой поездке в Вильнюс. Ни в этом документе, ни в представленном позже отчете о визите не упоминалось дальнейшее путешествие в Беларусь, добавил глава паламентского комитета. Он пообещал обсудить в комитете данные о предполагаемой поездке депутата от АдГ и подчеркнул, что поездки в Беларусь не согласуются с интересами бундестага.

Партию "Альтернатива для Германии", которая c 2017 года представлена в бундестаге, резко критикуют в том числе из-за тесных связей с Россией.

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