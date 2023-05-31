Новые правила для белорусов: получил ВНЖ - сообщи в милицию

Белорусы, которые получили за границей постоянный или временный вид на жительство, гражданство, или другой документ, обязаны сообщить об этом. DW спросила у юристов, как могут наказать тех, кто проигнорирует требование.

Нововведение, закрепленное в законе "О гражданстве", вступает в силу с 11 июля. Граждане Беларуси, которые дополнительно получили гражданство, ПМЖ или ВНЖ, другой документ, дающий льготы в иностранном государстве (например, "карта поляка") обязаны в течение трех месяцев проинформировать об этом милицию или дипломатическую службу РБ. Те, у кого уже имеются такие документы, должны сообщить об этом белорусским властям в течение трех месяцев после изменения закона, то есть до 10 октября 2023 года.

В законе указано, что уведомление можно будет подать в электронном виде на единый портал электронных услуг (доступ к сайту заблокирован за границей) либо при личном обращении. На "горячей линии" МВД и МИД не смогли ответить на вопрос, как будет организован сбор данных - пока четкий порядок не утвержден. При этом закон не обязывает становиться на консульский учет тех, кто проживает за рубежом.

А зачем собирают такие данные?

В сентябре 2022 года министр внутренних дел РБ Иван Кубраков, анонсируя изменения в закон, заявлял, что "такая информация может быть использована при приеме на государственную службу, решении иных вопросов, связанных с замещением государственных должностей, имеющих соответствующие ограничения, а также в сфере уголовно-процессуального законодательства, социально-правовой сфере".

Силовики на границе уже сканируют иностранные документы белорусов, при этом не уточняя причины. Ранее кадровики на госпредприятиях собирали данные про работников, у которых есть "карта поляка": им предлагали либо отказаться от документа, либо контракт не будет продолжен. Обладатели такого документа также не могут баллотироваться в депутаты.

Новая редакция закона прямо допускает, что лица, имеющие иное гражданство либо вид на жительство или иной документ иностранного государства, могут быть ограничены в правах и свободах в Беларуси в случаях, предусмотренных конституцией и законодательными актами.

К "законодательным актам" относятся не только законы, но и декреты и указы президента, обращают внимание юристы сервиса бесплатной и анонимной юридической помощи legalhub.help . Так Александр Лукашенко сможет единоличным актом вводить ограничения в отношении граждан, "запятнавших" себя связями с иностранным государством.

Накажут ли тех, кто не будет сообщать?

На сегодня ответственность за нарушение не предусмотрена. Министр внутренних дел Иван Кубраков на совещании в сентябре 2022 года, говорил, что его ведомство считает преждевременным введение административной ответственности за это. Тем не менее юристы не исключают, что ответственность может быть установлена.

Например,в России, на опыт которой так любят в последнее время ориентироваться белорусские власти, схожие нарушения могут повлечь административную ответственность в случае несвоевременного предоставления соответствующего уведомления или указания неполных сведений в нем (ст. 19.8.3 КоАП, наказание - штраф до 1000 российских рублей), а также уголовную ответственность в случае его умышленного непредоставления (статья 330.2 УК, наказание - штраф или обязательные работы).

Если в Беларуси введут такую ответственность, то процесс по административному делу может пройти и без гражданина, назначенный штраф принудительно взыщут со счетов и другого имущества, которое осталось у гражданина на родине. Заочные уголовные суды по таким делам вряд ли будут назначать, считают юристы legalhub.help, такого состава преступления нет в списке допустимых для "специального производства". Но власти оставили лазейку - по решению генпрокурора, председателя СК или КГБ заочный суд можно организовать по любому преступлению.

Только Беларусь вводит такие ограничения?

Опрошенные DW юристы отмечают, что многие государства ограничивают двойное гражданство либо устанавливают ограничения для своих граждан, в том числе на занятие определенных государственных дожностей. Причем такие ограничения действуют и в странах, которые считаются демократическими. Например, в Австралии лица с двойным гражданством не могут быть избраны в парламент. В Израиле в случае избрания в парламент депутат до того, как он приступит к своим обязанностям должен отказаться от гражданства иностранного государства.

Конституционный суд РБ признал, что изменение закона "О гражданстве" не противоречит конституции. Такое же мнение у судей и по поводу лишения гражданства, выданного по рождению, осужденным за "экстремизм". С февраля 2023 года обжаловать это на международном уровне невозможно. Белорусы больше не могут подавать жалобы в Комитет по правам человека ООН, другие международные инстанции для отстаивания прав человека гражданам недоступны.

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