  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
В одном из зданий суда в Беларуси
В одном из зданий суда в Беларуси Фото: Ales Petrowitsch/DW
Права человекаБеларусь

Уехавшие из РБ адвокаты создали ассоциацию. Кому она поможет

Татьяна Гаргалык
53 мин. назад

Адвокаты, лишенные права на профессию в Беларуси и вынужденно покинувшие страну, создали Белорусскую ассоциацию адвокатов прав человека за границей. DW узнала, чем она занимается.

https://p.dw.com/p/4R59h

По данным инициативы "Право на защиту", с начала 2020 года в Беларуси сократилось число адвокатов - с 2200 до 1650. Это произошло вследствие репрессий в стране и преследования адвокатов, особенно тех, которые защищали обвиняемых по политическим статьям. 

Почему появилась ассоциация адвокатов за границей

В апреле 2022 года Александр Лукашенко заявил, что адвокат "должен быть государственным человеком, а его действия должны быть основаны на нормах закона, а не каких-то придуманных нормах - свободы слова и прочих свобод". В 2022 году в Беларуси на законодательном уровне были упразднены адвокатские бюро и прекращена индивидуальная адвокатская деятельность. Кроме того, более 100 адвокатов были лишены статуса, некоторые из них вынужденно уехали из страны.

В апреле 2023 года адвокаты, оказавшиеся в эмиграции, заявили о создании Белорусской ассоциации адвокатов прав человека (Belarusian Association of Human Rights Lawyers). Среди ее целей - "представительство перед зарубежными коллегами", помощь адвокатам в Беларуси, "наращивание профессиональных компетенций и поддержание высоких стандартов профессии". Также отмечалось, что в будущем ассоциация "может стать основой для демократических реформ адвокатуры в Беларуси". Численность и имена членов новой организации не разглашаются из соображений безопасности.

8 адвокатов подверглись уголовному преследованию

Адвокатов в Беларуси лишают не только права на профессию, но и свободы. С 2020 года 8 представителей этой профессии подверглись уголовному преследованию. Так, адвокат экс-претендента на пост президента на выборах 2020 года Виктора Бабарико, Максим Знак, был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Столько же получил адвокат с более чем 20-летним стажем Александр Данилевич, который незадолго до своего задержания подписал антивоенное обращение адвокатов и юристов, осуждавших войну России в Украине. Виталия Брагинца, защищавшего, в том числе нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, осудили на 8 лет лишения свободы.

В Белорусской ассоциации адвокатов прав человека отмечают, что с конца 1990-х, а особенно в последние несколько лет, в РБ сформировались законодательные рамки, противоречащие принципам и сути адвокатуры и "практика тотального контроля адвокатуры и адвокатов".
Это, а также репрессии, "уничтожение процессуальных и профессиональных гарантий адвокатской деятельности" привели к тому, что институт адвокатуры был "фактически разрушен" и оказался не способен защищать права и свободы граждан и обеспечивать верховенство права.

"Жизнь после лишения лицензии существует"

"В Беларуси еще остались честные и совестливые адвокаты,  которым мы выражаем признательность и поддержку", - говорят в ассоциации. В то же время там отмечают, что практически при любом регулировании и "гонениях на адвокатов, защищающих клиентов по чувствительным для государства делам", в адвокатуре "найдется кому работать": "Есть те, кто согласен с тем, что не надо защищать клиентов по политическим делам; кто согласен с законами, которые противоречат Конституции РБ и международным обязательствами Беларуси в области прав человека; кто не будет замечать избитых клиентов, будет просить о снисхождении, а не помогать добиваться справедливости".

В Белорусской ассоциации адвокатов прав человека не скрывают, что адвокатам, лишенным права на профессию в РБ, и оказавшимся за границей, вернуться в профессию непросто, но возможно. 
"Адвокаты в Беларуси должны знать, что жизнь после лишения лицензии существует и она не обязательно в доставке еды", - отмечают собеседники. По их словам, "если адвокат готов применять в своей работе стандарты прав человека, то открывается масса возможностей", и в ассоциации готовы помочь "найти варианты легализации".

"Мы информируем о кризисе профессии адвоката в Беларуси"

Также там подчеркивают, что ассоциация - "это новый тип профессиональной организации": "Мы продолжаем работу как адвокаты прав человека, то есть как юристы, которые продвигают и защищают права человека и при этом придерживаются стандартов адвокатской профессии".
Члены организации также "ведут дела в международных органах", предоставляют "правовую помощь и правовые заключения", дают "публичные правовые комментарии".
"Мы представляем интересы профессионального сообщества, информируем о кризисе профессии адвоката в Беларуси, ищем поддержку для репрессированных коллег", - говорят представители ассоциации.

В связи с преследованием адвокатов в РБ организация обращалась к специальным докладчикам ООН и подготовила более 200 обращений в Комитет по правам человека ООН. Также некоторые члены Belarusian Association of Human Rights Lawyers работают с универсальной юрисдикцией, "активно готовят как эксперты документы для органов прокуратуры и следствия" (против режима Александра Лукашенко. - Ред.). 

Смотрите также:
 

В Берлине представили рассказы Максима Знака о тюрьме

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Реакция Запада на приговоры Колесниковой и Знаку: Это олицетворяет жестокость режима

Реакция Запада на приговоры Колесниковой и Знаку: Это олицетворяет жестокость режима

Политики в Германии и Евросоюзе возмущены приговорами Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Правительство ФРГ резко осудило решение суда. Многие депутаты призывают ужесточить санкции против официального Минска.
Политика7 сентября 2021 г.02:58 мин.
external

"Я уверен, что демократия победит" - интервью с Алесем Беляцким

"Я уверен, что демократия победит" - интервью с Алесем Беляцким

Алесь Беляцкий, глава белорусской правозащитной организации "Вясна", получил сегодня Нобелевскую премию мира. В 2020 году DW записала с Алесем интервью в Минске. С 14 июля 2021 года он находится в минском СИЗО и признан политзаключенным.
Политика11 октября 2022 г.08:28 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Олаф Шольц во время выступления в Европарламенте 9 мая 2023 года

Шольц раскритиковал "великодержавное" поведение Путина

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Может ли Трамп рассчитывать на справедливый суд в Нью-Йорке?

Может ли Трамп рассчитывать на справедливый суд в Нью-Йорке?

Политика20 ч. назад26:01 мин.
Карикатура о возможном введении Евросоюзом санкций в отношении Китая: человечек в цветах флага ЕС показывает пальцем на лидера КНР Си Цзинпиня. Последний стоит, уперев руки в бока.

Санкции ЕС против КНР, или Брюссель показал пальцем на Пекин

Санкции ЕС против КНР, или Брюссель показал пальцем на Пекин

Политика20 ч. назад
В одном из зданий суда в Беларуси

Уехавшие из РБ адвокаты создали ассоциацию. Кому она поможет

Уехавшие из РБ адвокаты создали ассоциацию. Кому она поможет

Права человека53 мин. назад
Место размещения беженцев в Берлине на месте бывшего аэропорта Темпельхоф фото из архива

Немцы больше не готовы принимать беженцев? О чем спор в ФРГ

Немцы больше не готовы принимать беженцев? О чем спор в ФРГ

Общество3 ч. назад
Берлин, 8.5. 2023. Противники СПГ-терминала на Рюгене креативно критикуют Олафа Шольца перед ведомством федерального канцлера

Остров Рюген и экоактивисты восстали против СПГ-терминала

Остров Рюген и экоактивисты восстали против СПГ-терминала

Экономика и бизнес19 ч. назад
Oбъекты Бенинской бронзы на выставке в Гамбурге "Бенин. Украденная история"

Украли, вернули, не показали: где Бенинская бронза?

Украли, вернули, не показали: где Бенинская бронза?

Культура22 ч. назад
На главную страницу