Уехавшие из РБ адвокаты создали ассоциацию. Кому она поможет

По данным инициативы "Право на защиту", с начала 2020 года в Беларуси сократилось число адвокатов - с 2200 до 1650. Это произошло вследствие репрессий в стране и преследования адвокатов, особенно тех, которые защищали обвиняемых по политическим статьям.

Почему появилась ассоциация адвокатов за границей

В апреле 2022 года Александр Лукашенко заявил, что адвокат "должен быть государственным человеком, а его действия должны быть основаны на нормах закона, а не каких-то придуманных нормах - свободы слова и прочих свобод". В 2022 году в Беларуси на законодательном уровне были упразднены адвокатские бюро и прекращена индивидуальная адвокатская деятельность. Кроме того, более 100 адвокатов были лишены статуса, некоторые из них вынужденно уехали из страны.

В апреле 2023 года адвокаты, оказавшиеся в эмиграции, заявили о создании Белорусской ассоциации адвокатов прав человека (Belarusian Association of Human Rights Lawyers). Среди ее целей - "представительство перед зарубежными коллегами", помощь адвокатам в Беларуси, "наращивание профессиональных компетенций и поддержание высоких стандартов профессии". Также отмечалось, что в будущем ассоциация "может стать основой для демократических реформ адвокатуры в Беларуси". Численность и имена членов новой организации не разглашаются из соображений безопасности.

8 адвокатов подверглись уголовному преследованию

Адвокатов в Беларуси лишают не только права на профессию, но и свободы. С 2020 года 8 представителей этой профессии подверглись уголовному преследованию. Так, адвокат экс-претендента на пост президента на выборах 2020 года Виктора Бабарико, Максим Знак, был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Столько же получил адвокат с более чем 20-летним стажем Александр Данилевич, который незадолго до своего задержания подписал антивоенное обращение адвокатов и юристов, осуждавших войну России в Украине. Виталия Брагинца, защищавшего, в том числе нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, осудили на 8 лет лишения свободы.

В Белорусской ассоциации адвокатов прав человека отмечают, что с конца 1990-х, а особенно в последние несколько лет, в РБ сформировались законодательные рамки, противоречащие принципам и сути адвокатуры и "практика тотального контроля адвокатуры и адвокатов".

Это, а также репрессии, "уничтожение процессуальных и профессиональных гарантий адвокатской деятельности" привели к тому, что институт адвокатуры был "фактически разрушен" и оказался не способен защищать права и свободы граждан и обеспечивать верховенство права.

"Жизнь после лишения лицензии существует"

"В Беларуси еще остались честные и совестливые адвокаты, которым мы выражаем признательность и поддержку", - говорят в ассоциации. В то же время там отмечают, что практически при любом регулировании и "гонениях на адвокатов, защищающих клиентов по чувствительным для государства делам", в адвокатуре "найдется кому работать": "Есть те, кто согласен с тем, что не надо защищать клиентов по политическим делам; кто согласен с законами, которые противоречат Конституции РБ и международным обязательствами Беларуси в области прав человека; кто не будет замечать избитых клиентов, будет просить о снисхождении, а не помогать добиваться справедливости".

В Белорусской ассоциации адвокатов прав человека не скрывают, что адвокатам, лишенным права на профессию в РБ, и оказавшимся за границей, вернуться в профессию непросто, но возможно.

"Адвокаты в Беларуси должны знать, что жизнь после лишения лицензии существует и она не обязательно в доставке еды", - отмечают собеседники. По их словам, "если адвокат готов применять в своей работе стандарты прав человека, то открывается масса возможностей", и в ассоциации готовы помочь "найти варианты легализации".

"Мы информируем о кризисе профессии адвоката в Беларуси"

Также там подчеркивают, что ассоциация - "это новый тип профессиональной организации": "Мы продолжаем работу как адвокаты прав человека, то есть как юристы, которые продвигают и защищают права человека и при этом придерживаются стандартов адвокатской профессии".

Члены организации также "ведут дела в международных органах", предоставляют "правовую помощь и правовые заключения", дают "публичные правовые комментарии".

"Мы представляем интересы профессионального сообщества, информируем о кризисе профессии адвоката в Беларуси, ищем поддержку для репрессированных коллег", - говорят представители ассоциации.

В связи с преследованием адвокатов в РБ организация обращалась к специальным докладчикам ООН и подготовила более 200 обращений в Комитет по правам человека ООН. Также некоторые члены Belarusian Association of Human Rights Lawyers работают с универсальной юрисдикцией, "активно готовят как эксперты документы для органов прокуратуры и следствия" (против режима Александра Лукашенко. - Ред.).

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