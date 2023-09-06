Указ Лукашенко о паспортах: что делать белорусам за границей

С принятием нового указа Лукашенко белорусы за границей больше не смогут заменить паспорт в посольствах, им нужно ехать в Беларусь. DW отвечает на основные вопросы, возникшие после издания указа.

Подписанный во вторник, 5 сентября, указ белорусского правителя Александра Лукашенко "О порядке выдачи документов и совершения действий" вызвал бурные обсуждения среди белорусов, проживающих за границей, ведь он может существенно повлиять на их жизнь. Документ, который в первую очередь запрещает временно эмигрировавшим белорусским гражданам заменять паспорта в посольствах и консульствах РБ, оставляет множество других вопросов. DW выбрала самые популярные из них в чатах белорусов, живущих за границей, и и попыталась найти ответы вместе с экспертами.

Перед тем, как отвечать на вопросы по поводу нового указа Лукашенко, юрист Национального антикризисного управления (НАУ) Артем Проскалович оговаривается, что нужно ждать дальнейших инструкций и смотреть на правоприменительную практику. "Пока что мы видим полную неразбериху у всех госорганов, многое покажет практика. Но, поскольку общий замысел указа - это дальнейшие репрессии, я думаю, что во всех не до конца понятных случаях решения будут приниматься с учетом интересов режима, а не граждан Беларуси", - прогнозирует юрист.

Что делать белорусам, находящимся за границей, у которых закончился или скоро закончится срок действия их паспорта?

В каждой стране могут быть предусмотрены свои варианты и процедуры легализации, главное - не тянуть до момента, когда паспорт уже стал недействительным. Страны ЕС на основании вида на жительство (который может быть выдан по ряду оснований - работа, учеба, гуманитарные причины) могут выдавать специальный проездной документ, для этого существуют свои процедуры. Также есть инструмент международной защиты, которую могут запросить белорусы, способные доказать факт их преследования на родине.

Лукашенко запретил выдавать или заменять белорусские паспорта в посольствах и консульствах Беларуси Фото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

"Также прилагаются все усилия для скорейшего введения в оборот паспорта Новой Беларуси, который, мы надеемся, станет полноценной (а, возможно, и более совершенной) заменой паспорта Республики Беларусь, выдаваемого режимом Лукашенко", - отмечает Артем Проскалович.

Будут ли ограничения относительно замены паспорта за границей действовать и для несовершеннолетних белорусов?

Как следует из указа Лукашенко, никаких изъятий на этот счет нет. Проскалович также добавляет, что демсилы уже располагают информацией об отказе в замене паспортов несовершеннолетним гражданам Беларуси.

Будут ли выдаваться лицам, зарегистрированным в Беларуси и утратившим паспорт во время пребывания за границей (либо срок действия паспорта которых истек), свидетельства на возвращение в Беларусь? А что с детьми таких лиц, родившимися за пределами Беларуси?

Указ не вносит никаких изменений по поводу свидетельств на возвращение, они будут выдаваться в консульствах как и прежде. Однако паспорта новорожденные белорусы получить за границей не смогут.

Касается ли указ выдачи справок о том, что гражданин не состоит в зарегистрированном браке? Сможет ли это стать препятствием для вступления в брак за границей?

Согласно указу, выдача справок, содержащих сведения из записей актов гражданского состояния (за исключением справок, содержащих сведения из записей актов о смерти), также теперь возможна только на территории Беларуси. Таким образом, это может усложнить жизнь тем белорусам, кто намеревался вступить в брак в странах, где такие документы необходимы

Макет нового белорусского паспорта, разработанный демсилами Беларуси Фото: Gemeinsames Übergangskabinett

Вместе с тем юрист Проскалович обращает внимание на то, что в разных странам могут быть разные требования к пакету документов для регистрации брака. В Грузии, например, достаточно паспортов.

Указ отсылает граждан получать новые паспорта в Беларуси по месту регистрации. Как в этом случае поступить тем белорусам, у которых паспорта серии PP, то есть у них нет места регистрации?

Офис Светланы Тихановской в своем комментарии для DW указал, что паспорта серии РР также нужно оформлять лично в Беларуси: в консульском отделе МИД либо в органах внутренних дел по месту последний известной регистрации по месту жительства.

Действуют ли доверенности, выданные посольствами Беларуси ранее?

В офисе Тихановской сообщили, что доверенности остаются действующими, однако с ними могут возникнуть сложности при оформлении сделок с недвижимым имуществом или транспортными средствами.

"Сейчас Белорусская нотариальная палата как раз ломает голову, что с этим делать. Формально такие доверенности оформлены на территории Республики Беларусь, но вряд ли кто-то возьмет на себя риски проводить по ним сделки. Поэтому скорее всего при желании провести сделку без личного присутствия понадобится доверенность, оформленная на территории Республики Беларусь", - поясняют в офисе.

Если гражданин Беларуси подал заявление на получение паспорта/доверенности до вступления в силу указа, но еще не получил соответствующий документ, будет ли он выдаваться в итоге?

Как следует из пункта 4 указа, "обращения, поданные до вступления в силу Указа рассматриваются в порядке, действовавшем до вступления в силу этого Указа". Однако если гражданин только записался на прием и еще не успел подать соответствующее обращение, то его визит, скорее всего, будет аннулирован.

Светлана Тихановская Фото: Sergei Gapon/AFP/Getty Images

"То есть если человек не успел подать соответствующее заявление до вступления в силу указа, новый паспорт в консульстве он уже не получит", - подчеркивают эксперты офиса Тихановской.

Вернет ли посольство Беларуси деньги, уплаченные за выдачу доверенности/паспорта?

Точного ответа на этот вопрос у экспертов нет, команде офиса Светланы Тихановской не удалось дозвониться в посольство Беларуси в Литве и уточнить этот момент. Артем Проскалович полагает, что все будет зависеть от стадии процедуры: если документы уже выданы, то деньги не вернут, а если еще можно отозвать заявление, то госпошлину вернуть должны.

Касается ли указ бывших граждан Беларуси, у которых осталось собственность в Беларуси? Смогут ли они оформить доверенность в посольстве для совершения действий со своим имуществом?

В этом случае мнения экспертов разделились. Артем Проскалович полагает, что указ касается только граждан Беларуси. Однако в офисе Тихановской DW заявили, что с момента вступления в силу указа Лукашенко такую доверенность все равно можно будет оформить только в Беларуси.

Если гражданин Беларуси все же поехал на родину менять паспорт, то как быть с ВНЖ страны пребывания, которые привязаны к паспорту? Будут ли вопросы на границе при возвращении с новым белорусским паспортом и ВНЖ, выданным под старый?

Эксперты полагают, что этот вопрос находится в ведении стран, выдавших ВНЖ. При этом они рекомендуют тщательно оценивать риски, связанные с возвращением в Беларусь, и советуют воздержаться от таких поездок обладателям гуманитарных ВНЖ.

Станет ли гражданин Беларуси апатридом (лицом без гражданства), когда срок действия его паспорта закончится?

Нет, отстутсвие действующего паспорта не является основанием для прекращения гражданства. Просто у гражданина не будет на руках действующего документа, удостоверяющего его личность.

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