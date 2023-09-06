Берлин не знает, что делать с белорусами без паспортов

Немецкое правительство критически оценило указ Александра Лукашенко № 278 "О порядке выдачи документов и совершения действий", предусматривающий фактический отказ от консульского обслуживания белорусов, проживающих за границей.

"Если белорусское правительство и в самом деле пойдет на такой шаг, то это, естественно, требует осуждения", - заявил в среду, 6 сентября, пресс-секретарь МИД ФРГ Себастьян Фишер (Sebastian Fischer), отвечая на вопрос корреспондента DW.

В Берлине пока не знают, как поступить с белорусами в Германии

Фишер пояснил, что по международному консульскому праву в принципе недопустимо отказывать гражданам собственной страны за границей в консульской поддержке, защите и оказании консульских услуг.

За новым паспортом в Беларусь? Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

В правительстве ФРГ пока не решили, как поступать в случае, если у того или иного гражданина Беларуси, проживающего в Германии, истечет срок действия паспорта и он, опасаясь возможных репрессий, не рискнет ехать на родину, чтобы продлить или получить новый документ. В любом случае, отметил Фишер, такие вопросы к компетенции не МИД, а ведомств, занимающихся статусом иностранцев в Германии, то есть МВД.

"Но в настоящий момент мы вообще не можем ответить на такой вопрос (об оказании помощи белорусам в Германии. - Ред.), - добавил официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), - поскольку изложенный вами факт нам еще не известен". Вот когда дойдет до дела, пояснил он, тогда и будем решать, как быть, причем, это касается не только Германии, но и многих других стран, где сейчас проживают граждане Беларуси.

Смотрите также: