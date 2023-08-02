Павел Латушко также пришел на акцию в Варшаве. "К сегодняшней годовщине мы подошли с "подарками" для режима Лукашенко - три новых санкционных пакета, куда включены в том числе силовики и судьи, виновные в преследовании белорусов. Я хочу сказать им: вы ответите за все, что сделали, мы будем добиваться наказания для каждого", - заявил он.