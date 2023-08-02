3 года после протестов: День солидарности с Беларусью в Польше
9 августа 2023 года белорусы зарубежья вышли на улицы, чтобы напомнить о ситуации в Беларуси. Корреспондентки DW побывали на маршах в Варшаве и Гданьске.
9 августа 2023 года в разных городах мира прошла акция белорусов зарубежья "Дзень салiдарнасцi", приуроченная к третьей годовщине сфальсифицированных президентских выборов 2020-го. Кроме Польши белорусы также вышли на улицы в Литве, Грузии, Чехии, Швейцарии, Германии, Великобритании, США.
Более тысячи человек вышли на акцию в Варшаве, чтобы напомнить о ситуации в Беларуси после 2020 года - беспрецедентных репрессиях, заставивших сотни тысяч людей бежать из страны. По некоторым оценкам, в Польшу переехало около 111 тысяч белорусов.
Павел Латушко также пришел на акцию в Варшаве. "К сегодняшней годовщине мы подошли с "подарками" для режима Лукашенко - три новых санкционных пакета, куда включены в том числе силовики и судьи, виновные в преследовании белорусов. Я хочу сказать им: вы ответите за все, что сделали, мы будем добиваться наказания для каждого", - заявил он.
В Гданьске около 300 человек прошли с бело-красно-белым флагом через исторический центр города к Европейскому центру солидарности. Во дворе этого центра - выставка портретов участников белорусских протестов, здесь часто проходят белорусские мероприятия.
Белорусы Гданьска пронесли по центру города транспарант с портретами политзаключенных. По оценкам правозащитников, в Беларуси их более 1500 - точно сказать нельзя, так как о политическом преследовании не всегда становится известно.
Вместе с лозунгами "Жыве Беларусь!" и "Не забудем, не простим!" на акциях в Варшаве и Гданьске звучали "Нет войне!" и "Слава Украине!"
На митинге в Гданьске выступил белорусский поэт и бард Андрей Хаданович. Он исполнил песню "Муры", ставшую одним из символов протестов 2020 года. Именно Хаданович перевел ее на белорусский - в конце 1970-х песня "Mury" стала известна как гимн польского профсоюза "Солидарность".