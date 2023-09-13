Европарламент обсуждал альтернативные паспорта для белорусов

Европарламент в принятой 13 сентября в Страсбурге резолюции также призвал белорусский режим освободить всех политзаключенных в РБ и выразил обеспокоенность усиливающимся подчинением Беларуси Москве.

Европарламент в Страсбурге принял в среду, 13 сентября, резолюцию "Об отношениях с Беларусью" , подготовленную постоянным докладчиком по Беларуси Пятрасом Ауштрявичюсом. Резолюцию поддержали 453 депутатов, 21 проголосовали против, 40 воздержались.

В документе говорится о продолжающихся репрессиях режима Лукашенко против граждан страны, а также о его участии в военной агрессии России против Украины. Европарламент выражает намерение поддерживать стремление белорусов к демократии, сохранению суверенитета и защите белорусского языка и культуры. Перед голосованием в Европарламенте выступила лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская.

Дебаты в Европарламенте по Беларуси

Накануне голосования, 12 сентября, в Европарламенте прошли дебаты по Беларуси, во время которых выступили около двадцати евродепутатов. Обсуждение открыло выступление Пятраса Ауштрявичуса. "В Беларуси продолжается преследование политических заключенных, которые подвергаются пыткам, унижениям и угнетению. Их семьи должны и впредь получать поддержку международного сообщества. Напомню, что Беларусь остается одной из немногих стран в мире, где в тюрьме находится нобелевский лауреат", - сказал постоянный докладчик по Беларуси.

Сандра Калниете на дебатах Европарламента по Беларуси, Страсбург, 12 сентября 2023 года Фото: Europäische Union

Сандра Калниете, представившая позицию фракции Европейской народной партии (ЕНП), напомнила, что в Беларусь были насильно вывезены более 2 тысяч украинских детей. "Фактически этот режим является соагрессором в войне России против Украины. Он организовывает потоки нелегальных мигрантов через Латвию, Литву и Польшу. Эти действия направлены против ЕС", - сказала евродепутат. Она призвала Международный уголовный суд выдать ордер на арест Лукашенко и включить в санкционный список ЕС тех, кто причастен к нелегальному вывозу украинских детей в Беларусь.

Евродепутат из Германии Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel) напомнила о нечеловеческих условиях, в которых содержатся более 1500 политзаключенных в Беларуси. "Но что мы делаем, пока Лукашенко превращает страну в современный ГУЛАГ в самом сердце Европы? Вместо того, чтобы наложить санкции на всех судей и спецназовцев, поддерживающих кровавый режим, мы даем им визы для поездок по Европе", - сказала евродепутат от "зеленых". Она подчеркнула: "Пути назад нет. Мы не можем вести переговоры с террористами и убийцами, не потеряв при этом своих ценностей".

Признание паспортов от кабинета Тихановской?

Литовский евродепутат Юозас Олекас осудил недавнее решение Минска прекратить выдачу новых паспортов белорусам в посольствах и консульствах РБ за рубежом. "Мы призываем государства-члены ЕС признавать национальные паспорта, которые будет выдавать Объединенный переходный кабинет Беларуси", - заявил евродепутат от фракции социал-демократов.

Андрюс Кубилюс на дебатах Европарламента по Беларуси, Страсбург, 12 сентября 2023 года Фото: Europäische Union

"Демократическая Беларусь принадлежит Европе так же, как Украина, Молдова или Литва, и мы должны гарантировать такое будущее для белорусского народа", - заявил литовский евродепутат Андрюс Кубилюс. Он призвал отдать представителям новой Беларуси те посты, которые остаются вакантными после того, как Евросоюз прекратил все контакты с Лукашенко, в первую очередь, в делегации Европарламента по связям с Беларусью.

По мнению Андрюса Кубилюса, Светлана Тихановская должна представлять новую Беларусь на саммитах "Восточного партнерства", а Еврокомиссия вместе с представителями белорусских демсил должна приступить к подготовке ассоциативного соглашения ЕС с Беларусью, которое будет подписано, когда в страну вернется демократия. "Жыве Беларусь, будущий член Европейского Союза!", - такими словами завершил свое выступление евродепутат во время дебатов в Европарламенте 12 сентября.

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