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Лишь половина уехавших из РБ после 2020-го - "политические"

Алеся Перуновская
26 сентября 2023 г.

В Гданьске представили исследование о том, сколько граждан РБ живет в Германии, Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

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Паспорт гражданина Беларуси
Фото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

Миграция из Беларуси в данный момент находится на пиковых значениях за всю современную историю страны - такой тренд в своем исследовании зафиксировал директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич. Исследование о миграции белорусов в Германию, Латвию, Литву, Польшу и Эстонию до и после 2020 года политолог презентовал во время XI Международного Конгресса исследователей Беларуси, который прошел в Гданьске 22-24 сентября. Ключевые выводы - у DW.

Наибольшая плотность белорусов - в Литве

Интерес к исследованиям диаспоры сильно вырос после 2020 года, раньше подобных системных исследований миграции белорусов практически не было. "После 2020 года было много дискуссий по поводу того, сколько белорусов покинуло страну. Поэтому мы решили запустить этот цикл исследований, чтобы понимать, как идут миграционные процессы. Тем более, что никогда раньше такого культурного и политического влияния диаспоры на процессы в Беларуси не наблюдалось", - объяснил на презентации в Гданьске политолог Андрей Казакевич.

Изучали миграцию в пять стран: Германию, Латвию, Литву, Польшу и Эстонию. Данные, по словам политолога, собирали из официальных источников и от госорганов каждой страны. "Кроме того, мы обращались в другие агентства, например, в службу занятости, чтобы получить информацию о белорусах на рынке труда", - объяснил Казакевич. Данные в исследовании приведены на конец 2022 года. 

Если смотреть на плотность проживания белорусов, то Литва лидирует с большим отрывом - 17 человек на тысячу населения в Литве. "Только в Литве белорусы имеют серьезную долю в миграции, около 40 процентов от всех мигрантов. На таком фоне становятся понятными последние дискуссии в Литве, мол, белорусы не так понимают историю. Белорусы реально заметны в этой стране", - поясняет политолог.

В Польше показатель плотности белорусов - 5,8 на тысячу населения, в Эстонии 2,3, в Латвии 1,4, а в Германии 0,3.

Цифры на историческом максимуме

На конец 2022 года в Польше жило 200 тысяч белорусов, в Литве - 48 тысяч, в Германии 28 тысяч. 

Андрей Казакевич подчеркивает, что во всех странах динамика миграции позитивная, а цифры находятся на исторических максимумах. "Сейчас мы наблюдаем пик внешней миграции, и это новый феномен для современной Беларуси. Самый показательный рост в Литве: до 2017 года здесь проживало 5-6 тысяч белорусов, а в 2023 году - около 60 тысяч, рост в 12 раз". 

Кроме того, исследование показало, что рост количества мигрантов начался не после 2020 года, как все предполагают, а после 2017 года. "Это особенно видно по Польше и Литве, и связано с экономическими проблемами в Беларуси, а также с упрощением доступа на рынок труда для определенных категорий работников из Беларуси", - поясняет политолог. 

Андрей Казакевич
Андрей КазакевичФото: To The Point Belarus/DW

Беларусь покидают в основном квалифицированные работники в возрасте от 25 до 40 лет, и причины для эмиграции у них чаще экономические. 

После 2020 уехало 180 тысяч?

Говоря о миграции после 2020 года, Андрей Казакевич отмечает, что точные цифры обозначить трудно, но можно зафиксировать коридоры предельных значений. По его оценкам, из страны после 2020 года уехало около 180 тысяч человек. В Литву - от 19 до 24 тысяч, в Польшу - 120-140 тысяч, около полторы тысячи приходится на Латвию и Эстонию, а в Германию после 2020 года переехало около 4-5 тысяч белорусов.  

Что касается тех, кто переехал именно по политическим причинам, точной статистики, по словам Казакевича, нет. "Не всегда понятно, что считать "политической миграцией", кроме того, не все страны дают гуманитарные ВНЖ или предоставляют статистику по гуманитарным ВНЖ", - говорит политолог. По экспертной оценке, основанной на интервью с организациями, которые работают с мигрантами, политическими можно считать от 30 до 50 процентов уехавших. "Треть - это те, кто действительно был под угрозой, а половина - те, кто перестраховались", - говорит политолог. 

У остальных, как рассказал Казакевич, были либо экономические, либо смешанные причины для отъезда.

70% белорусских мигрантов в Германии - женщины

Как показало исследование, Германия не является популярной страной для эмиграции белорусов. На конец 2022 года в стране жило около 28 тысяч белорусов (без учета тех, кто уже получил немецкое гражданство). 

После 2020 года в Германию из РБ уехало сравнительно небольшое количество человек (4-5 тысяч), из них 2 тысячи - по политическим причинам. "Возможно, дальше цифры будут расти, но в Германию белорусам сложно попасть", - говорит автор исследования.

ФРГ выделяется среди других исследуемых стран по нескольким параметрам. Так, в Германии наибольший процент белорусов-мигрантов (56,9%) имеет постоянный вид на жительство (ПМЖ), для сравнения: в Литве с ПМЖ живет только 5% белорусов, а в Польше - 16,5%. Кроме того, Германия лидирует по количеству мигрантов-женщин. Доля женщин среди мигрантов из Беларуси составляет 70%, в то время как в Польше и Литве - около 25-30%.

“Эта ситуация в целом характерна для Западной Европы. Есть миграция по семейным обстоятельствам, женщины выходят замуж. Но и процент студенток в Германии тоже 70%. Нужно также учитывать структуру занятости, в Польше и Литве больше строителей, в то время как в Германии среди белорусов много врачей и медсестер", - говорит исследователь.

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