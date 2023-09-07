Белорусский литвинизм: маргинальная теория или угроза Литве?

Литовские политики заговорили о литвинизме как о теории, которой придерживаются живущие в стране белорусы. Откуда пошли эти разговоры и как они могут повлиять на положение белорусов в Литве - у DW.

"Я не хочу, чтобы в нашей стране появилась община, проповедующая так называемую литвинистскую идеологию, которая мало того, что присваивает себе Великое княжество Литовское, но также утверждает, что настоящие литвины - это белорусы, а мы (литовцы. - Ред.) где-то на периферии", - заявил недавно глава комитета по национальной безопасности и обороне литовского Сейма Лауринас Кащюнас. Подобные высказывания в последнее время все чаще звучат от представителей элиты Литвы, где, по последним данным, сейчас проживают около 60 тысяч белорусов.

Началом дискуссий на сей счет можно считать публикацию на литовском портале Delfi 9 августа истории о том, как в вильнюсском баре к офицеру запаса Дарюсу Антанайтису подошел белорус и начал утверждать, что Вильнюс - белорусский город. В статью о споре в баре двух подвыпиших мужчин Delfi добавило комментарий литовского историка Томаса Баранаускаса на тему литвинизма и напомнило о дискуссиях по поводу ограничения прав белорусов, проживающих в Литве.

Литвинизм - старая и маргинальная идея

Как пояснил DW известный литовский историк Рустис Камунтавичус, автор первой книги по истории Беларуси, изданной на литовском языке, в Литве литвинизм понимают как историческую теорию, согласно которой создателями Великого княжества Литовского (ВКЛ) были белорусы, а литовцы имеют к нему весьма опосредованное отношение. Историк подчеркивает, что литовцы сильно опасаются, что на основе этой теории белорусы отнимут у них Вильнюс.

Открытие в белорусском городе Лида памятника великому князю Гедимину, правившему ВКЛ в XIV веке, сентябрь 2019 года Фото: DW/A. Boguslawskaja

Распространение такого рода идей о ВКЛ в Беларуси связывают с историком Николаем Ермоловичем, написавшему в конце 80-х книгу, в которой территорию современной Беларуси он обозначил как Литву, а нынешней Литовской Республики - как Жамойть.

"Тогда эта концепция стала очень популярной в Беларуси, возбудила нацию. Затем другие историки начали писать на эту тему, создавать новые теории, но это далеко не литвинизм, как его понимают в Литве - сегодняшние концепции подходят к ВКЛ как к общему наследию. Получается, что литвинизм - это одна из интерпретаций, которая была популярна (в Беларуси. - Ред.) 30 лет назад, а сейчас циркулирует только в радикальных белорусских кругах", - говорит Камунтавичус.

Рустис Камунтавичус Фото: Privat

По его оценке, серьезные белорусские историки считают литвинизм псевдоисторической теорией. Камунтавичус добавляет, что хорошо знаком с гуманитарной элитой РБ, регулярно общается с белорусскими историками на конференциях и конгрессах и никогда не встречал белоруса, который бы всерьез говорил о том, что Беларусь отберет у литовцев Вильнюс.

"Литовцы видят в литвинизме попытку украсть их историю"

Острую реакцию на якобы распространение литвинизма Камунтавичус связывает с литовской идентичностью, построенной вокруг литовского языка и специфического понимания истории, в которой центральную роль занимает ВКЛ. Кроме того, историк указывает, что подобные претензии у литовцев есть не только к белорусам, но и к полякам, с которыми давно ведутся дискуссии об исторической принадлежности Вильнюса.

Павел Слюнькин Фото: Privat

Похожее объяснение приводит и аналитик Европейского совета по международным отношениям (European Council on Foreign Relations, ECFR), в прошлом дипломат Павел Слюнькин, который работал в белорусском посольстве в Литве. "Литовцы видят в этой псевдоисторической концепции попытку украсть их идентичность, их историю. К тому же сейчас это примешивается к геополитическим событиям, когда Россия захватывает территории, ссылаясь на свое историческое право", - отмечает Слюнькин.

И напоминает, что во время его работы в белорусском посольстве в Литве власти в Вильнюсе не препятствовали обсуждению совместного исторического наследия и организации соответствующих мероприятий: "Тут надо понимать, что ежегодно литовцы и поляки проводят десятки мероприятий о совместной истории. Белорусы на них были представлены нечасто - просто потому, что белорусская сторона сама не проявляла своей заинтересованности. Но я не помню, чтобы литовцы хоть когда-нибудь отказывали нам в участии".

Есть ли в раздувании проблемы литвинизма след Кремля?

Сегодняшнее обострение темы литвинизма среди части литовской общественности ряд наблюдателей часто связывают с деятельностью российских спецслужб. В частности, сами литовские политики утверждают, что "фальсификация истории ВКЛ связана с кремлевским режимом".

По мнению Слюнькина, власти России действительно ищут слабые места, чтобы рассорить союзников - так, например, происходит, по его мнению, с отношениями Польши и Украины: "Россияне всегда инвестировали в это, чтобы посредством фабрик "троллей" провоцировать дискуссии. В отношении литвинизма я сомневаюсь в российском следе, хотя и не могу исключить, что Россия пытается эскалировать эту тему".

Литовский историк Камунтавичус, напротив, солидарен с мнением насчет причастности в данном случае российских спецслужб. Он сообщил, что на его электронную почту регулярно приходят анонимные сообщения "литвинистского содержания" на литовском языке, хотя он подозревает, что написаны они с использованием электронного переводчика.

Другим фактором, повлиявшим на наблюдаемое обострение дискуссий на тему литвинизма, Рустис Камунтавичус назвал политическую конъюнктуру в самой Литве. "Сегодня в Литве те политики, которые всегда были не очень хорошо настроены в отношении белорусов, имеют большое влияние. Чем больше усугубляются вопросы войны и безопасности, тем сильнее они гнут антибелорусскую линию, потому что считают, что Беларусь - уже часть России", - указал историк.

Чем опасен ли литвинизм для белорусов, находящихся в Литве?

Свои опасения о якобы распространившейся концепции литвинизма литовские политики связывают с тем, что в стране сейчас проживает большое количество белорусов. По мнению Кащюнаса, если белорус "открыто утверждает в Facebook, что Литва - это какой-то продукт Московии", то он не должен иметь право проживать в Литве. Вместе с тем Департамент государственной безопасности (ДГБ) не считает, что литвинизм представляет реальную угрозу суверенитету Литвы, хотя и отмечает, что продвижение этой концепции может усилить межэтническую напряженность в стране.

Реакция литовского истеблишмента на литвинизм может привести к опасным последствиям для белорусов, предупреждает Камунтавичус: "Осенью у нас будут слушания в Сейме на эту тему, и мы увидим, станут ли политики закрывать границу, приравнивать белорусов к русским, откажутся ли дальше помогать Светлане Тихановской. Увидим, хватит ли ума у наших политиков не поддаться на провокации".

Светланa Тихановская Фото: Asta Perkunayte/DW

Аналитик ECFR Павел Слюнькин, со своей стороны, отметил правильность и своевременность выступления лидера демсил Беларуси Светланы Тихановской, которая недавно заявила, что "эта проблема создана искусственно" и что она "на 99% уверена, что белорусы не слышали о литвинизме". Слюнькин также не считает, что эта тема само по себе станет причиной ограничения прав белорусов в Литве.

"Конечно, это внутриполитические вопросы, и ничего исключать нельзя. Если им (литовским властям. - Ред.) захочется уравнять в ограничениях белорусов и россиян, аргумент литвинизма тоже может использоваться, хотя вопрос, насколько это честно. Но в целом я не думаю, что это может перебить ЧВК "Вагнер", ядерное оружие и войну. Ведь эти темы, в отличие от литвинизма, - это реальные угрозы", - заключил Павел Слюнькин.

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