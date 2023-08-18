Литва отказала в убежище активистке из Беларуси Ольге Карач

Власти Литвы объявили Карач угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе недовольны тем, что активистка брала интервью у Жириновского и участвовала в конференциях в России.

Литва отказала правозащитнице из Беларуси Ольге Карач в предоставлении политического убежища, объявив ее "угрозой национальной безопасности". Об этом сама Карач сообщила изданию "Медуза" в пятницу, 18 августа.

По словам правозащитницы, литовские власти обосновали свое решение тем, что она брала интервью у основателя ЛДПР Владимира Жириновского и участвовала в конференциях в России, в том числе организованных Еврокомиссией.

Глава центра гражданских инициатив "Наш дом"

Ольга Карач в настоящее время проживает в Литве. Пока неизвестно, как долго она сможет там оставаться. Власти Беларуси аннулировали белорусский паспорт Карач. Об этом стало известно в декабре, когда активистку сняли с самолета в Риме.

Ольга Карач - руководитель центра гражданских инициатив "Наш дом". Комитет госбезопасности Беларуси в сентябре 2021 года внес Карач в "список террористов", а МВД Беларуси в мае прошлого года объявило организацию "Наш дом" экстремистским формированием.

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