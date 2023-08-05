Сотням россиян и белорусов запретили въезд в Литву

Литва отказалась выдавать визы и ВНЖ 1164 гражданам РФ и Беларуси за поддержку войны против Украины. Их признали угрозой безопасности республики.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину власти Литвы отказали в выдаче национальных виз и вида на жительство более 1100 россиян и белорусов, поддерживающих эту войну. Их признали угрозой безопасности Литвы и запретили им въезд в страну. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщили в литовском департаменте миграции.

Как уточнили в ведомстве, при подаче заявления на визу или вид на жительство все совершеннолетние граждане России и Беларуси обязаны заполнить анкету, где среди прочего задан вопрос об отношении заявителя к войне РФ против Украины. На основании их ответов, а также другой публичной и непубличной информации департамент пришел к выводу, что 1164 человека - 910 белорусов и 254 россиянина - представляют угрозу безопасности Литвы.

По этой же причине литовские власти отказались выдавать разрешение на временное проживание 337 белорусам и отказали еще 121 гражданину РБ в смене ВНЖ. У 205 белорусов аннулировали разрешения на временное проживание. Двум гражданам Беларуси было отказано в выдаче разрешений на постоянное проживание в Литве, у четырех разрешения были отозваны.

Кроме того, власти Литвы отказались выдать национальную визу 52 гражданам РФ и отменили постоянный вид на жительство 52 россиянам. У 59 человек аннулировали действовавший ранее ВНЖ, 43 россиянам не стали выдавать литовский ВНЖ, а еще 46 - продлевать разрешение на пребывание.

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