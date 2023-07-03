Латвия возобновляет выдачу виз россиянам

В МИД Латвии подчеркнули, что каждое заявление будет рассматриваться индивидуально, и заявитель должен будет документально подтвердить цель поездки.

МИД Латвии c 4 июля возобновит прием заявлений на получение визы от граждан РФ в своих посольствах и консульствах за рубежом. Такое решение было принято "после оценки актуальной ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами и региональными партнерами", сообщил портал Delfi в понедельник, 3 июля, со ссылкой на пресс-службу министерства.

Подать заявление на визу смогут члены семей граждан и неграждан Латвии, члены семей граждан стран ЕС или Швейцарии, а также те, кто хочет приехать в гуманитарных целях - например, при серьезной болезни близкого человека или для участия в похоронах в Латвии, а также в случае угрозы жизни и безопасности в своей стране. В МИД Латвии подчеркнули, что каждое заявление будет рассматриваться индивидуально, и заявитель должен будет документально подтвердить, что относится к одной из этих категорий.

С 26 июня Латвия прекратила прием заявлений от граждан РФ на выдачу всех типов виз в связи с мятежом в России создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который латвийские власти назвали "непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России".

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