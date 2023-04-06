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Белорусский паспортФото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance
ОбществоБеларусь

Замужняя женщина средних лет: кто из РБ ищет защиту в ФРГ

Елена Доронина
1 ч. назад

3 миллиона иностранцев ищет защиту в Германии. Среди них - и 3,5 тысячи белорусов. Кто они?

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В 2022 году число иностранцев, которые обратились в Германии за статусом  защиты, достигло рекордных 3,08 млн, увеличившись за год сразу на 1,14 млн человек, приводит цифры Федеральное статистическое ведомство. Причина - война России против Украины и приехавшие 1,01 млн нуждающихся в защите украинцев.

"Люди, которые ищут защиты" - термин, означающий иностранцев,  которые находятся в Германии по довольно широкому спектру причин международного права, гуманитарным или политическим.

Число белорусов, которые обратились к Германии за защитой, по сравнению с общими цифрами невелико: на 31 декабря 2022 года в стране с таким статусом находились 3,5 тысячи человек с гражданством Беларуси.  Кто же они? 

Есть и младенцы, и 94-летние дамы

На 31 декабря 2022 года в Германии было 1740 мужчин и 1800 женщин с паспортами Беларуси, которые обратились за защитой. Это и те, кто претендует на статус (500 человек), и те, кто его уже получил (2690), и даже те, кому отказали, но они еще не покинули страну (40).

Интересная деталь - возраст. Если брать все три миллиона обратившихся за защитой Германии, то средний возраст у них - около 30 лет. Группа белорусов в этом плане отличается: средний возраст мужчин - 41,9 лет, женщин - 44,3 года. 

Большинство - в возрасте от 30 до 45 лет, но есть и 15 малышей до года, и пожилые люди. Пятерым мужчинам уже исполнилось 86 лет, пятерым женщинам - 94 года.   

Обратившиеся за защитой белорусы в основном принадлежат к первому поколению мигрантов, то есть родились не в Германии. Лишь 40 человек живут в ФРГ от рождения, чаще всего это дети до 18 лет.

Есть и те, кто переезжал семьями. Среди тысяч белорусов 775 женатых мужчин и 810 замужних женщин, 120 вдов и вдовцов, 1150 человек не состоят в браке, около 200 разведены, еще 10 человек назвали свои отношения "партнерский союз", а 365 - не сказали о семейном положении ничего.

Есть статистика по федеральным землям Германии, в которых живут белорусы, ищущие защиты. Больше всего их в Баварии - 980 человек, а меньше всего - в земле Саар, всего 25 человек.

Почти половина приехали в ФРГ за последние четыре года

Люди, обратившиеся в Германии за защитой, в среднем находятся в в стране уже 5-6 лет. Это если говорить о тех самых трех миллионах.

Но у белорусов и тут ситуация иная: средняя продолжительность их нахождения в Германии вдвое больше - около 11 лет.

590 человек приехали в 2022 году, то есть после начала войны в Украине. Многие могли приехать и непосредственно из Украины: белорусы с украинским ПМЖ обладают в Германии теми же правами, что и украинские беженцы.

Примерно треть (1395 человек) приехала за последние четыре года. Можно предположить, что это волна политической эмиграции после 2020 года. 

ЕС: рекордное число белорусов попросили и получили убежище

В 2022 году белорусы подали в Евросоюзе 5051 заявку на предоставление им международной защиты, такие цифры приводит цифры Агентство ЕС по вопросам убежища. Это новый рекорд.  Для сравнения, в 2021-м таких заявлений было 3817, а в 2020-м - только 1193. 

По статистике видно, что резкий рост числа беженцев из Беларуси начался после 2020 года. До него с 2014 года приют в ЕС в год просили по 800-900 белорусов.

В 2022 году по делам белорусов приняли 4436 решений: статус беженца получили 423 человека, а международную дополнительную защиту - 3501 человек (разница есть в социальных гарантиях и выплатах, в праве на работу). Отказано в 512 случаях.

На начало 2023 года, по данным Агентства, в Евросоюзе рассматривались 2018 обращений от белорусов.

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