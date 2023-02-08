В Беларуси развестись станет сложнее - супругов будут мирить

Власти Беларуси обеспокоены ростом количества разводов и называют это угрозой демографической безопасности. Теперь судьи должны сделать все возможное для примерения супругов. Поможет ли это решить проблему?

Число разводов в Беларуси существенно не уменьшается, эту тему обсудили на последнем пленуме Верховного суда. В 2018 году, по данным Белстата, число разводов достигало 48%, В 2021-м - уже 57%. Но худший результат, начиная с 1950 года, зарегистрирован в 2020-м - почти 70%. И это одна из причин сокращения рождаемости.

Судебная практика показывает, что в 70% инициаторам расторжения брака выступают женщины. Пик разводов приходится на 35-45 лет. Чаще всего в суд обращаются супруги после 5-10 лет семейной жизни.

Какие основные причины? Самая распространенная - разные характеры и взгляды на жизнь. Далее идет длительный разъезд, в том числе из-за работы за границей, на третьем месте - семейное насилие или зависимость (алкоголь, наркотики, игромания), а также утрата чувств, после этого следует измена.

Что предлагают власти?

По закону, супруги могут расторгнуть брак по заявлению в ЗАГСе, если у них нет несовершеннолетних детей и споров об имуществе. Иначе придется идти в суд - более 60% гражданских процессов касаются разводов. В суде каждой супружеской паре обязательно дают три месяца для примирения, достижения соглашения о детях и общем имуществе. После этого судья может предоставить еще полгода для примирения, то есть девять месяцев - максимальный срок.

"В теории судья должен разобраться, можно ли сохранить семью, сделать отношения супругов более здоровыми, - поясняет DW белорусский медиатор (имя не указываем из соображений безопасности. - Ред.). - Но часто у судей на это просто нет времени (по данным ВС, на одного судью приходится до 70 дел в месяц. - Ред.). Помочь могли бы медиаторы, которые подробно выясняют позицию сторон и помогают выйти на компромиссный вариант, это особенно важно, если в семье есть дети. Семейные споры - на первом месте по популярности у медиаторов, однако все еще мало граждан знают о такой возможности".

Пленум Верховного суда принял постановление, где указано, что каждой семье нужно предоставлять минимум три месяца на примирение, иначе расторжение брака будет считаться недействительным. Также судья должен проконтролировать, чтобы в исковом заявлении были указаны аргументы, что семья окончательно распалась, а затем детально изучить причины и выяснить, можно ли все-таки померить супругов. Для этого нужно, чтобы на процессе были оба участника. И рассказать, что можно обратиться к медиатору, который поможет добровольно урегулировать споры о детях, имуществе.

Председатели судов будут держать дела о разводах на особом контроле. А еще могут ввести специализацию для судей, которые будут рассматривают такие дела. Кстати, развестись за границей стало в четыре раза дороже - консульский сбор в этом году увеличили до 200 евро.

Меньше разводов - больше детей?

В Беларуси довольно остро стоит демографическая проблема, отмечает социолог Геннадий Коршунов. За последний год страна потеряла 94 тысячи - это почти 1% населения, причины - низкие показатели по рождаемости и приросту населения, повышенная смертность. Ситуация усугубляется возросшей с 2020 года миграцией.

"Низкая рождаемость - общеевропейская проблема, - поясняет эксперт. - Чем лучше люди живут, тем больше они медлят с рождением детей, поэтому важно, какие действия предпринимает государство. Мы слышим о поддержке, но у государства не хватает средств на стимулирование семей. И растягивание процесса развода проблему не решит. Очень симптоматично, что власть считает, будто может решить любую проблему и отказывает людям в праве решать, как им строить свою личную жизнь".

Гендерная исследовательница Елена Огорелышева отмечает, что семейные конфликты всегда затрагивают детей, поэтому если супруги уже дошли до развода, не стоит искусственно сохранять союз.

"Мы хотим, чтобы в государстве просто было как можно больше детей? Или все же, чтобы они были желанными, росли в здоровых семьях, где родители любят и детей, и друг друга? - говорит собеседница. - Разведенные родители, которые сохранили уважительные отношения и в равной степени заботятся о ребенке, гораздо лучше тех, кто живет вместе, но продолжает скандалить. Пик разводов приходится на 35-45 лет, а средний возраст матери в Беларуси - 29,6 лет, так что расчет на увеличение рождаемости выглядит неубедительным".

По мнению экспертки, демографическая проблема будет усугубляться, в том числе из-за экономического кризиса и репрессий: "Сейчас "жить в Беларуси" звучит как дорогое удовольствие. Кроме того, с 2020 года законы довольно условны, люди не уверены в собственной безопасности. В такой ситуации крайне затруднительно планировать детей".

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