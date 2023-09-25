Как кризис 2020 года в Беларуси повлиял на отношения РБ и РФ

Тотальное уничтожение независимой внешней политики, антироссийская позиция белорусской оппозиции и усиление тренда на геополитическую нейтральность в обществе - такие главные изменения в РБ белорусские эксперты отметили после политического кризиса в стране в 2020 году. Во время XI Международного Конгресса исследователей Беларуси, который в этом году прошел в Гданьске, группа белорусских экспертов презентовали свою книгу "Российская политика в отношении Беларуси после 2020 года. Поворотный пункт?" и рассказали о части проведенных в рамках нее исследованиях. DW - с основными тезисами.

Белорусская внешняя политика - в тотальной зависимости от России

Политический кризис в РБ 2020 года, а затем белорусское участие в российском вторжении в Украину кардинально изменили отношения Беларуси и России, отметил Григорий Нижников, эксперт Финского института международных отношений. "Они строились на общих интересах Минска и Москвы, и эти интересы можно подытожить фразой "белорусская лояльность менялась на деньги". С самого начала эти отношения были цикличными: за нормализацией следовал кризис, а потом опять нормализация", - напоминает эксперт.

Так как кризисы последних лет полностью уничтожили отношения с Западом, Нижников констатировал исчезновение белорусской независимой внешней политики как механизма противостояния Москве: "Мы сейчас говорим про полную зависимость от Москвы. Для Путина Лукашенко делает все, что надо, и у него в целом нет другого выхода. Его внешнеполитическая и экономическая зависимость проявляется даже в том, что в какой-то момент Лукашенко как проводник российской политики в Беларуси не будет нужен. Сохранение власти Лукашенко держится на конъюнктурных интересах Москвы".

В таком случае, по словам эксперта, будущее Беларуси во многом будет зависеть от итогов российской войны в Украине. "Только поражение Москвы в комбинации с принципиальной позицией Запада, который не будет рассматривать Беларусь как "Крым 2.0", даст Беларуси шанс на будущее. А если нет, что Беларусь будет первым кирпичиком в строительстве будущего как его видит Москва", - отмечает Григорий Нижников.

Участники дискуссии про отношения РБ и РФ: Алексей Кожарский, Катерина Лозка, Геннадий Коршунов, Артем Шрайбман, Григорий Нижников (слева направо) Фото: Alexandra Boguslawskaja/DW

Как развивались отношения Москвы и белорусской оппозиции

Что касается отношения Москвы к белорусской оппозиции, политический аналитик центра Sense Analytics Артем Шрайбман отмечает, что у России никогда не было альтернативного политического актора в Беларуси, в отношении которого был бы обозначен интерес - и это во многом достижение Лукашенко. Переходя к событиям 2020 года, эксперт напоминает, что тогда был самый глубокий кризис в отношениях Беларуси и России (высылка посла, нефтяная война, задержание бойцов ЧВК "Вагнер"), что давало демсилам надежду на то, что этот зазор между Минском и Москвой можно использовать.

Аналитик также отмечает, что во время президентских выборов в Беларуси 2020 года практически все оппозиционеры выступали за дружеские экономические отношения с Москвой и "танцевали" по поводу Крыма, пытаясь не оттолкнуть электорат. Начиная со дня выборов, Шрайбман выделяет четыре фазы в отношениях между РФ и белорусской оппозицией. Так, в течение первых недель оппозиционеры пытались убедить Кремль остаться в стороне от кризиса, а в идеале вовлечь РФ в диалог по устранению Лукашенко. Но в первые недели кризиса Россия молчала, то после встречи Лукашенко с Путиным в сентябре 2002 года стало понятно, что Россия не займет сторону демсил.

"Тогда началась вторая фаза, когда в течение нескольких месяцев оппозиция пыталась переубедить Россию. Основной нарратив - поддержка Лукашенко будет стоить вам поддержи белорусского общества. Команда Бабарико даже пыталась найти прямые контакты, но прогресса не добилась", - говорит Артем Шрайбман. В третьей фазе Россия стала все чаще говорить о поддержке конституционной реформы Лукашенко, критиковать Запад и белорусские демсилы, а оппозиция в ответ начала делать заявления, которые отрезали путь к сотрудничеству. Так, Тихановская определилась с позицией по Крыму, и демсилы стали все чаще говорить, что Кремль - угроза независимости Беларуси.

"С войной началась четвертая фаза, когда был сделан четкий выбор. Появились заявления, что Беларусь должна выйти из ОДКБ, а недавно оппозиция даже заявила о потенциальном вступлении Беларуси в ЕС". Таким образом, как говорит Шрайбман, оппозиция начала с надежды использовать противоречия между Путиным и Лукашенко, но пришла к тому, что они - часть единого организма, общий неразделимый враг.

Отвечая на вопрос корреспондента DW о том, есть ли у России позиция относительно будущей белорусской президентской кампании, аналитик подчеркнул, что самый главный интерес России в Беларуси - это военный плацдарм. "Если Лукашенко стабилизирует плацдарм, то его поддержат. Но если его решения или стратегии станут рисками для Москвы, тогда могут появиться варианты. В любом случае, если война сохранит свое сегодняшнее состоянии, то особые движения России в этом отношении вряд ли будут", - считает Шрайбман.

Приверженность белорусов к России всегда была переоценена

Белорусский социолог Геннадий Коршунов представил на Конгрессе анализ о взгляде белорусов на отношения Беларуси и России. По его словам, хотя после распада СССР Беларусь называли самой советской республикой, постепенно советский ресентимент начал уходить. А в нулевые, как говорит эксперт, началось переосмысление роли России: "Если задавать вопрос не про геополитический выбор, а именно как должны развиваться отношения с Россией, начал набирать силу тренд на сохранения суверенитета и строительство не дружеских, а партнерских отношений с Россией. Это можно объяснить сменой поколений, становлением интернета как главного медиа в Беларуси, географической близостью к Европе, а также официальной политикой многовекторности".

Кроме того, по словам Коршунова, приверженность белорусов к России всегда была сильно переоценена, потому что социологи часто задавали вопросы в дихотомичной логике: либо с Россией, либо с Европой. "Это можно назвать наивным и романтичным, но у белорусов с начала 2010-х годов выкристаллизовался тренд на свой собственный путь, где-то посередине между Россией и Европой. И это совсем не маргинальная идея, этот тренд фиксировали все исследователи, которые задавали вопрос со средним вариантом - с начала 2010-х годов он набирал больше половины ответов".

Ссылаясь на данные британского аналитического центра Chatham House, Геннадий Коршунов отмечает, что ни протесты 2020 года, ни репрессии, ни война не разрушили этот тренд на "особый путь", который продолжает доминировать. "Самое интересное - это причины, по которым люди выбирают этот вариант. С одной стороны, люди боятся поглощения Беларуси Россией, но, с другой стороны, есть недоверие к Европе. Но, конечно, есть и прагматические моменты, мол, зачем куда-то входить, если можно иметь отношения со всеми".

Смотрите также: