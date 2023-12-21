Как санкции влияют на культурное наследие Беларуси

Каждый год Беларусь получала около 5 млн долларов на восстановление историко-культурного наследия. С введением санкций финансирование приостановлено. Теперь можно рассчитывать в основном на средства из бюджета. Частные инвесторы, по словам экспертов, не спешат вкладывать свои деньги. Недавно власти "отжали" усадьбу у бизнесмена, на которую он потратил более миллиона долларов, а на его сотрудников завели уголовное дело.

Финансирование государства близко к грантам, которые страна потеряла

Культуролог и доцент Европейского гуманитарного университета Степан Стурейко отмечает, что санкции существенно повлияли на восстановление наследия в Беларуси. "Каждый год страна не получает порядка 5 млн долларов, которые раньше поступали как гранты по разным программам, - говорит собеседник. - Кроме того, государство ликвидирует благотворительные фонды, которые занимались привлечением средств на восстановление объектов".

Так, по данным Ляховичского райисполкома, на восстановление усадьбы Рейтанов в Грушевке предусматривалось выделение гранта на сумму 2,4 млн долларов. Это был последний проект по трансграничному сотрудничеству с ЕС.

"Восстановление культурных объектов - это большие затраты, счет идет на миллионы долларов, - поясняет Степан Стурейко. - И получается, что европейские и американские гранты пока получить нельзя. А в бюджете лишних денег нет".

На сохранение культурного наследия в 2021 году из бюджета было выделено порядка 5 млн долларов, более актуальных данных Министерство культуры не предоставляет. Известно, что на восстановление Кревского замка государство выделило около 2 млн долларов.

Санкции повлияли и профессионалов

Страдают, по словам эксперта, и сотрудники, которые занимаются реставрацией: с введением санкций приостановлены профессиональные контакты. "Все наши соседи, за исключением России, разорвали связи с государственными организациями, а заодно и с негосударственными, - отмечает Стурейко. - Раньше реставраторы без проблем могли приехать в Литву или Польшу, чтобы перенять опыт. Сегодня это практически невозможно".

Руины Новогрудского замка Фото: Sergei Grits/dpa/picture alliance

Зарубежные гранты не только снимали часть нагрузки с государственного бюджета, но и были мощным толчком для восстановления наследия, считает Степан Стурейко. Так, восстановление дворца Пусловских в Коссово началось после того, как по соседству на американский грант воссоздали усадьбу Костюшко.

"Еще недавно всем райисполкомам ставили задачу, что они должны участвовать в грантовых программах. Сегодня и эта работа приостановлена. Власти уничтожают и этот потенциал, - поясняет Стурейко. - Государство полностью монополизировало восстановление исторических памятников, такого нет ни в одной европейской стране. В ЕС власти наоборот стремятся развивать местные фонды, государственно-частное сотрудничество".

В качестве примера эксперт приводит соседнюю Литву: "Литовцы хорошо научились пользоваться программами финансирования, причем не только европейскими. У них другое отношение к наследию: это не только свидетельство прошлого, которое нужно передать потомкам, это имеет отношение к качеству жизни, развитию населенных пунктов, созданию рабочих мест, продвижению имиджа страны. Благодаря этому получается привлекать дополнительные средства".

А как же частные инвесторы?

Степан Стурейко сомневается, что частные инвесторы в ближайшее время будут вкладывать деньги в восстановление наследия. "Власти создали опасный прецедент: конфисковали усадьбу, которую почти десять лет восстанавливал владелец, - поясняет собеседник. - Конечно, инвесторы, прежде чем заключать договор, изучают такие вопросы. Кто захочет теперь так рисковать?"

Речь идет об усадьбе в Подороске Волковысского района, которую в 2013 году купил бизнесмен Павел Подкорытов. Планировалось, что здесь будет музей белорусского дворянства. На восстановление объекта было потрачено более миллиона долларов, уже проводились экскурсии. Однако в прошлом году силовики задержали несколько сотрудников предприятия "Маёнтак Падароск", их обвинили в неуплате налогов и страховых взносов. Источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что дело политически мотивировано. До 2020-го претензий к компании не было. Более того, местные власти преподносили продажу усадьбы как удачный пример партнерства с частным бизнесом. Однако в 2023 году суд постановил расторгнуть договор "в связи с невыполнением условий ввода объектов в хозяйственный оборот". Павел Подкорытов называет это решение незаконным. Теперь усадьбу вернут государству.

Такая же судьба у синагоги в Слониме. В конце 2020-го писательница Илона Караваева продала квартиру в Минске, чтобы купить полуразрушенное здание. Деньги на восстановление жертвовали неравнодушные белорусы, однако с введением санкций о международных переводах пришлось забыть, а с началом войны в Украине средства и вовсе перестали поступать. Караваева сама обратилась в суд, чтобы ликвидировать фонд, через который шли донаты. Поскольку инвестор не смогла выполнить обязательства по восстановлению памятника архитектуры, его вернут государству.

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