За что белорусские власти закрыли Фонд развития Брестской крепости

Некоммерческую организацию "Фонд развития Брестской крепости" зарегистрировали в Беларуси в 2013 году. Фонд ставил перед собой цель изучать наследие Бреста - территории, на которой почти тысячу лет был основан древний город Берестье, а впоследствии появилась Брестская крепость. В начале декабря 2021 года по решению Брестского областного суда Фонд развития Брестской крепости был ликвидирован. Что послужило причиной судебного процесса и закрытия организации?

Суровый вердикт суда

Как рассказала директор фонда Алина Деревянко, формальным основанием для судебных слушаний стал тот факт, что правление организации не извещало главное управление юстиции Брестского облисполкома о своих заседаниях, а в ходе проверки были выявлены недостатки в ведении внутренней документации.

Алина Деревянко, глава Фонда развития Брестской крепости

"На суде мы частично признали результаты проверки, но не согласились с иском и с выводами о необходимости ликвидации фонда. На наш взгляд, обнаруженные нарушения не являются основанием для закрытия, поскольку не привели к ущемлению чьих-либо прав, не повлияли на результаты нашей работы и на достижение целей организации", - отметила Алина Деревянко.

Тем не менее вердикт суда оказался суров: по настоянию управления юстиции Фонд развития Брестской крепости ликвидирован. Таким образом эта некоммерческая организация пополнила список из более чем сотни общественных объединений, которые за последний год прекратили свою деятельность в Беларуси по требованию властей.

Городские власти не заступились

Известие о ликвидации Фонда развития Брестской крепости стало неприятной неожиданностью даже для тех, кого уже не удивляют жесткие действия белорусских властей в отношении некоммерческих организаций. Как отметил один из местных краеведов, пожелавший сохранить анонимность, мало кто из его коллег предполагал, что репресии затронут такую авторитетную организацию.

"Фонд сделал очень много для популяризации истории города Бреста и крепости, выступал с инициативой проведения новых исследований, занимался поиском архивных и исторических материалов. Решение суда вызвало шок у тех, кто интересуется этой темой", - говорит собеседник DW.

Книга об истории Бреста, подготовленная и изданная благодаря Фонду развития Брестской крепости

Еще больше историков и краеведов удивляет позиция Брестского горисполкома, который ни до, ни во время суда никак не озвучил свое мнение, хотя ранее именно сотрудничество с этим фондом позволяло местным властям привлекать финансирование для сохранения и восстановления объектов историко-культурного наследия в Бресте.

Что касается мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", то там партнерские отношения с фондом не особо поддерживали. Нынешняя администрация мемориала больше рассчитывает на реализацию проектов военной тематики, которые финансируются из бюджета Союзного государства России и Беларуси.

Что успели сделать в фонде

За годы своего существования Фонд развития Брестской крепости провел более 300 мероприятий и реализовал 20 проектов. Среди самых значимых - издание двух томов "Атласа крепости Брест-Литовск", создание базы данных "Наследие Брестской крепости", а также новый трансграничный велосипедный маршрут с мобильным приложением VeloFort по фортам Брестской крепости.

Карта Бреста с обозначениями достопримечательностей - один из проектов Фонда развития Брестской крепости

По словам директора ликвидированного фонда, многие идеи получали поддержку жителей и гостей Бреста, а также международных организаций и компаний. "Мы стремились всегда включать в наши проекты как можно больше людей и осуществлять свою деятельность открыто", - подчеркивает Алина Деревянко.

Своя точка зрения у команды фонда была и по поводу включения Брестской крепости в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас этот процесс заморожен, что, по мнению экспертов, связано с неправильно выбранной стратегией продвижения, когда крепость воспринималась только как военный мемориал.

В фонде считают, что комплекс наследия Брестской крепости все еще имеет шансы попасть в список ЮНЕСКО, но для этого нужна согласованность в работе всех сторон, и чтобы исторические объекты находились вне политической и идеологической конъюнктуры.

Жизнь после ликвидации

Что будет с наработками Фонда развития Брестской крепости после его ликвидации - пока не ясно. Алина Деревянко уверена, что команда неравнодушных профессионалов не исчезнет с закрытием фонда и проекты по развитию крепости будут жить.

Директор фонда не исключает, что отдельные члены команды продолжат исследования и подготовку новых "Атласов" в другом статусе. Примерно также поступают сейчас в других общественных организациях Бреста, которые на протяжении 2021 года были лишены регистрации.

Между тем в Беларуси на законодательном уровне обсуждается вопрос о введении уголовной ответственности за деятельность от имени незарегистрированной или ликвидированной организации и даже за участие в ней. Соответствующий законопроект уже одобрен в двух чтениях Палатой представителей, а основанием для его принятия является необходимость "пресечь попытки дестабилизировать ситуацию в обществе и финансировать незаконную политическую деятельность". Ранее Александр Лукашенко заявлял, что лишенные регистрации неправительственные организации никогда не возобновят свою деятельность в Беларуси.

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