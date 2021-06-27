Из-за претензий прокуратуры. Как в Бресте закрывают независимые театры

В Бресте в конце июне 2021 года были ликвидированы две популярные культурные площадки - "Театр Крылья холопа" и "Грунт будущего". С предложением закрыть оба культурных учреждения выступила прокуратура Бреста. В частности, в этом ведомстве установили, что с августа 2020 года - после президентских выборов в Беларуси - в "Театре Крылья холопа" стали заниматься деятельностью, "не соответствующей уставным целям".

Претензии прокуратуры к театру

В предписании городской прокуратуры Бреста говорится, что созданное при театре пространство "КХ" являлось организатором выставок и художественных презентаций произведений, "цель которых - формировать у граждан одобрительное отношение к противоправным действиям".

Пространство "КХ"

Что касается культурно-просветительского учреждения "Грунт будущего", то в прокуратуре также сочли, что в последние годы вместо оказания культурно-просветительских услуг организация занималась другой, не закрепленной уставом деятельностью.

Кроме того, учредителю и руководителю "Грунта будущего" Виктору Климусу вменили в вину его участие в Координационном совете города Бреста, созданном с целью диалога с местными властями для преодоления общественно-политического кризиса после выборов в августе 2020 года.

В прокуратуре Виктора Климуса назвали одним из организаторов массовых акций протеста в Бресте и уточнили, что после того, как руководитель "Грунт будущего" покинул территорию Беларуси", возглавляемое им учреждение по юридическому адресу уже не располагается.

Что стоит за репрессиями?

В комментарии для DW Виктор Климус признал, что вынужден уехать из Беларуси, поскольку до этого ему долгое время приходилось скрываться и выходить на связь только с надежными людьми, чтобы избежать задержания. "На меня завели уголовное дело за организацию протестов: в квартире милиция провела обыск, забрали не только флаги и ноутбук, но и звуковую технику, которую выставляли на площади", - рассказал брестский активист.

Виктор Климус

Говоря о ситуации с возглавляемой им организацией, Виктор Климус отмечает, что сам факт отмены регистрации "Грунта будущего" не стал неожиданностью. "Репрессии продолжаются, теперь под них все чаще попадают структуры: видимо, таким образом режим Лукашенко пытается сделать невозможной любую общественную деятельность", - считает Климус.

Однако, по его мнению, вряд ли такие попытки будут успешными, в том числе и в отношении "Грунта будущего", поскольку остаются люди, их знания и потенциал. "То, что мы делаем и можем делать, практически никак не зависит от формального статуса", - убежден Виктор Климус. При этом он отмечает, что не всё, чем сейчас занимается организация, можно обсуждать публично, чтобы не навредить людям.

Культурная активность привлекла силовиков

Похожую точку зрения высказывает директор "Театра Крылья холопа" и руководитель пространства "КХ" Оксана Гайко. Она сообщила, что после известия о ликвидации социально-культурного учреждения было очень много сочувственных комментариев. "Но мы не убиваемся по этому поводу: будет меньше бюрократии и дурной бумажной работы. Как театр мы работаем 20 лет и только пять последних из них имели регистрацию", - говорит Оксана Гайко.

Оксана Гайко

По ее словам, театр появился как активистский проект, объединяющий в себе искусство и критический взгляд на социальную и политическую ситуацию в Беларуси. Спектакли почти всегда собирали полные залы в Бресте, а гастрольная география включала полсотни международных театральных и культурных фестивалей в Польше, России, Украине, Беларуси, Дании, Франции.

Хотя пространство "КХ" создавалось для исследовательской работы в области театра, современного искусства и неформального образования, очень скоро эта площадка оказалась популярной в целом среди творческой интеллигенции. Причиной тому стали знаковые мероприятия, которые активизировали культурную жизнь и стимулировали развитие местных инициатив не только в брестском регионе, но и во всей Беларуси.

Однако после президентских выборов 2020 года такая активность независимого культурного пространства "КХ" привлекла внимание силовых структур. За короткий срок в учреждении побывали с проверками представители финансовой милиции, МЧС и налоговых органов. После этого стало известно, что Оксана Гайко, являясь руководителем учреждения, оказалась подозреваемой по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, повлекшее "причинение ущерба в крупном размере".

"Рассадник протестных настроений". Кто следующий в списке властей?

Вполне вероятно, что ликвидацией "Театра Крылья холопа" и "Грунта будущего" дело может не ограничиться. В прокуратуре Брестской области предупредили, что намерены "продолжать работу по выявлению организаций, осуществляющих деятельность, не соответствующую уставным целям".

Зрители в "Театре Крылья холопа"

Как считают в среде творческой интеллигенции, размытость формулировок свидетельствует о том, что местные власти и силовики намерены продолжать "зачистку" альтернативных культурных площадок, поскольку видят в них угрозу в качестве "рассадника" протестных настроений.

При этом в Бресте продолжает существовать сообщество активных и инициативных людей, которые и в нынешних экстремальных условиях готовы поддерживать друг друга. "Наша задача - сохранить этот потенциал и быть готовыми к тому, что ситуация в Беларуси будет меняться. А в том, что изменения произойдут очень скоро, я убежден", - заявил Виктор Климус.

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