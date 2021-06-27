Из-за претензий прокуратуры. Как в Бресте закрывают независимые театры

В Бресте по решению городской администрации практически одновременно ликвидированы две популярные культурные площадки - "Театр Крылья холопа" и "Грунт будущего". Почему это произошло?
В Бресте в конце июне 2021 года были ликвидированы две популярные культурные площадки - "Театр Крылья холопа" и "Грунт будущего". С предложением закрыть оба культурных учреждения выступила прокуратура Бреста. В частности, в этом ведомстве установили, что с августа 2020 года - после президентских выборов в Беларуси - в "Театре Крылья холопа" стали заниматься деятельностью, "не соответствующей уставным целям".
В предписании городской прокуратуры Бреста говорится, что созданное при театре пространство "КХ" являлось организатором выставок и художественных презентаций произведений, "цель которых - формировать у граждан одобрительное отношение к противоправным действиям".
Что касается культурно-просветительского учреждения "Грунт будущего", то в прокуратуре также сочли, что в последние годы вместо оказания культурно-просветительских услуг организация занималась другой, не закрепленной уставом деятельностью.
Кроме того, учредителю и руководителю "Грунта будущего" Виктору Климусу вменили в вину его участие в Координационном совете города Бреста, созданном с целью диалога с местными властями для преодоления общественно-политического кризиса после выборов в августе 2020 года.
В прокуратуре Виктора Климуса назвали одним из организаторов массовых акций протеста в Бресте и уточнили, что после того, как руководитель "Грунт будущего" покинул территорию Беларуси", возглавляемое им учреждение по юридическому адресу уже не располагается.
В комментарии для DW Виктор Климус признал, что вынужден уехать из Беларуси, поскольку до этого ему долгое время приходилось скрываться и выходить на связь только с надежными людьми, чтобы избежать задержания. "На меня завели уголовное дело за организацию протестов: в квартире милиция провела обыск, забрали не только флаги и ноутбук, но и звуковую технику, которую выставляли на площади", - рассказал брестский активист.
Говоря о ситуации с возглавляемой им организацией, Виктор Климус отмечает, что сам факт отмены регистрации "Грунта будущего" не стал неожиданностью. "Репрессии продолжаются, теперь под них все чаще попадают структуры: видимо, таким образом режим Лукашенко пытается сделать невозможной любую общественную деятельность", - считает Климус.
Однако, по его мнению, вряд ли такие попытки будут успешными, в том числе и в отношении "Грунта будущего", поскольку остаются люди, их знания и потенциал. "То, что мы делаем и можем делать, практически никак не зависит от формального статуса", - убежден Виктор Климус. При этом он отмечает, что не всё, чем сейчас занимается организация, можно обсуждать публично, чтобы не навредить людям.
Похожую точку зрения высказывает директор "Театра Крылья холопа" и руководитель пространства "КХ" Оксана Гайко. Она сообщила, что после известия о ликвидации социально-культурного учреждения было очень много сочувственных комментариев. "Но мы не убиваемся по этому поводу: будет меньше бюрократии и дурной бумажной работы. Как театр мы работаем 20 лет и только пять последних из них имели регистрацию", - говорит Оксана Гайко.
По ее словам, театр появился как активистский проект, объединяющий в себе искусство и критический взгляд на социальную и политическую ситуацию в Беларуси. Спектакли почти всегда собирали полные залы в Бресте, а гастрольная география включала полсотни международных театральных и культурных фестивалей в Польше, России, Украине, Беларуси, Дании, Франции.
Хотя пространство "КХ" создавалось для исследовательской работы в области театра, современного искусства и неформального образования, очень скоро эта площадка оказалась популярной в целом среди творческой интеллигенции. Причиной тому стали знаковые мероприятия, которые активизировали культурную жизнь и стимулировали развитие местных инициатив не только в брестском регионе, но и во всей Беларуси.
Однако после президентских выборов 2020 года такая активность независимого культурного пространства "КХ" привлекла внимание силовых структур. За короткий срок в учреждении побывали с проверками представители финансовой милиции, МЧС и налоговых органов. После этого стало известно, что Оксана Гайко, являясь руководителем учреждения, оказалась подозреваемой по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, повлекшее "причинение ущерба в крупном размере".
Вполне вероятно, что ликвидацией "Театра Крылья холопа" и "Грунта будущего" дело может не ограничиться. В прокуратуре Брестской области предупредили, что намерены "продолжать работу по выявлению организаций, осуществляющих деятельность, не соответствующую уставным целям".
Как считают в среде творческой интеллигенции, размытость формулировок свидетельствует о том, что местные власти и силовики намерены продолжать "зачистку" альтернативных культурных площадок, поскольку видят в них угрозу в качестве "рассадника" протестных настроений.
При этом в Бресте продолжает существовать сообщество активных и инициативных людей, которые и в нынешних экстремальных условиях готовы поддерживать друг друга. "Наша задача - сохранить этот потенциал и быть готовыми к тому, что ситуация в Беларуси будет меняться. А в том, что изменения произойдут очень скоро, я убежден", - заявил Виктор Климус.
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