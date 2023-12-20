Войну России в Украине поддерживает около четверти белорусов

За год войны белорусы практически не изменили свое отношение к России и Украине, агрессивные действия России по-прежнему поддерживает меньшинство белорусов, а фактор страха может уменьшать про-украинскую позицию на 3-16 процентных пунктов. Таковы данные нового исследования Центра новых идей из серии "Belarus Narratives", онлайн-презентация которого прошла 20 декабря. В этом исследовании авторы рассказывают не только про непосредственно отношение белорусов к ключевым вопросам, но и также поясняют, почему белорусы думают так или иначе. Кроме того, исследователи выяснили важность фактора страха для социологических опросов в Беларуси.

Российскую войну в Украине все еще поддерживает меньшинство белорусов

Как рассказал в начале презентации директор белорусской инициативы "Chatham House" и основатель Центра новых идей Рыгор Астапеня, хотя война и повлияла на белорусское общество, невозможно сказать, что она сильно изменила политические взгляды белорусов. "Если мы посмотрим на отношение к Украине и России, то за год оно ухудшилось для обеих стран: с 82% до 72% (сократилось число тех, кто хорошо относится. - Ред.) к России и с 75% до 54% - к Украине. Но в целом много людей не изменили своего мнения вне зависимости от того, как они относятся к войне".

Рыгор Астапеня Фото: NurPhoto/picture alliance

Самое важное изменение, которое заметили исследователи, касается геополитических взглядов белорусов. Астапеня отмечает, что белорусы стали меньше верить в одновременный союз с Россией и ЕС: если в ноябре 2021 года этот вариант выбирали 39% белорусов, то в ноябре 2023 только 26%.

"Что касается отношения к российской войне в Украине, то тут цифры полтора года вообще не меняются: поддерживает военные действия стабильно около 25%. Это показывает устойчивое разделение в белорусское обществе, поляризацию. В целом мы можем сказать, что опросы показывают: Беларусь - это страна, которая не хочет принимать участи в войне. Причем такого мнения придерживаются как сторонники, так и противники власти", - говорит Астапеня.

Исследователи также попробовали представить портреты белорусов, которые занимают разное отношение к войне. "Поддерживают войну обычно мужчины старше 55 лет, проживающие в небольших городах и со средним образованием. Противники войны - скорее жители Минска с высшим образованием. А вот среди тех, кто не имеет мнения и выбирает вариант "затрудняюсь ответить", больше всего молодых женщин", - рассказывает социолог Константин Нестерович.

Белорусам трудно выбрать сторону из-за близости с Украиной и Россией

Так как довольно часто на презентациях подобных социологических опросов из Беларуси возникает вопрос о влиянии фактора страха на ответы респондентов, исследователи решили отдельно исследовать эту тему. Для того, чтобы узнать, что конкретно стоит за ответами респондентов, исследовательница Елизавета Ковтяк провела 35 глубинных интервью с белорусами.

По ее словам, фактор страха неодинаково влияет на разные исследуемые темы. "Внутренняя политика, особенно события 2020 года, однозначно воспринимается как токсичная и настораживающая тема - люди отвечали, что опасаются последствий, отвечая на такие вопросы. В то же время тема войны не является настолько чувствительной, ведь, хотя это и близкая белорусам тема, она все же не связано напрямую с белорусским контекстом".

В контексте отношения к войне в Украине исследование выявило, что людям в Беларуси довольно сложно выбрать какую-то сторону и они занимают нейтральную позицию не только из-за ненасильственного посыла, но и из-за того, что ощущают близость как с Россией, так и с Украиной. "Нужно также отметить, что сейчас тема войны вытеснена не только из публичного, но и полупубличного дискурса: люди опасаются обсуждать войну среди не близко знакомых людей, на работе или в кафе. Причем белорусы опасаются не только негативных последствий в виде увольнения, но и бытовых конфликтов из-за разных мнений".

Страх отвечать на вопросы часто связан с тем, где работает респондент: белорусы в госорганизациях больше опасаются участвовать в опросах, чем работающие в частном секторе. Кроме того, люди считают, что никакой анонимности в интернете быть не может и социологические данные могут оказаться где угодно. "Мы предполагаем, что честно отвечают люди с ярко выраженной политической позицией. Если они поддерживают режим, то просто не боятся последствий, а ярые противники считают, что для них очень важно быть честным - если не публично, то хоть наедине с анкетой", - поясняет Елизавета Ковтяк.

Как фактор страха искажает соцопросы в Беларуси?

Исследователи попытались выяснить количественное влияние фактора страха на соцопросы. В этом случае, как объясняет Константин Нестерович, учитывался фактор тех, кто перестал отвечать из-за небезопасной тематики опроса, а также тех, кто ответил на все вопросы, но выбрал не те варианты, которые на самом деле поддерживает.

По словам социолога, 28% респондентов не доходит до конца анкеты, хотя среди маркетинговых исследований с похожим размером анкеты такой результат составляет только 14%. "Уходят обычно в первой части анкеты, увидев вопрос. Мы проанализировали их ответы до ухода и заметили, что они больше всего совпадают с теми, кто обычно отвечал "затрудняюсь ответить", - говорит Нестерович. Это значит, что из-за прерванных интервью недопредставлено мнение скорее нейтрального сегмента.

Для выявления влияния тех, кто скрывает свое настоящее мнение, исследователи использовали технику третьего лица, спросив у респондентов, насколько искренне другие люди отвечали на вопросы исследования. Эта техника показала, что часть нейтральных ответов и "затрудняюсь ответить" неправдивы, поскольку именно эти варианты чаще выбирали люди, склонные отвечать неправдиво.

После анализа данных исследователи определили, что фактор страха может составлять от 3 до 16 процентов в про-украинских ответах. "Если бы фактора страха не было, то про-украинские ответы набирали бы от 3 до 16 процентных пунктов больше, чем сейчас. Это не те данные, которые полностью переворачивают результаты опросов. Влияние есть, его надо учитывать, но это не целиком искажает данные", - объясняет Нестерович.

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