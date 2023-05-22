Почему в Беларуси помиловали Протасевича?

Александр Лукашенко помиловал Романа Протасевича, осужденного на 8 лет колонии усиленного режима. Как это стало возможно юридически, и почему белорусские власти пошли на этот шаг - у DW.

Белорусскому блогеру Роману Протасевичу приговор вынесли 3 мая - 8 лет колонии усиленного режима. А уже 22 мая стало известно, что его помиловали: об этом сам Протасевич, сотрудничавший после своего ареста с властями Беларуси, рассказал в комментарии государственному агентству БелТА.

Бывшего редактора Telegram-канала Nexta, задержанного после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, судили по 13 статьям Уголовного кодекса Беларуси. Среди них были обвинения в заговоре с целью захвата власти, создании и руководстве экстремистским формированием, организации массовых беспорядков и деятельности террористической организации.

После оглашения приговора в Минске Романа Протасевича оставили под домашним арестом - такую меру пресечения для него выбрали летом 2021 года после нескольких недель, проведенных под стражей в СИЗО КГБ. Блогер не подавал апелляцию на приговор суда - 8 лет колонии усиленного режима, и спустя 10 дней, 13 мая, он должен был вступить в силу.

Первая реакция Протасевича

"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость", - заявил Роман Протасевич в комментарии агентству "Минск-новости". По его словам, указ о помиловании Александр Лукашенко подписал еще 16 мая. В комментарии госагентству он называет Лукашенко "президентом".

"Сегодня наконец наступил тот день, когда моя неприятная история наконец закончилась. Я, конечно, очень счастлив. Много эмоций, тяжело сформулировать конкретные мысли. Безумно благодарен стране и лично президенту за такое решение. Надеюсь, что дальше будет только лучше", - коротко и эмоционально сказал Протасевич.

Как помилование стало возможным юридически

Как объясняет юрист правозащитного центра "Вясна" Павел Сапелко, подавать прошение о помиловании могут только осужденные - то есть те, чей приговор официально вступил в силу.

Обычно это происходит через администрацию колонии, где они отбывают наказание. Если ходатайство получает положительное заключение, его направляют в администрацию Лукашенко, а затем в специальную комиссию, куда входят более десяти человек, в том числе руководители Верховного суда и Генпрокуратуры, представители КГБ.

Комиссия собирается всего несколько раз в год. Она может отказать или рекомендовать Лукашенко помиловать осужденного, но окончательное решение принимает он сам, о чем позже издается специальный указ.

"Точных дат или графика, когда собирается комиссия, не существует. Соответственно, решение о помиловании может приниматься как относительно быстро, так и довольно долго. Обычно этот процесс занимает от нескольких недель до месяцев. Есть некоторые сроки, которые установлены твердо, например, срок передачи документов из администрации Лукашенко. Но в остальном процесс не урегулирован", - говорит Сапелко.

Выходит, что прошение Романа Протасевича о помиловании рассмотрели, приняли по нему решение и оформили буквально за два рабочих дня - 15 и 16 мая.

Софье Сапеге в помиловании отказали Фото: Leonid Shcheglov/Tass/IMAGO

Софья Сапега, которую задержали вместе с Протасевичем и которую приговорили к 6 годам лишения свободы, также подавала прошение о помиловании. Процесс рассмотрения ее ходатайства занял около полугода, в январе 2023-го стало известно, что ей отказали.

По словам Павла Сапелко, тяжесть предъявленных обвинений не влияет на то, могут ли осужденные подавать прошение о помиловании. Формально одно из главных условий - это наличие ходатайства, поданного в установленном порядке, то есть через администрацию мест лишения свободы. "А практически - это наличие разного рода заключений госорганов, которые высказывают свое мнение о возможности применения помилования. Но по факту, я думаю, это решение принимает совсем не комиссия".

Помилование Протасевича - заигрывание с ЕС?

Историк Александр Фридман считает, что белорусские власти помиловали Романа Протасевича, чтобы таким образом показать, что "какие-то правила игры все-таки существуют". "Если ты выполняешь все, что тебе говорят, занимаешься самобичеванием, самоунижением и прочим, у тебя есть шанс вымолить свободу", - говорит историк и публицист.

"Боинг" авиакомпании Ryanair, принудительно посаженный в Минске 23 мая 2021 года Фото: PETRAS MALUKAS/AFP/Getty Images

По его словам, белорусские власти могут использовать кейс Протасевича и во внешней политике, заявив, что тот "осознал свою вину, вел себя достойно, и мы его освободили": "Вроде как посмотрите, мы совсем не такие кровожадные и ужасные, с нами можно договариваться, и мы вообще выглядим весьма цивилизованно". По мнению Фридмана, "такие пропагандистские заигрывания со стороны режима действительно присутствуют. Я бы даже сказал, что режим в этом случае ведет себя рациональнее, чем можно было себе представить. Потому что если бы речь шла о том, чтобы поквитаться, растоптать и уничтожить врага, который принес столько негативных эмоций верхушке режима, было бы логично отправить Протасевича хотя бы на некоторое время в тюрьму. Возможно, у них есть еще какие-то планы на Протасевича, в дальнейшем он может быть использован в пропагандистских контекстах. В сегодняшней ситуации он не сможет отказаться".

Протасевич теперь полностью свободен?

Павел Сапелко обращает внимание, что после помилования над заключенным могут установить "профилактическое наблюдение, которое носит, скорее, формальный характер": "Таким образом органы внутренних дел усложняют жизнь бывшему политзаключенному, но в любом случае подобные мероприятия не препятствуют передвижению или выбору места жительства, выезду за пределы Беларуси".

Еще в 2020 году Романа Протасевича внесли в "список лиц, причастных к террористической деятельности". Это может накладывать на ограничения на его профессиональную деятельность - еще в течение пяти лет после истечения срока судимости.

"Политзаключенные должны были бы растоптать свое внутреннее "я"

По словам юриста Павла Сапелко, случай с помилованием Протасевича показывает: если бы у властей РБ была политическая воля к тому, чтобы начать решать проблему политзаключенных, это можно было бы сделать в том числе через процедуру помилования, причем в отношении любого политзаключенного. "Но на данный момент политическая воля направлена на другой процесс - подавления тех, кто не раскаялся, не признал свою вину, не принял позицию властей. Мы, правозащитники, не рассчитываем, что в ближайшее время власть начнет отменять приговоры и приносить извинения людям, которых она произвольно осудила. Однако такой процесс можно было бы начать через разного рода амнистии и помилования".

По мнению Александра Фридмана, в таком случае белорусские власти не устроило бы только признание вины - для этого политзаключенные должны были бы растоптать свое внутреннее "я". "И когда он себя запятнал, когда продемонстрировал, что готов сделать абсолютно все, чтобы выжить в сегодняшних условиях и остаться на свободе, то такой "враг", который признал свое поражение и готов унижаться дальше, полностью устраивает Лукашенко. Я думаю, если бы Виктор Бабарико, или Мария Колесникова, или Максим Знак, или другие известные политзаключенные выбрали бы такой такой путь, то, возможно, в их случае режим пошел бы на их освобождение. Но это возможно вряд ли".

В сентябре 2021 года белорусские власти помиловали 13 политических заключенных. Спустя год также был помилован журналист "Радио Свобода" Олег Груздилович - он не признал свою вину.

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