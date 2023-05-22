Роман Протасевич сообщил о своем помиловании

Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, приговоренный в начале мая к колонии по целому ряду обвинений, заявил о своем помиловании. "Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость", - заявил в понедельник, 22 мая, в интервью агентству БелТА бывший оппозиционный активист, сотрудничавший после своего ареста с властями Беларуси.

Приговор Роману Протасевичу

Суд в Минске 3 мая признал Романа Протасевича виновным в совершении целого ряда преступлений и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Выступая ранее с обвинением, прокуратура просила суд учесть, что бывший главный редактор Nexta выполнил условия досудебной сделки, поэтому в качестве наказания по ряду статей ему не может быть назначено более половины максимального срока, а еще по ряду статей - не более двух третей срока. В соответствии с этим обвинение потребовало приговорить его к 10 годам заключения. Между тем основатель Nexta Степан Путило приговорен к 20 годам лишения свободы, а бывший редактор Telegram-канала Ян Рудик - к 19 годам. Они находятся за границей, и их судили заочно.

Суд по делу канала Nexta начался в феврале 2023 года. Обвиняемым инкриминировали совершение более полутора тысяч преступлений, в том числе по статьям об организации массовых беспорядков, призывах к санкциям в отношении Беларуси, создании или руководстве экстремистским формированием, а также заговоре с целью захвата власти. Путило обвинили по 13 уголовным статьям, Рудика - по 12, а Протасевича - по 11 статьям. В апреле суд ужесточил обвинения в отношении Протасевича и вменил ему, кроме "организации массовых беспорядков" и "заговора с целью захвата власти и разжигания вражды", также "повторное руководство экстремистским формированием".

По данным следствия, Роман Протасевич в мае-сентябре 2020 года был главным редактором канала Nexta, широко освещавшего протесты в Беларуси после президентских выборов в августе того же года. В октябре 2020-го Протасевич переехал из Варшавы в Вильнюс и до мая 2021-го отвечал за работу Telegram-канала "Беларусь головного мозга".

Самолет Ryanair посадили ради задержания Протасевича

Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая 2021 года, когда белорусские диспетчеры заставили самолет авиакомпании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно сесть в аэропорту из-за сообщения о "минировании". Как позднее установило расследование Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщение о бомбе было заведомо ложным и было доведено до сведения экипажа по указанию высокопоставленных правительственных чиновников Беларуси.

На борту находилась подруга Протасевича - гражданка России Софья Сапега, которую также задержали. В мае 2022 года суд в Беларуси приговорил ее к шести годам колонии по делу о "разжигании вражды". В апреле этого года в Беларуси запустили процедуру возвращения девушки в Россию.

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