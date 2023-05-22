Роман Протасевич сообщил о своем помиловании

Суд в Минске 3 мая признал Романа Протасевича виновным в совершении целого ряда преступлений и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Выступая ранее с обвинением, прокуратура просила суд учесть, что бывший главный редактор Nexta выполнил условия досудебной сделки, поэтому в качестве наказания по ряду статей ему не может быть назначено более половины максимального срока, а еще по ряду статей - не более двух третей срока. В соответствии с этим обвинение потребовало приговорить его к 10 годам заключения. Между тем основатель Nexta Степан Путило приговорен к 20 годам лишения свободы, а бывший редактор Telegram-канала Ян Рудик - к 19 годам. Они находятся за границей, и их судили заочно.
Суд по делу канала Nexta начался в феврале 2023 года. Обвиняемым инкриминировали совершение более полутора тысяч преступлений, в том числе по статьям об организации массовых беспорядков, призывах к санкциям в отношении Беларуси, создании или руководстве экстремистским формированием, а также заговоре с целью захвата власти. Путило обвинили по 13 уголовным статьям, Рудика - по 12, а Протасевича - по 11 статьям. В апреле суд ужесточил обвинения в отношении Протасевича и вменил ему, кроме "организации массовых беспорядков" и "заговора с целью захвата власти и разжигания вражды", также "повторное руководство экстремистским формированием".
Самолет Ryanair посадили ради задержания Протасевича
Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая 2021 года, когда белорусские диспетчеры заставили самолет авиакомпании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно сесть в аэропорту из-за сообщения о "минировании". Как позднее установило расследование Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщение о бомбе было заведомо ложным и было доведено до сведения экипажа по указанию высокопоставленных правительственных чиновников Беларуси.
На борту находилась подруга Протасевича - гражданка России Софья Сапега, которую также задержали. В мае 2022 года суд в Беларуси приговорил ее к шести годам колонии по делу о "разжигании вражды". В апреле этого года в Беларуси запустили процедуру возвращения девушки в Россию.