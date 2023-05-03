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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции Светлана ТихановскаяФото: Julien De Rosa/AFP/Getty Images
ПолитикаБеларусь

Тихановская: Приговор Протасевичу - проверка для белорусов

Ольга Лебедева
25 мин. назад

Лидер белорусской оппозиции после приговора экс-главреду Nexta призвала сограждан спросить себя о верности своим ценностям. Роман Протасевич пошел на сделку со следствием и был приговорен к 8 годам заключения.

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Приговор бывшему главному редактору Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу, вынесенный в Минске, является проверкой для всех белорусов, заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. "Сегодня я спрашиваю каждого белоруса и каждую белоруску: посмотрите на себя, остались ли вы верны своим ценностям? Потому что без них мы рискуем уподобиться мстительному, бесчеловечному режиму. Я прошу вас, оставайтесь людьми", - написала она в Telegram в среду, 3 мая.

Тихановская напомнила о ценностях демократического движения, выступающего против вынесения приговоров по политическим мотивам, пыток и превращения человеческой жизни в предмет торговли. "Мы выступаем за демократию и за то, что все равны перед законом. Мы выступаем не за месть, а за справедливость. Поэтому каждый, кто в настоящее время совершает преступления против человечности в Беларуси, должен быть предстать перед судом. Но это должен быть независимый и профессиональный суд", - подчеркнула она и призвала освободить всех политзаключенных в Беларуси

Приговор Роману Протасевичу

В тот же день белорусский суд признал Протасевича виновным в совершении целого ряда преступлений и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Выступая ранее с обвинением, прокуратура просила суд учесть, что бывший главный редактор Nexta выполнил условия досудебной сделки, поэтому в качестве наказания по ряду статей ему не может быть назначено более половины максимального срока, а еще по ряду статей - не более двух третей срока. В соответствии с этим обвинение потребовало приговорить его к 10 годам заключения. Между тем основатель Nexta Степан Путило приговорен к 20 годам лишения свободы, а бывший редактор Telegram-канала Ян Рудик - к 19 годам. Они находятся за границей, и их судили заочно.

Суд по делу канала Nexta начался в феврале 2023 года. Обвиняемым инкриминировали совершение более полутора тысяч преступлений, в том числе по статьям об организации массовых беспорядков, призывах к санкциям в отношении Беларуси, создании или руководстве экстремистским формированием, а также заговоре с целью захвата власти. Путило обвинили по 13 уголовным статьям, Рудика - по 12, а Протасевича - по 11 статьям. В апреле суд ужесточил обвинения в отношении Протасевича и вменил ему, кроме "организации массовых беспорядков" и "заговора с целью захвата власти и разжигания вражды", также "повторное руководство экстремистским формированием".

По данным следствия, Роман Протасевич в мае-сентябре 2020 года был главным редактором канала Nexta, широко освещавшего протесты в Беларуси после президентских выборов в августе того же года. В октябре 2020-го Протасевич переехал из Варшавы в Вильнюс и до мая 2021-го отвечал за работу Telegram-канала "Беларусь головного мозга".

Самолет Ryanair посадили ради задержания Протасевича

Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая 2021 года, когда белорусские диспетчеры заставили самолет авиакомпании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно сесть в аэропорту из-за сообщения о "минировании". Как позднее установило расследование Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщение о бомбе было заведомо ложным и было доведено до сведения экипажа по указанию высокопоставленных правительственных чиновников Беларуси.

На борту находилась подруга Протасевича - гражданка России Софья Сапега, которую также задержали. В мае 2022 года суд в Беларуси приговорил ее к шести годам колонии по делу о "разжигании вражды". В апреле этого года в Беларуси запустили процедуру возвращения девушки в Россию.

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