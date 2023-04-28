В России решат, сколько еще сидеть Софье Сапеге

Софья Сапега была администратором телеграмм-канала, где собирали личные данные белорусских силовиков. Ее приговорили к 6 годам колонии, в помиловании отказали. Она надеется вернуться в РФ. Какой будет ее экстрадиция?

Софья Сапега была администратором Telegram-канала, где во время протестов в Беларуси в 2020 году собирали личные данные белорусских силовиков. Сапега была задержана в мае 2021 года в Минске вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair, на котором они возвращались в Вильнюс после отдыха в Греции. Суд отправил Софью Сапегу на 6 лет в колонию. Девушка признала вину, дала показания против коллег и расчитывала, что ее помилуют, но Лукашенко в помиловании отказал. Теперь она как гражданка РФ надеется вернуться на родину. Состоится ли ее экстрадиция и последуют ли ее примеру другие белорусские политзаключенные с российскими паспортами?

Сможет ли Сапега вернуться в Россию?

Как сообщил источник DW (данные не указываем из соображений безопасности), заместитель департамента Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обратился в московский суд, чтобы Софья Сапега могла отбыть оставшийся срок в России. Почти год Сапега провела под стражей, а потом под домашним арестом. Как и в Беларуси, один такой день равен 1,5 дням в колонии. То есть, по белорусскому приговору ей остается еще 4,5 года заключения. В документе указаны статьи, которые, по мнению ФСИН, будут соответствовать белорусскому приговору. В Беларуси Сапегу признали виновной в разжигании социальной вражды в отношении силовиков (ст. 130 УК) и в незаконном сборе и распространении данных о частной жизни (ст. 179 УК).

Поскольку в российском Уголовном кодексе нет аналога второй статьи, в карточке дела Сапеги указана статья о превышении полномочий частным детективом (ст 203 УК РФ). Что касается, разжигания розни в отношении силовиков, то ее аналогом может быть ст. 282 УК РФ. Однако в российском законе есть свои особенности: за разжигание розни сначала человека привлекают к административной ответственности, а к уголовной - если он в течение года снова нарушил закон. В Беларуси уловное дело заводят сразу. Суд будет решать, как поступить в этом случае. Возможно, эпизоды в обвинении Сапеги разделят по времени. Российский суд не будет выяснять, был ли состав преступления в ее действиях и доказана ли вина, по сути, суд технически подгонит избранное наказание под существующие нормы УК РФ.

Как Сапегу будут экстрадировать в РФ

Дело Софьи Сапеги в Москве будут рассматривать без нее, она по-прежнему будет в колонии. Суд должен решить, какой срок, учитывая санкции в российском законе, она будет отбывать в России. Далее решение будет передано в Генеральную прокуратуру Беларуси. Если белорусская сторона согласится со сроком, то осужденную будут готовить к экстрадиции. Здесь уже будут действовать белорусская и российская службы исполнения наказания.

Осужденную доставят в СИЗО Витебска, откуда на поезде в сопровождении конвоя отвезут в Смоленск. Обычно собирают несколько осужденных, так конвою удобнее организовывать перевозку. Дальше Софию поместят в смоленский изолятор, а позже направят в колонию, которую определит ФСИН. В России 35 женских исправительных учреждений. Сторона защиты обычно просит, чтобы колония была поближе к месту жительства семьи, однако не всегда ФСИН учитывает такие пожелания.

Когда Софья Сапега окажется в России, неизвестно, точных сроков по экстрадиции не установлено. В российском УК, как и в белорусском, предусмотрена возможность и амнистии, и условно-досрочного освобождения. Однако пока об этом говорить преждевременно. Дело Сапеги находится на контроле посольства России в Беларуси, ее периодически посещает сотрудник консульства. А вот родственники не могут попасть на свидание - ограничение может быть связано с тем, что в марте этого года КГБ внес Софью Сапегу в "список террористов".

Еще шесть политзаключенных расчитывают вернуться в Россию

В Беларуси в заключении находится более 700 граждан России, среди них 14 осуждены по политическим статьям. Как сообщил еще один источник DW (имя не указываем из соображений безопасности), еще шесть политзаключенных подали ходатайство, чтобы их перевели в Россию.

В их числе - фигурант "дела Тихановского" Дмитрий Попов. Его признали виновным в модерировании соцсетей движения "Страна для жизни" и приговорили к 16 годам колонии, у него, как и у Сапеги, есть ст. 130 УК РБ в приговоре. Позже ужесточили режим - теперь он находится в тюрьме. Еще до суда Попов обращался к Владимиру Путину с просьбой лишить его российского гражданства, поскольку считал, что государство не отстаивает его интересы. За год пребывания в СИЗО Дмитрия единственный раз посетил российский консул, беседа проходила в присутствии оперативника. Известно, что сотрудник консульства посещал Дмитрия в несколько недель назад, после чего он согласился подать ходатайство об экстрадиции.

Минск может, но не обязан передать на родину иностранных граждан, которые были осуждены за преступления, совершенные на территории Беларуси. Формально статус политзаключенного значения не имеет. Но пока случаев экстрадиции осужденных по политическим делам не было. Вопрос рассматривается, исходя из положений специальной конвенции.

Просьбу о передаче может подать Беларусь, Россия, сам осужденный, его родственники или адвокат. Через 40 дней выносится мотивированное решение. Есть несколько условий: вынесено наказание в виде лишения свободы, приговор вступил в силу, заинтересованная сторона подала просьбу о передаче, а осужденный подписал согласие, отбытый в колонии срок составляет не менее шести месяцев, Беларусь как государство, где вынесен приговор, дает согласие на передачу.

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