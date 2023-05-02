Кем за два года в Беларуси стал блогер Роман Протасевич

В мае 2021 года блогера Романа Протасевича задержали после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Он сотрудничал со следствием и публично каялся в содеянном. Куда его привела такая стратегия?

3 мая в Минске вынесут приговор блогеру Роману Протасевичу. 23 мая 2021 года он летел из Афин в Вильнюс - а оказался в белорусской тюрьме. Самолет Ryanair, которым он возвращался из отпуска и который на несколько минут зашел в воздушное пространство Беларуси, принудительно посадили в Минске. Сразу после этого блогера задержали.

На протяжении почти двух лет он находился под домашним арестом, сотрудничал со следствием, выступал на белорусском гостелевидении, но прокурор все равно запросил для него суровый обвинительный приговор - 10 лет колонии усиленного режима. DW о том, что за это время произошло с Протасевичем и почему он стал нелюбим многими белорусами - хотя немногие готовы выступить с критикой в его адрес.

Кто такой Роман Протасевич?

5 мая, через два дня после вынесения приговора, блогеру Роману Протасевичу исполнится 28 лет. Последние два года своей жизни он провел под следствием в Беларуси, где в отношении него возбудили 11 уголовных дел.

До 2020 года Протасевич был журналистом, сотрудничал с белорусской службой Радио "Свобода", "Еврорадио". А в 2020-м стал шеф-редактором Telegram-канала Nexta - на тот момент главного медиа белорусских протестов. Nexta публиковал информацию о фальсификациях на президентских выборах, о насилии со стороны силовиков, а также сообщал маршруты протестных акций. До 9 августа 2020 года на Nexta Live было подписано чуть более 330 тысяч человек, спустя несколько недель - свыше 2,1 миллиона.

В конце сентября того же года Протасевич покинул команду проекта и стал редактором Telegram-канала "Беларусь головного мозга". Позже белорусские власти признали оба ресурса "экстремистскими".

Что произошло в мае 2021 года?

23 мая 2021 года Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега возвращались в Вильнюс из Афин, где они вместе провели отпуск. Когда перед посадкой самолет ненадолго зашел в воздушное пространство Беларуси, пилоты получили сообщение от диспетчеров минского аэропорта о том, что на борту якобы находилась бомба.

ICAO установила, что сообщение о бомбе на борту самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, было заведомо ложным Фото: PETRAS MALUKAS/AFP/Getty Images

В воздух был поднят белорусский военный истребитель МиГ-29, который сопровождал лайнер до его посадки в Минске. Никакой бомбы на борту не оказалось. Спустя семь часов самолет улетел в Вильнюс, но уже без нескольких пассажиров - Романа Протасевича и Софью Сапегу задержали прямо в аэропорту. Первые недели после этого они провели в СИЗО КГБ.

Как Протасевич вел себя после задержания?

По словам очевидцев, которые летели с Романом Протасевичем одним рейсом, после приземления в аэропорту Минска он сказал, что в Беларуси ему грозит смертная казнь. Неделю после задержания его родители не знали, где находится их сын. Нашелся Протасевич только 28 мая в СИЗО КГБ - там для него приняли первую передачу.

Родители Протасевича предполагали, что на Романа оказывали физическое давление Фото: Telegram/Social Media/dpa/picture alliance

В начале июня белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал два видео с Романом Протасевичем. Первое содержало отрывки из оперативной съемки, на которых у журналистка можно было заметить синяки и следы от наручников на запястьях. Второе - его покаянное интервью руководителю телеканала Марату Маркову. В нем Протасевич рассказал, что чувствует себя "прекрасно", и сделал несколько противоречивых заявлений. В том числе, назвал имена участников чата, в котором обсуждались маршруты протестных акций. Некоторые из них на тот момент находились в Беларуси.

Неизвестно, при каких обстоятельствах был записан разговор блогера с Марковым: на протяжении пяти дней к Протасевичу не допускали адвоката Иннесу Оленскую (в 2023-м ее лишили адвокатской лицензии). Позже с нее взяли подписку о неразглашении, однако известно, что она настаивала на проведении медицинского освидетельствования, чтобы "исключить применение физического насилия и пыток".

"Сотрудничество со следствием добровольное, но сторонником Лукашенко не стану"

14 июня 2021 года МИД Беларуси организовал брифинг, в ходе которого власти пытались убедить журналистов и дипломатов, что действовали в случае принудительной посадки самолета законно. В брифинге неожиданно для всех принял участие и Роман Протасевич.

Здание КГБ Беларуси Фото: Bymedia

Напомним, что к тому моменту он уже несколько недель находился в СИЗО КГБ, в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за "организацию массовых беспорядков" и "разжигание социальной розни". Общаясь с журналистами, Протасевич заверял, что его сотрудничество со следствием добровольное, но при этом отмечал, что не станет политическим сторонником Лукашенко.

Участие в том брифинге приняла и журналистка негосударственного агентства БелаПАН Татьяна Коровенкова. Она прямо обратилась к Протасевичу: "Роман, я вам искренне сочувствую. Многие из ваших коллег в Беларуси вам искренне сочувствуют. Я могу представить, что с вами могли сделать. И я не верю ни одному вашему слову. Просто держитесь, просто переживите это".

Жизнь под арестом: сотрудничество с сомнительной организацией и женитьба

Спустя несколько недель после задержания Романа Протасевича перевели из СИЗО под домашний арест - несмотря на тяжесть обвинений, которые ему предъявили. Через некоторое время ему дали доступ к соцсетям и мессенджерам. В январе 2022-го он объявил, что начинает сотрудничать с центром "Системная правозащита". Эта организация была зарегистрирована одним из пророссийскимх активистов во время миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС.

За время домашнего ареста Протасевич не раз давал интервью и проводил стримы, на многие вопросы аудитории он часто отвечал, что оценку тем или иным событиям "могут давать только компетентные органы". Сам он говорил, что летом-осенью 2020 года "был идейным дурачком", критиковал белорусские демократические силы и называл протесты 2020 года ошибкой. О Софье Сапеге Протасевич сперва говорил с сожалением - якобы она "попала под раздачу" случайно. В мае 2022-го, на третий день после того как Сапегу приговорили к 6 годам колонии, он объявил, что женился на другой девушке, а с Софьей уже много месяцев не общается.

Показания против бывших соратников

16 февраля 2023 года в Минском областном суде начался процесс по делу Романа Протасевича. Его в итоге обвинили в нарушении сразу 11 статей УК, среди них "организация массовых беспорядков", "разжигание вражды", "создание экстремистского формирования", "заговор с целью захвата власти" и публичное оскорбление президента.

Степан Путилo Фото: Wojtek Radwanski/AFP/Getty Images

Во время суда Протасевич находился без наручников и не в клетке, что необычно для белорусской системы правосудия. На слушания дела его сопровождали люди в штатском. Во время судебного следствия Протасевич дал показания против своих бывших соратников - редакторов Nexta Степана Путилы и Яна Рудика, а также против блогера Эдуарда Пальчиса и политолога Валерии Костюговой (в марте ее приговорили к 10 годам лишения свободы).

Прокурор посчитал вину Романа Протасевича доказанной и запросил для него 10 лет лишения свободы - с учетом выполнения условий досудебной сделки.

Из заложников режима в его сторонники?

Публично Протасевич отрицает, что белорусские силовики оказывали на него давление. Он заявляет, что сожалеет о том, чем занимался в 2020-м, раскаялся и пересмотрел свои взгляды. Ряд из его высказываний вызвали неоднозначную реакцию.

"Я знаю, что многие осуждают Протасевича, но я не могу, - делится журналистка Татьяна Коровенкова, которая два года назад во время брифинга поддержала блогера. - У меня рука не поднимется бросить в него камень, поскольку я не была в тех условиях, в которых оказался он. И мне сложно сказать, как бы я сама действовала в подобной ситуации. Мне кажется, у тех, кто не столкивался с подобным давлением, нет морального права его осуждать".

В 2021 году акции в поддержку Протасевича проходили во многих странах мира Фото: Niall Carson/PA Wire/dpa/picture alliance

Коровенкова считает, что в условиях жестких репрессий самое главное - "это сохранить себя и как можно быстрее выйти с минимальными потерями для своего здоровья, ментального и физического". "Рассказы об условиях, в которых находятся политзаключенные, ужасают. Я думаю, человеку, который годами не готовил себя к борьбе с режимом, выдержать подобное тяжело", - полагает журналистка.

По мнению политического аналитика Григория Нижникова, после сделанных заявлений, "признаний" и "раскаяний" Протасевича стали воспринимать неоднозначно, однако при этом не стоит забывать, в какой ситуации оказался блогер. "Роман ведет подобную публичную деятельность из Беларуси по той простой причине, что он заложник. Стратегия поведения, которую выбрал Протасевич, - это его решение. Сложно осуждать его за это или давать какие-либо оценки. Ведь все прекрасно понимают, что из себя представляет белорусский режим", - подвел итог Нижников.

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